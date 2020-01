Gamer wird gerettet, weil Freundin Hilfe ruft – aus 6.000 km Entfernung

Auch Online-Freunde können zu wichtigen Lebensrettern werden. Das zeigt diese schöne Geschichte zweier Gamer aus Texas und England.

Durch das Spielen von Online-Games entstehen oft Bekanntschaften und Freundschaften, die weit über Landes- oder Kontinentgrenzen hinausgehen. Selbst wenn man diese Leute vielleicht nie in der Realität trifft, können sie doch einen großen Einfluss haben und sogar zu Rettern werden. Das hat vor einigen Tagen eine junge Frau aus Texas bewiesen, die Hilfe für einen Mitspieler organisierte – knapp 6.000 km weit entfernt.

Was ist passiert? Aidan Jackson (17) aus England spielte gerade mit einer seiner Online-Bekanntschaften, Dia Lethora (20) aus Texas, zusammen ein Spiel. Nach einer Weile erklärte Aidan, dass er sich „merkwürdig fühle“ und einen Moment lang hinlegen wolle. Er drehte das Mikrofon in Richtung seines Bettes, sodass die beiden noch immer miteinander sprechen konnten. Allerdings kam von Aidan schon nach kurzer Zeit keine Rückmeldung mehr.

Dia reagierte geistesgegenwärtig und vermutete hinter dem plötzlichen Verstummen einen Anfall. Sie suchte sofort nach Notfall-Telefonnummern in Cheshire. Sie kannte zwar die Addresse von Aidan, nicht aber seine Telefonnummer. Also kontaktierte sie die knapp 6.000 km entfernten Rettungskräfte. Dabei soll sie gesagt haben:

Hi, ich rufe aus den Vereinigten Staaten an, ich bin gerade in einem Gespräch mit einem Freund. Er hatte einen Anfall und reagiert nun nicht mehr. Ich habe seine Adresse, er lebt in Widnes, Cheshire. (…)