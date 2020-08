Wir haben 5 Spieler gefragt, warum sie seit 8 Jahren auf Star Citizen warten

Der Weltraum-Simulator Star Citizen befindet sich seit nun fast 8 Jahren in Entwicklung und hat mittlerweile über 300 Millionen $ an Finanzierungsgeldern gesammelt. Wir haben Spieler aus einer österreichischen Community gefragt, was sie an Star Citizen festhält.

Was ist die Situation von Star Citizen? Star Citizen wurde ursprünglich in 2012 als ein neues Projekt auf Kickstarter angekündigt und sammelte damals 2 Millionen $ in einer erfolgreichen Kampagne.

Damals war der Release des Spiels auf 2014 angesetzt, doch Jahre vergingen und der Release rückte immer weiter in die Ferne. Gleichzeitig aber sammelte Star Citizen immer mehr Geld für weitere Entwicklung.

Für viele Außenstehende ist Star Citizen ein unerklärliches Phänomen. Wie kann man so lange auf ein Spiel warten und so viel Geld investieren, ohne die Gewissheit zu haben, dass es je tatsächlich veröffentlicht wird?

Immerhin sind schon so einige Kickstarter-Projekte gescheitert.

Doch obwohl sich die Beta-Tests und der Release auch nach 8 Jahren immer noch in weiter Ferne befinden, halten noch Millionen von Spielern zu Star Citizen. Wir haben eine Gruppe von ihnen gefragt, was ihre Gründe dafür sind.

Wer spricht da? Die Imperial Star Fleet of Austria (ISFA) ist eine der Top 10 größten deutschsprachigen Corporations von Star Citizen und verzeichnet mittlerweile über 350 Mitglieder.

Die Jungs und Mädels aus Österreich haben eine Community aufgebaut, die seit Jahren nicht nur online fest zusammenhält, sondern auch regelmäßig Real-Life-Treffen veranstaltet.

Auf den „Bar Citizen"-Treffen versammeln sich die Mitglieder zu geselligen Runden

Ich habe mir an einem Samstag-Abend einige Leiter der ISFA-Community gekrallt und mit ihnen über ihre Sicht der Dinge bei Star Citizen gesprochen.

Spoonbender ist der Gründer von ISFA. Er ist aber kein alleiniger Anführer des Corps, sondern teilt sich diesen Posten mit 2 weiteren Leuten

ist der Gründer von ISFA. Er ist aber kein alleiniger Anführer des Corps, sondern teilt sich diesen Posten mit 2 weiteren Leuten Maxxx ist Moderator im Discord und Leiter der Handelsflotte. In Zukunft, wenn das Feature verfügbar sein wird, wird die Flotte Güter transportieren und damit Geld für die Corporation verdienen.

ist Moderator im Discord und Leiter der Handelsflotte. In Zukunft, wenn das Feature verfügbar sein wird, wird die Flotte Güter transportieren und damit Geld für die Corporation verdienen. Matt Hunter ist Leiter der Navy und stellt die militärische Flotte der ISFA auf. Er ist auch einer der Leute, die die neuen Spieler trainieren, die in die Gemeinschaft aufgenommen werden.

ist Leiter der Navy und stellt die militärische Flotte der ISFA auf. Er ist auch einer der Leute, die die neuen Spieler trainieren, die in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Hellraiser ist ein Event Manager, der für die Organisation der Real-Life-Events der ISFA zuständig ist. Er verwaltet mit anderen Admirälen aber auch die Ressourcen der Corps

ist ein Event Manager, der für die Organisation der Real-Life-Events der ISFA zuständig ist. Er verwaltet mit anderen Admirälen aber auch die Ressourcen der Corps FoXy ist eine der Community Manager von ISFA. Zu ihren Aufgaben gehört es, die Aufnahmegespräche mit neuen Mitgliedern zu führen oder bei Problemen zu vermitteln

Der große Traum von einer Weltraum-Simulation

Gegründet wurde die ISFA zeitnah nach der ersten Ankündigung und dem Start der Kickstarter-Campagne von Star Citizen. Spoonbender machte damals einen Post in den offiziellen Foren, in dem er nach Leuten aus Österreich suchte.

Bereits in den ersten Tagen hatten sich über 30 Leute gemeldet, die zusammen dann die Community gründeten. Mit der Zeit wuchs sie auf über 350 Mitglieder an.

Die Gemeinsamkeit unter den Spielern war vor allem ihre Liebe für Weltraum-Abenteuer, wie sie früher in Sci-Fi-Filmen und Serien dargestellt wurden. Gaming-Nostalgie spielte dabei aber auch eine wichtige Rolle, so wie mir Spoonbender es verraten hat:

Es war damals eine ziemlich spannende Zeit, weil es gab nur diese Werbung auf der Webseite von Chris Roberts. Er hat gesagt „So, ich bin wieder da, ich mach was Neues“. Und jeder, der schon ein bisschen älter ist, der mit diesen Spielen von Chris Roberts aufgewachsen ist, Wing Commander […] oder Freelancer, für die waren das halt prägende Geschichten. Sie hatten damals nichts anderes als ein Video und einen Plan. Und das hat wirklich überzeugt.

Bei Wing Commander handelt es sich um eine Weltraum-Flugsimulation, die als eins der Spiele gilt, die das PC-Gaming beliebt gemacht haben. Es setzte neue Maßstäbe in Bereichen Grafik und Gameplay

Hinzu kam eine lange Durststrecke. Es gab lange Zeit einfach keine guten und großen Weltraum-Simulationen, die das Spielbedürfnis der Genre-Fans befriedigen konnten. Entsprechend fiel die Ankündigung von Chris Roberts auf einen fruchtbaren Boden.

Hellraiser war zum Beispiel einer der Leute, die diese Hungerperiode erlebt haben und aktiv nach neuen Weltraum-Simulationen suchten:

Es hat [nach Wing Commander und Freelancer] dann lange nichts mehr gegeben. Dann ist mein Arbeitskollege zu mir gekommen und meinte „Du, da gibt’s Star Citizen“ und wir sind dann gebannt am Handy gesessen und haben es uns angeschaut. Allein schon die Vision, die gezeigt wurde. Wir haben die Vision dann für uns weitergesponnen und ausgemalt, und gesagt „Das ist der Traum, ich würde da mitmachen“. Die Gebete wurden erhört.

Ähnlich wie den Spielern von ISFA scheint es auch vielen anderen Fans weltweit zu gehen. Laut der offiziellen Seite von Star Citizen sind mittlerweile 2.752.955 Spieler der Community beigetreten (Stand: 14. August, 11:00 Uhr)

Aktive Teilnahme an der Entwicklung des Spiels

Die Jungs und Mädels von der ISFA erzählten mir, dass in den Jahren seit der Ankündigung von Star Citizen die Community einen direkten Einfluss auf die Größe und die Inhalte des Spiels hatte.

Der Leiter Spoonbender ist überzeugt, dass Star Citizen in seinem ursprünglichen Zustand von 2012 schon lange veröffentlicht worden wäre, wären da nicht die Wünsche der Community. Die Spieler wollten mehr als das grundlegende Konzept bieten konnte und die Entwickler lieferten.

Wenn man in den internen Foren mitgelesen hat, dann muss man wirklich sagen: Eigentlich hat die Community das Spiel weiter entwickelt und größer gemacht. […]

Mit diesem Video startete das Fundraising für Star Citizen

Matt Hunter gibt ihm dabei recht. Er hat die Entwicklung von Star Citizen fast seit den frühsten Tagen mitverfolgt und erinnert sich noch daran, wie die Stretch Goals von Star Citizen immer weiter ausgebaut wurden.

Als wir anfingen Geld beizusteuern, waren wir bei 12 Millionen Dollar. Da waren wir gerade mitten in der Phase mit den ganzen Stretch Goals. […]Bei 21 Millionen hat es, glaube ich, zum ersten Mal zur Diskussion gestanden, ob man die Goals nicht auflösen sollte, ob man nicht aufhört damit. Und es hat eigentlich immer Gegenwind aus der Community gegeben, als es geheißen hat „Weg mit den Stretch Goals“. […]

Die Community beteiligte sich seit den frühen Anfängen aktiv an der Entwicklung von Star Citizen, so die ISFA-Mitglieder. Und man beobachtet auch den stetigen Fortschritt.

Seit etwa 3 Jahren kann Star Citizen von den Backern gespielt werden. Zwar sind noch bei weitem nicht alle Funktionen des Spiels verfügbar, aber man bekommt schon einen Eindruck davon, wie es am Ende aussehen wird.

Es war ein Glauben an eine Seifenblase, aber es ist keine Seifenblase mehr. Wir sind aktiv, es wird gespielt und man sieht alle 3 Monate eine Erweiterung des Spiels, die uns wieder ein Stück weiter zum Traum hin bringt. Man ist live bei der Entwicklung dabei. Spoonbender

„Wir sind das Spiel“ – Die Community als gemeinsamer Ankerpunkt

Im Zentrum meines Gesprächs mit den Leuten von der ISFA stand aber fast dauerhaft ihre Community. Über die Jahre ist die Gruppe fest zusammengewachsen und obwohl es in Star Citizen noch an Content und Features mangelt, haben die Jungs und Mädels eigene Wege gefunden, gemeinsam Spaß zu haben.

Einerseits gibt es natürlich die Real-Life-Treffen von Bar Citizen, die laut der Community Managerin FoXy in manchen Städten fast wöchentlich statt finden.

Andererseits unternehmen die Spieler auch ingame regelmäßig etwas zusammen, wobei die Leitung der ISFA für eigene Unterhaltung sorgt. Es werden Events und gemeinsame Aktivitäten veranstaltet. FoXy erzählte mir:

ISFA ist für viele von uns so richtig wie eine Familie geworden. Du kannst mit den Leuten reden, du machst was, es werden Events gemacht. […] Und wir haben auch unsere Bar Citizens und dabei kann man auch immer wieder über das Spiel sprechen, die Entwicklungen mitbekommen und, wenn man mal wieder Lust und Zeit hat, gemeinsam die Updates ausprobiert. Was gibt’s Neues?

Egal ob im Spiel oder bei Bar-Citizen-Treffen: Bei des ISFA steht der gemeinsame Spaß im Mittelpunkt

FoXy selbst hat vor ihrem Kontakt mit der ISFA Star Citizen nicht mal gekannt. Sie traf einige Mitglieder der Community bei einer LAN-Party und kam erst viel später über sie in das Spiel rein. Wie die meisten anderen Spieler auch hat sie sich nur das Grundpaket gekauft.

Die Ingame-Events werden von den Leitern der Community ausgedacht und mit den Mitteln umgesetzt, die der aktuelle Build von Star Citizen bietet. Es werden gescriptete Events und Drehbücher geschrieben und sie werden dann gemeinsam gespielt.

Als Beispiel brachte Matt_Hunter die Invictus Flight Week. Es ist ein Event, bei dem eine NPC-Fraktion in Star Citizen ihre Flotte von Militärschiffen präsentiert hat. Unsere Kollegen von der GameStar haben darüber berichtet. Die ISFA hatte ihre Spieler zusammengetrommelt und gemeinsam die Schiffe der NPC-Fraktion in einen Kampf verwickelt.

Andere Beispiele waren auch

Rennen mit, bei denen die Spieler mit Buggies oder Schiffen auf einem Planeten landen und dort gegen einander antreten. Es werden Zeitmessungen veranstaltet und manchmal bekommen die Sieger auch Preise.

Flugtraining, bei denen die neuen Mitglieder der ISFA-Community gezeigt bekommen, wie man die großen Schiffe steuert.

Die Aktivitäten und das gemeinschaftliche Erlebnis des Spiels in seiner aktuellen Form haben die ISFA-Spieler zusammengeschweißt. Für den Leiter Spoonbender ist das einer der Hauptgründe, mit seiner Investition in Star Citizen zufrieden zu sein.

Wenn man schaut, welcher Spielspaß und Community-Erlebnis sich jetzt einfach durch diesen glücklichen Zufall bereits ergeben hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, es hat keiner das Geld [in Star Citizen] schlecht angelegt

Es ist nicht alles perfekt

Gibt es auch Kritik? Natürlich gibt es an Star Citizen und seiner Entwicklung auch Aspekte, die den Leuten von ISFA nicht gefallen. Vor kurzem gab es in der Star-Citizen-Community zum Beispiel Unmut über die lange Funkstille zu Squadron 42. Es handelt sich dabei um den Single-Player-Part des Spiels.

Auch Matt war darüber nicht glücklich. Laut eigener Aussage ist er immer der erste, der bei Problemen mit dem Schimpfen loslegt:

CIG muss noch üben, was die Ankündigung der Termine und Deadlines betrifft. […] Ich bin mit der Kommunikation in den letzten Monaten nicht zufrieden, da haben sie [die Entwickler] sich ziemlich tot gestellt stellenweise. Kommunikation besteht ja nicht nur immer darin, dass man sagt, dass alles super ist. Sondern hin und wieder muss man dann sagen: „Schaut her, wir haben hier ein ziemlich blödes Problem“. Das hat dieses Mal relativ lange gedauert, bis sie das gesagt haben.

Um das Update zu Squadron 42 herrschte lange Zeit Funkstille bei den Entwicklern. Für manche Spieler war es zu lang.

Weitere Kritik gibt es immer wieder zu den Bugs und Fehlern der aktuell spielbaren Version von Star Citizen. Es ärgert die Spieler, wenn an einer Stelle etwas gefixt wird und dabei gleich ein anderer Bug auftaucht.

Besonders ärgerlich ist es, wenn ein neuer Fehler Inhalte sperrt oder unspielbar macht, die vorher problemlos funktionierten. Da wird in den Discord-Chats auch geschimpft und gemeckert.

Maxxx meint aber, dass deswegen in der ISFA-Community noch nie jemand völlig aufgehört hat:

Die, die schimpfen, sind immer auch die, die bleiben. Weil das Spiel ihnen wichtig genug ist, dass sie sich darüber aufregen.

Grundsätzlich vertrauen die Spieler aber darauf, dass Star Citizen früher oder später fertig wird. Vor allem die, die schon seit 8 Jahren darauf warten, haben einen „gewissen entspannten Blickwinkel“, laut Spoonbender.

Es kommt, wenn es kommt.