Das Weltraum-MMO Star Citizen soll möglichst realistische Survival-Inhalte bekommen. Die Entwickler legen großen Wert auf Abstufungen in Hitze und Kälte und zudem sollen weitere Faktoren mit einbezogen werden.

Was haben die Entwickler vorgestellt? In einem Video stellten die Entwickler ihre Pläne für die Survival-Inhalte von Star Citizen vor. Die sollen eine wichtige Rolle spielen und möglichst realistisch werden.

Dafür wird neben Essen und Trinken vor allem auf die Widrigkeiten durch das Wetter gesetzt. So sollen die Temperaturen die Spieler dazu zwingen, spezifische Ausrüstung mitzunehmen. Falls nicht, drohen Unterkühlungen oder Hitzschläge, bis hin zum Tod.

Ein ähnliches System wird auch bei traditionellen Survival-Spielen eingesetzt. Doch bei Star Citizen sollen die negativen Effekte spürbarer werden. Zudem wird der Wind als wichtiger Faktor betont.

Ausrüstung ist entscheidend für euer Überleben

Was ist das Besondere an Star Citizen? Laut den Aussagen von Senior FPS Systems Designer Jonny Jacevicius ist das Crowdfunding-MMO zwar kein klassisches Survival-Game, aber es würden dennoch viele Elemente davon genutzt.

Jeder Planet und jeder Raum soll eine eigene Temperatur haben. Darauf müsst ihr euch als Spieler einstellen. Denn solltet ihr zu warm eingepackt sein, dann droht euch ein Hitzschlag. Habt ihr zu wenig Kleidung an, könnt ihr erfrieren.

Außerdem müsst ihr auf den Wind achtgeben. Dieser wird im Video gleich mehrfach betont, weil er Einfluss darauf nimmt, wie stark euer Körper überhitzt oder unterkühlt, wie auch im richtigen Leben. Zu guter Letzt gibt es Essen und Trinken, das ihr regelmäßig die euch nehmen müsst.

Wenn euch zu kalt wird, beginnt ihr zu zittern und eure Reaktionen werden langsamer

Was passiert, wenn man sich nicht auf die Umgebung einstellt? Die Entwickler vergleichen die Ausrüstung, die ihr mit auf eure Erkundungen nehmt, mit den Raumschiffen im Spiel:

Wenn ihr Piraten besiegen möchtet, schnappt ihr euch ein Kampfschiff. Möchtet ihr Rohstoffe sammeln, nehmt ihr ein Mining-Schiff. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert eure Ausrüstung. Wenn ihr zu einem Planeten aufbrecht, möchten wir, dass ihr darüber nachdenkt, welche Ausrüstung ihr anlegt. Ihr möchtet die Welt draußen erkunden? Dann solltet ihr einen Anzug gegen Kälte und etwas zu Essen mitnehmen. Wenn ihr jedoch zu einem heißen Planeten aufbrecht, dann solltet ihr den Hitze-Anzug mitnehmen und viel zum Trinken.

Solltet ihr nicht perfekt vorbereitet sein, drohen Unterkühlungen oder Überhitzungen bis hin zum Tod. Doch schon vorher werdet ihr bemerken, dass es euch nicht gut geht.

So fängt euer Bildschirm an zu zittern, wenn es eurem Charakter zu kalt wird, oder das Bild verschwimmt, wenn ihr überhitzt. Dann könnt ihr noch versuchen, mit Nahrung dagegenzuhalten oder euch schnell an einen besseren Ort zu bringen.

Wenn euch zu heiß wird, verschwimmt der Bildschirm und behindert die Sicht

Welche Rolle spielen Essen und Trinken? Das Essen und Trinken soll wichtig sein, damit ihr auf fremden Planeten überlebt. Allgemein verhindert die Aufnahme, dass ihr an Hunger oder Durst zugrunde geht.

Doch es gibt auch Nahrungsmittel die einen Buff mit sich bringen, sodass ihr für eine kurze Zeit Lebenspunkte generiert.

Star Citizen überrascht Ende 2019 mit einer wichtigen Botschaft an die Fans

Star Citizen kürzt Patch 3.9 im März

Was passiert im neuen Update? Ende März soll das Update 3.9 für Star Citizen erscheinen. Das fällt jedoch deutlich kleiner aus, als ursprünglich geplant.

Das Update enthält:

PvP-Kopfgelder

Hochgeschwindigkeitskämpfe

Das Gefängnis-Feature

Verbesserte Spieler-Interaktionen

Bessere NPC-Navigation

Entfallen sind jedoch Inhalte wie:

Dynamische Missionen

Die zwei angekündigten Schiffe Cutlass Blue und Esperia Prowler

Waffen für den Shooter-Modus

Auch der Singeplayer-Inhalt Squadron 42 ist weiterhin nicht in Sicht. Ursprünglich sollte er 2014 erscheinen, wurde aber bereits fünfmal nach hinten verschoben.

Obwohl Star Citizen sich nur langsam entwickelt, ist der Gründer Chris Roberts mit dem Spiel zufrieden. Er kritisiert hingegen seine Kritiker: