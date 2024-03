Das MMORPG Star Citizen stellt 15 Minuten lang den neuen Charakter-Editor vor

In der Zukunft will man den Charakter-Editor noch erweitern und Tattoos, Piercing, Bartstoppeln und Augen-Einstellungen hinzufügen.

Wann soll das alles kommen? Das, was man hier vorstellt, soll in der Alpha 2.32 zu Star Citizen kommen.

Wie sieht der Charakter-Editor eines Onlinerollenspiels aus, bei dem das Budget längst alle Grenzen sprengt? Das kann man in einem 15-minütigen Video zum MMORPG Star Citizen sehen. Da geht es so langsam auf einen Release zu und der bislang nur notdürftige Charakter-Editor erstrahlt in neuer Pracht.

