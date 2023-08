Star Citizen – Squadron 42: Alles zu Release, Roadmap und Leaks

Das MMORPG Tarisland kündigt in neuem Trailer die zweite Runde der Beta an. Spiel möchte zur Free2Play WoW Alternative werden.

Was sagt ihr zur aktuellen Informationslage? Schaut ihr regelmäßig in die spielbaren Alpha-Versionen rein und verfolgt die Entwicklung selbst oder glaubt ihr, dass Star Citizen und Squadron 42 niemals vollwertig erscheinen werden?

Diese dritte Möglichkeit sieht der Streamer und YouTuber als am wahrscheinlichsten an. Ob dieser Fall wirklich eintritt, können er und wir natürlich nicht wissen.

Plant CIG etwas Großes? Wie schon mehrfach erwähnt, äußern sich Chris Roberts und Co. nicht mehr zu einem Release und genauen Zeitraum für eine Veröffentlichung. Man könnte nun aber vermuten, dass CIG alle Inhalte zu Squadron 42 aus dem Store entfernt hat, um im Hintergrund an der Bekanntgabe einer vollständigen Version zu arbeiten. Sobald die komplette Kampagne mit allen Features spielbar ist, könnte man den Preis mit dieser Begründung entsprechend erhöhen und den Kauf wieder im Shop wieder möglich machen.

Was für ein Leak trat zuletzt auf? Die unautorisierte Herausgabe können Spiele-Schmieden nicht gänzlich vermeiden. Und so tauchte zuletzt im Oktober 2022 ein 9 Minuten langes Video auf, das In-Engine-Aufnahmen zeigte.

Wann erscheinen neue Updates? Neben dem Progress Tracker gibt es einen weiteren Reiter in der Roadmap. Im Bereich „Release View“ erhält man Einblick in die bevorstehenden Patches für den Spiele-Client im Alpha-Status und deren geplante Inhalte. Dazu gehören Gameplay-Mechaniken, neue Locations und Schiffe sowie andere Fortbewegungsmittel. Diese neuen Funktionen sollen vierteljährlich ihren Weg ins Spiel finden. CIG schließt aber auch hier verspätete Veröffentlichungen aufgrund längerer Entwicklungszeiten nicht aus.

Im Dezember 2020 veröffentlichte Chris Roberts seinen jährlichen „Letter from the Chairman“, um rückblickend und in die Zukunft schauend über die Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42 zu berichten.

