Star Citizen schloss vor 4 Tagen einen Test ab, der das ganze MMO-Gaming verändern könnte

Beim MMORPG Star Citizen wurde am Wochenende, am 9. und 10. März, ein Experiment abgeschlossen, das offiziell noch unter eine Verschwiegenheitsklausel fällt: Spieler konnten das erste Mal von einem System in ein anderes reisen. Für die Fans von Star Citizen ist das ein Meilenstein, der das Tor zu einem MMO-Gaming aufmacht, in dem unbegrenzt viele Spieler in einer riesigen Welt gemeinsam spielen können.

Was für ein Meilenstein ist das?

Star Citizen hat eine kleine Anzahl von besonderen Testern, den „Evocati“, die müssen ein Verschwiegenheitsabkommen unterzeichnen.

Am Samstag und Sonntag gab es für jeweils 2 Stunden einen Tech-Fokus-Test für erst 200, dann 400 dieser Evocati.

Während dieses Tests konnten die Spieler von einem Sternen-System in ein anderes reisen. Dabei kam die Technik „Server Meshing“ zum Einsatz.

Übergangslos von System zu System, von Server zu Server springen

Warum ist das so wichtig? Die Seite PCGamesN erklärt: Der Gag sei hier, dass jedes Sonnen-System in Star Citizen auf einzelnen Server oder Server-Clustern läuft. Daher sei der übergangslose Wechsel von einem System zu einem anderen System ein erstaunlich komplexe Engineering-Problem, an dem CIG seit 201 7 arbeitet.

Deshalb ist das erfolgreiche Wechseln von System zu System so ein wichtiger Tech-Meilenstein.

Denn in der Theorie könnte so ein riesiges Spiel entstehen, bei dem Spieler von Server zu Server innerhalb eines in sich verbundenen Universums wechseln. Mit Server-Meshing könnte Star Citizen also zusagen, unendlich wachsen.

Wie lief der Test ab? Der geheime Test wurde am Wochenende von Fans eng beäugt und man jubelte auf reddit, als die Server an ihre volle Kapazität von 400 stießen und offenbar alles reibungslos funktionierte.

Wie PCGamesN berichtet, sei der Wechsel zwischen Systemen wohl noch über Platzhaltergrafiken erfolgt, die im „Tunnel“ waren, durch den Spieler flogen. Auf einer Seite der Verbindung soll ein Raumschiff-Friedhof mit zerstörten Schiffen entstanden sein.

Aber allgemein soll die Community begeistert von diesem Tech-Meilenstein gewesen sein.

Also sind alle begeistert? Nein, im mmorpg-reddit wird Star Citizen viel kritischer gesehen als im reddit zu Star Citizen.

Da schaut man skeptisch auf die Begeisterung: Nach 11 Jahren und mit den meisten Einnahmen aller Zeiten, hätte Star Citizen noch immer weder eine Singleplayer- noch eine Multiplayer-Erfahrung und sei lediglich eine Tech-Demo.

Aber selbst hier sagen Verteidiger von Star Citizen: Das Server-Meshing sei eine Technik, die noch nie angewendet wurde. Wenn das funktioniere, könne es die Gaming-Industrie radikal verändern, weil es letztlich erlaubt, dass unendlich viele Spieler in Echtzeit in einem gewaltigen Mega-Universum zusammenspielen können.

Server-Meshing könnte das umsetzen, was uns Herman Narula einst versprach:

Was wurde aus dem Mann, der 500 Millionen $ bekam und versprach, die MMORPGs der Zukunft zu bauen?