Das Event läuft dabei in mehreren Phasen. Nach dem Abschluss einer Phase startet zu einem späteren Zeitpunkt die nächste. Die ganze Aufmachung erinnert mehr an die Spiele von Halo oder ein futuristisches Battlefield.

Mit dem Patch Alpha 3.17.2 kam ein neues, dynamisches Event zu Star Citizen. Bei Siege of Orison kämpft ihr um die fliegenden Plattformen des Planeten Crusader. Derzeit ist das Event allerdings noch nicht online, es sollte aber in den nächsten Tagen verfügbar werden.

Star Citizen ist ein Mega-Projekt. Eine Weltraum-Simulation, die mittlerweile so viel mehr bietet als langwieriges Schürfen auf abgelegenen Asteroiden. Das beweist erneut der neue Trailer zum Dynamic-Event „Siege of Orison“.

