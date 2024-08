Alle wünschten sich bei Starfield, selbst zu neuen Systemen fliegen zu können – Das Space-MMO Star Citizen macht genau das

In Star Citizen können Spieler bald das machen, was sich alle für Starfield wünschten: Selbst zu einem neuen System fliegen, statt Ladebildschirme zu sehen.

Was war der Wunsch bei Starfield? Als Starfield 2023 erschien, war die Hoffnung bei vielen Spielern groß, selbst quer durch den Weltraum reisen zu können. Doch schon kurz nach dem Release machte sich Ernüchterung breit.

Ihr seid in Starfield nicht richtig frei, reist hauptsächlich mit einem Ladescreen zwischen den Planeten und Sternensystemen hin und her. Selbst die Landung auf einem Planeten ist nur eine Videosequenz. Das enttäuschte viele Spieler.

Was macht Star Citizen jetzt? In Star Citizen soll noch im dritten Quartal 2024 die Alpha-Version 4.0 erscheinen. Das Update soll auch ein neues System bringen: Pyro. Das Weltraum-MMO brauchte also ein neues Reisesystem, damit ihr von dem bereits bekannten System „Stanton“ nach Pyro reisen könnt.

Anders als in Starfield müsst ihr in Star Citizen beim Wechseln des Systems aber durchaus selber fliegen. Ihr könnt nicht einfach einen Knopf drücken, die Füße hochlegen und eine Videosequenz anschauen.

Wenn ihr zu Pyro reisen wollt, müsst ihr zu einem sogenannten Jump-Point reisen. Dort tretet ihr dann in eine Art Tunnel ein, der die beiden Systeme miteinander verbindet und wie ein intergalaktischer Highway funktioniert. Durch diesen Tunnel müsst ihr dann auch selbst durchfliegen.

Was wissen wir noch dazu? Zunächst gibt es erst mal nur einen permanenten, stabilen Jump Point. Es sollen zukünftig aber noch weitere Jump Points hinzukommen, die sich unterscheiden – permanente und temporäre.

Während des Fluges müsst ihr versuchen, die Wände des Tunnels zu meiden. Außerdem erlebt ihr Turbulenzen, die stärker sind, umso kleiner euer Schiff ist. Ein größeres Schiff lässt sich aber möglicherweise schwieriger durch den Tunnel manövrieren.

Wenn ihr während des Fluges durch einen solchen Tunnel zu viel Schaden erleidet, bricht euer „Jump“ ab und ihr könnt aus diesem Tunnel „herausfallen“. Ihr seid dann gegebenenfalls weit weg von eurem Ziel und müsst hoffen, mit eurem vorhandenen Treibstoff und dem erlittenen Schaden noch einen sicheren Hafen zu erreichen. Alternativ sterbt ihr einfach direkt und findet euch an einem Respawn wieder.

Neben dem „Pyro“-System und den Jump Points erhält Star Citizen mit der Alpha 4.0 noch eine Reihe anderer neuer Features.

So soll es mit 4.0 möglich sein, dass entzündliche Materialien eurer Schiffe Feuer fangen, wenn die Umgebungstemperatur extrem ansteigt. Auf Planeten, auf denen es unglaublich heiß ist, könnten beispielsweise einzelne Bereiche des Innenraums Feuer fangen, wenn die extrem heiße Luft des Planeten in euer Raumschiff strömt: Wenn ihr in Star Citizen auf einem richtig heißen Planeten landet, könnte euer Raumschiff beim Öffnen der Luke in Flammen aufgehen