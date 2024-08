In Star Citizen können die Raumschiffe, für die ihr ein Vermögen bezahlt habt, bald realistisch brennen

Ein neues Feature von Star Citizen zeigt erneut eindrucksvoll, warum die Entwicklung des MMOs eine Ewigkeit dauert. Eure Raumschiffe können mit der Alpha 4.0 realistisch simuliert in Flammen aufgehen.

Was ist das für ein neues Feature? Im dritten Quartal 2024 soll mit der Alpha 4.0 der nächste große Meilenstein von Star Citizen auf dem Programm stehen. Eines der Highlight-Features haben die Entwickler vor wenigen Tagen via YouTube ausgiebig vorgestellt und dabei erneut unterstrichen, warum die Entwicklung des Weltraum-MMOs so lange dauert.

Mit der Alpha 4.0 können die Innenbereiche von Raumschiffen in Flammen aufgehen.

In der initialen Version möchten die Entwickler nicht, dass Spieler überall in Star Citizen den Feuerteufel spielen können – auf die Art könnte die Feuersbrunst schnell außer Kontrolle geraten.

Ein Feuer kann etwa in einem Raumschiff ausbrechen, wenn Teile des Schiffes keine Gesundheitspunkte mehr besitzen und kaputtgehen, oder wenn jemand mit Granaten und Geschossen entzündliche Bereiche eines Schiffes in Brand setzt.

Darüber hinaus kann es bei bestimmten Schiffsteilen zu einem Unfall kommen, wodurch Feuer ausbricht. Gleiches gilt, wenn die Umgebungstemperatur so stark ansteigt, dass entzündliche Materialien in Flammen aufgehen.

Auf Planeten, auf denen es unglaublich heiß es, kann es also beispielsweise passieren, dass einzelne Bereiche des Innenraums Feuer fangen, sobald ihr eure Ausstiegsluke öffnet und die extrem heiße Luft des Planeten in euer Raumschiff strömt. Laut den Entwicklern soll es solch einen Planeten bisher aber nicht geben.

Das Brandverhalten soll durch verschiedene Faktoren realistisch simuliert werden, wie Sauerstoffmenge, Brennbarkeit des Materials sowie Temperatur der Zündquelle. Dadurch soll sich jedes Feuer anders verhalten und unterschiedlich ausbreiten.

Durch einen Brand im Schiff kann auch eure gelagerte Fracht in Flammen aufgehen und zu Asche werden.

Spielercharaktere können (aufgrund von Tech-Beschränkungen) kein Feuer fangen, doch nehmen sie durch die Flammen natürlich Schaden. Gleiches gilt, wenn durch den Brand kaum noch Sauerstoff vorhanden ist und dem Alter Ego das Atmen immer schwerer fällt. Mit Ausrüstung kann man sich schützen. Mit Tools wie den Feuerlöschern lassen sich die Brände bekämpfen.

Das Team von Chris Roberts bleibt sich also weiterhin treu und implementiert auch scheinbar einfache Features mit fast schon absurd großen Ambitionen, was Detailgrad und Realismus angeht. Das ist einerseits beeindruckend und schürt die Träume für eine ganz besondere Spielerfahrung. Andererseits erklärt sich so aber auch die laaaaange Entwicklungszeit von bereits mehr als zwölf Jahren.

Das neue Entwickler-Video zeigt, wie beeindruckend realistisch sich Feuer in Star Citizen verhält:

Alpha 4 ist ein wichtiger Meilenstein

Was steckt noch in dem kommenden Update? Mit Alpha 4.0 landet nicht nur das neue Feuer-System auf den Servern. Hier eine Auflistung der wichtigsten weiteren Features:

Server-Meshing Version 1 ermöglicht es, mehrere Server pro Shard einzusetzen, die es euch etwa ermöglichen, zwischen Sonnensystemen zu wechseln.

Mit Pyro kommt ein neues Sternensystem, das je sechs Planeten und Monde, aber auch Raumstationen enthält. Dazu kommen koloniale Außenposten und erste Jumping-Points für das persistente Universum.

Neben dem Feuer-System wird es auch Sonnenstürme in Pyro, neues Ingenieurwesen-Gameplay und Lebenserhaltung für Raumschiffe sowie Fahrzeuge geben.

Die Entwickler versprechen neue Charakteroptionen, frische Funktionen für das Multi-Tool und eine Personalisierungsmöglichkeit für die Multifunktions-Displays.

Einen konkreten Release-Termin gibt’s für die Alpha 4.0 bislang nicht. Klar ist nur, dass das Update spätestens im September veröffentlicht werden soll. Bis zum finalen Launch des Weltraum-MMOs wird es aber noch dauern: 12 Jahre und 700 Millionen Dollar später hat Star Citizen immer noch keinen Release – Spieler hoffen weiter