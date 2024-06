Das MMO Star Citizen treibt manchmal schräge Blüten. Ein Spieler wollte jetzt vor betrügerischer Werbung warnen, aber viele der anderen Gründer von Star Citizen finden die Idee gar nicht schlecht.

Das war die Warnung: Ein Spieler von Star Citizen hat im Forum reddit vor einer betrügerischen Werbung auf YouTube gewarnt:

Ein Bild eines Schiffs verspricht: „Probiert Star Citizen kostenlos aus“ und wirbt mit einem „kostenlosen Schiff für 40 $“, wenn man einen Code nutzt.

Der Spieler kritisiert: Die Werbung leitet auf eine offizielle Seite hin und macht den Eindruck, das sei ein offizielles und ganz besonders gutes Angebot, dabei wolle hier lediglich ein normaler Nutzer Leute durch seinen Referral-Code auf die Seite locken und daraus Kapital schlagen.

Spieler werben Spieler und kassieren nette Preise

Was hat es damit auf sich? Das „Referral-Programm“ bei Star Citizen funktioniert so, dass man seinen eigenen Referral-Link vertreibt, über den sich neue Spieler für Star Citizen registrieren: (via rsi)

Sie bekommen dann 5.000 Ingame-Credits.

Der „Recruiter“ erhält einen Recruiting-Punkt, sobald einer der Leute, die er geworben hat, ein Paket für Minimum 40 $ kauft.

Mit diesen Punkten kann sich der Werber dann attraktive Ingame-Geschenke kaufen, bis zum besonderen Kriegsschiff, wenn er 2017 Punkte gesammelt hat.

So als ob man Leuten Drinks auf einer Party mit kostenlosen Getränken ausgibt

Was ist der Haken bei der Werbung? Die Werbung verspricht, Star Citizen kostenlos zu spielen. Das ist aber kein wirkliches Angebot, sondern das wäre einfach die offizielle Trial-Phase von Star Citizen, die ab und zu läuft.

Es ist also keine Lüge. Vielmehr wird die Wahrheit attraktiver verpackt, als sie eigentlich ist. Das ist so, als ob man Leuten Drinks auf einer Party ausgibt, bei der die Getränke ohnehin kostenlos sind, weil sie der Ausrichter der Party bezahlt.

Der Referral-Link tut also so, als wäre er ein ganz besonderes Angebot. In Wahrheit ist das aber genau so, als würde man irgendeinen anderen Referral-Link klicken.

Spieler von Star Citizen nutzen kostenlose Werbe-Budgets und Trials, um an Belohnungen zu kommen

Gibt es darüber denn Empörung? Nein, gar nicht. Denn viele Nutzer auf reddit sagen, dass auch sie schon ihre Referral-Link auf diese oder eine ähnliche Art verbreitet haben.

Offenbar nutzen clevere Star-Citizen-Spieler kostenlose Test-Angebote von Google, um ihre Codes unter die Leute zu bringen:

Einer sagt, viele Werbeagenturen bieten freies Werbe-Budget bei Anmeldungen, das könne man missbrauchen, indem man sich mit mehreren Accounts anmeldet.

Ein anderer sagt, er habe sein Google-Werbebudget in Höhe von 44 US-Dollar dafür genutzt und etwa 65 Referrals gemacht. Das lohne sich nicht, wenn man echtes Geld ausgibt, aber kostenlos sei das schon gut.

Das könnte einer der Gründe sein, warum Star Citizen mittlerweile so viel Geld eingenommen hat: Man lädt die Spieler clever dazu ein, am Wachstum von Star Citizen zu profitieren. Auch wenn man es da mit der Wahrheit nicht so genau nimmt: Neues Paket in Star Citizen kostet 53.121 Euro und 60 Cent – Mehr als ein deutsches Brutto-Jahresgehalt