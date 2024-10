Das Lieblings-Feature reicher Spieler wird zum Release nicht in Star Citizen sein, dabei war es versprochen

Bei Star Citizen haben sich die Pläne geändert. Wenn das Spiel einmal startet, wann immer das sein mag, wird es voraussichtlich ohne das Feature „NPC Crews“ starten – das will man erst irgendwann nach 1.0 nachliefern. Ein anderes Feature soll NPC-Crews ersetzen.

Was ist das für ein Feature? In Star Citizen können Spieler verschiedene Raumschiffe erwerben. Nur kleine Raumschiffe können von einem einzelnen Piloten bedient werden, die meisten größeren und auch teureren Schiffe brauchen mehrere Spieler – das teuerste Raumschiffpaket in Star Citizen kostet über 53.000 Euro.

Wer Star Citizen alleine spielen, aber trotzdem ein großes Schiff fliegen will, der sollte sich „NPC Crews“ anheuern können, um so ein Schiff zu bedienen. Statt Mitspieler, die Reparaturen vornehmen oder Gerätschaften bedienen, hat der Solo-Spieler von Welt dann Nicht-Spieler-Charaktere, die er durch die Gegend schicken kann.

Doch von der Idee gehen die Entwickler nun weg. NPC-Crews sind nicht mehr zwingend Teil des Start-Patches 1.0 von Star Citizen.

Für Solo-Spieler kommen AI Blades statt der NPC-Crew

Das sagt Star Citizen: Rich Tyrer leitet die Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42 neben Chris Roberts. Er ist der Senior Game Director bei CIG. Tyrer erklärte heute, am 23.10. 2024 (via spectrum):

Also, zunächst einmal Entschuldigung für die langsame Antwort. Es überrascht nicht, dass ich nach der Citcon sehr beschäftigt war mit 4.0 und Q1-Initiativen. Zweitens wollte ich allen versichern, dass KI-Klingen (AI Blades) Teil des 1.0-Plans sind – sie werden nicht so effektiv sein wie andere Spieler und zusätzliche Energie benötigen, um zu funktionieren. Wir werden auch eine Möglichkeit anbieten, sie durch Ränge aufzuwerten, aber auch hier werden sie nie so gut sein wie ein guter Spieler. Da die KI-Klingen den größten Teil der Funktionalität bieten, wird die NPC-Besatzung höchstwahrscheinlich erst nach 1.0 kommen. Wie ich in der Präsentation gesagt habe, ist Star Citizen ein Universum, das alle Spieler anspricht – und das schließt definitiv Solospieler ein. Wie bei allen Spielen werden einige Dinge eher für Solospieler als für Gruppenspieler geeignet sein und umgekehrt.

Was sind AI Blades? AI Blades sind automatisch funktionierende Komponente, die man in sein Schiff einsetzt, damit eine Funktion, die sonst von einem Spieler oder einem Crew-Mitglied erledigt wird, von einer KI übernommen wird: Statt dass ein Kanonier dann an einem Geschützturm sitzt, zielt und auf Gegner feuert, würde der Turm selbst feuern.

Wie Rich Tyrer sagt, soll die KI aber nicht so effektiv wie andere Spieler sein und auch Energie benutzen.

Letztlich hat man sich aber bei Star Citizen dazu entschieden, dieses Feature höher zu priorisieren und dafür die NPC-Crews erst später ins Spiel zu bringen.

Wie ist die Diskussion? Unter dem Post gibt es eine rege Diskussion:

Ein Spieler sagt, das sei eine „herbe Enttäuschung“ – das Feature sei vor 12 Jahren zum Release versprochen worden und werde jetzt ohne Diskussion gestrichen. Das könne doch nicht sein

Andere widersprechen ihm aber und sagen, das sei nicht so wild. Die AI Blades seien erstmal wichtiger – NPC-Crews seien zudem nicht gestrichen und kommen noch später ins Spiel.

Ein anderer Spieler erklärt, NPCs seien technisch einfach viel schwieriger umzusetzen:

Wenn du länger als 60 Sekunden gespielt hast, solltest du bereits wissen, dass die NPC-Crew noch lange nicht da ist, lol. Sie schaffen es nicht einmal, dass die NPCs herumlaufen, ohne in einer T-Pose zu verharren oder auf Stühlen/Bänken zu stehen, und du denkst, du bekommst eine funktionierende NPC-Crew, haha. Deine NPC-Crew wird irgendwo im Schiff stecken bleiben oder in T-Pose vor einem Feuer stehen, bis dein Schiff zerstört ist. Ich sage nicht, dass wir es nicht schaffen werden, aber es ist offensichtlich, dass es noch lange dauern wird.

Auf reddit schreibt ein Kritiker spöttisch:

Ein spielbares Spiel wird auch nicht in 1.0 enthalten sein.

Ein anderer ergänzt: Er könne die Schreie der Solo-Wale im Wind hören.

Roter Alarm – Machtfantasie von reichen Spielern gefährdet

Das steckt dahinter: „NPC Crews“ sind ein Feature, das vor allem für Leute wichtig ist, die viel Geld im Spiel lassen: Sich teure, große Schiffe kaufen und die alleine bedienen wollten. Für die war eine eigene NPC-Crew, die sie dann vielleicht per Sprachbefehl herumkommandieren können, ein essenzieller Teil einer Machtfantasie vom Raumschiff-Kapitän. Eine solche Machtphantasie wurde in der SF-Serie “Black Marrior” in der Folge Season 4, Episode 1: “USS Callister” hervorragend beschrieben.

Daher ist diese „vermeintliche Kleinigkeit“, dass das Feature erst später kommt, jetzt für einige doch ein großes Problem.

Letztlich ist der Release-Patch 1.0 von Star Citizen aber noch in so weiter Ferne, dass eine Planänderung jetzt eher theoretischen Charakter hat, selbst Squadron 42 ist noch eine Zeit entfernt: Singleplayer-Spiel zu Star Citizen hat alle Features, zeigt tolles Gameplay, erscheint noch lange nicht