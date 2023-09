605-Millionen-$-MMO Star Citizen ist schön, aber kaputt: Roberts erklärt, wie alles bald viel besser wird

Das MMO Star Citizen hat mittlerweile 605 Millionen $ durch Crowdfunding eingenommen. Letzte Woche ist das SF-Epos in die Alpha 3.20 gestartet: Das Spiel ist jetzt schöner als je zuvor, aber leidet unter vielen Bugs. Chef und Videospiel-Visionär Chris Roberts äußert sich zum Stand seines Projekts.

Das ist gerade in Star Citizen los:

Star Citizen hat am letzten Donnerstag ein neues Update bekommen, die Alpha 3.20. Der Patch wurde als Update beworben, „das bislang die meiste Action bringt.“

Das Update brachte vor allem Änderungen für den Modus „Arena Commander“, den Raumkampf-Teil des Spiels, und neue Schiffe, darunter ein kontroverses für 500 $.

Der Chef des Spiels, Chris Roberts, erklärt aktuelle Stabilitäts-Probleme mit einer Datenbank-Änderung vor einem halben Jahr, verspricht aber Besserung. Star Citizen soll bald von der Arbeit an Squadron 42 immens profitieren.

Einen Trailer, der das Update vorstellt, könnt ihr hier sehen:

Viel Frust und Lob in der Community von Star Citizen

Wie ist aktuell die Stimmung? Die Stimmung nach dem Update ist gespalten. Einerseits posten Spieler auf reddit und YouTube Bilder und Videos, die Star Citizen in voller Pracht zeigen.

Es gibt Screenshots von Schiffen im Weltraum, Detailaufnahmen von Verbesserungen der Physik oder Lob für einen neuen Missions-Typen (via reddit)

Aber es gibt auch viel Kritik am aktuellen Zustand des Spiels, denn im Patch 3.20 stecken viele Bugs: Da werden Körper grotesk verformt oder es wird auf Fehler hingewiesen.

Der Post sorgte für Diskussion: Ein Spieler hat am Sonntag im Forum einen langen Post verfasst, was ihm an „Quality of Life“-Verbesserungen in Star Citizen fehlt: Es sind Sachen wie Shortcuts, Keybinds oder bessere Report-Funktionen.

Es geht ihm unter anderem darum, dass Star Citizen besser „lesbar“ wird und es dem Spieler angenehmer macht, im Universum zu agieren.

Der detaillierte Post mit zahlreichen Punkten hat mittlerweile 470 Upvotes bekommen und spricht wohl vielen in der Community aus der Seele.

Chris Roberts schwärmt davon, was Spieler aus seinem Game machen

Das sagt Roberts: Auch der Chef des Spiels, Chris Roberts, hat sich zu dem Post geäußert (via rsi). Er lobt das konstruktive Feedback – genau so etwas sei extrem hilfreich. Roberts möchte alle wissen lassen, dass er das Feedback der Community aufmerksam verfolgt. Er verfolge zudem verschiedene Content-Creators zu Star Citizen und höre sich an, was die zu Star Citizen zu sagen haben.

Auch in Roberts Worten spiegelt sich der Zustand des Spiels wider. Einerseits findet es Roberts toll, wie die Leute sein Spiel spielen und sagt, er hätte sich vor 10 Jahren nie vorstellen können, was für dynamische und wunderschöne Bilder sein Star Citizen mal erzeugen wird und was die Spieler in seinem großen Sandkasten da bauen.

Andererseits gibt Roberts aber auch zu, dass 2023 ein besonders schwieriges Jahr in Sachen Stabilität und Komfortfunktionen sei, was am Update 3.18 liege, das im März 2023 persistente Streaming ins Spiel gebracht hat.

Roberts erklärt, warum Star Citizen seit 6 Monaten so instabil läuft

Wegen des Updates musste man im Backend die Datenbank wechseln: Man musste wegen 3.18 im März 2023 von einer SQL Database auf eine „Graph Database“ umstellen.

Obwohl man zu einer technisch hervorragenden Datenbank gewechselt sei, habe das zu zahlreichen Problemen geführt wie unendlich wirbelnde Inventar-Fenster, verschwindende Items oder eine schlechte Performance des Spiels. Das sei frustrierend, denn die Software sollte eigentlich felsenfest laufen.

Man lasse jetzt die Top-Techniker der Datenbank-Firma am Problem arbeiten und werde das Problem sehr bald lösen, um wieder auf dem Stabilität-Stand von 3.17 zu sein.

Roberts sagt wörtlich (maschinell übersetzt):

Dieses Jahr war ein besonders schwieriges Jahr in Bezug auf Stabilität und Lebensqualität aufgrund der Einführung von Persistent Entity Streaming (PES) in 3.18. Die gesamte Art und Weise, wie wir den Zustand des Universums verfolgen und aufzeichnen, hat sich dramatisch verändert, was auch die Art und Weise verändert hat, wie wir die Daten im Backend in der Cloud verarbeiten. Aufgrund der Art und Weise, wie wir den Zustand mit PES aufzeichnen, mussten wir auf eine andere Art von Backend-Datenbank umsteigen, also von einer SQL-Datenbank (relational) auf eine Graph-Datenbank. Leider hatte die Graph-Datenbank, die wir ausgewählt haben, obwohl sie eine der am besten bewerteten ist und für den Einsatz in Unternehmen gedacht ist, große Probleme bei der Auslastung, was dazu führte, dass die Datenbank blockierte und alle Abfragen von den Spielservern ins Stocken gerieten. Dies geschah bei der Einführung von Version 3.18, bei der es uns viel Mühe kostete, sie zu stabilisieren, einschließlich einiger technischer Maßnahmen auf unserer Seite, um die Belastung der Datenbank zu verringern. Wir dachten, wir hätten das Problem gelöst, aber die neueste Version der Datenbanksoftware war ein Rückschritt, und wir hatten zusätzliche Sperren beim Laden, was am Mittwoch kurz nach dem Start von 3.20 sowie am Donnerstag, Freitag und ganz kurz am Samstag zeitweise auftrat. Wir sind gestern Abend auf eine ältere Version zurückgegangen und haben einige der Funktionen deaktiviert, von denen wir vermuten, dass sie zu der Instabilität beitragen (ironischerweise glauben wir, dass die Replikation auf Spiegeldatenbanken zur vollständigen Redundanz ein Grund für die Datenbankblockaden ist). Dies scheint die Dinge stabilisiert zu haben. Wenn die Backend-Datenbank in einen schlechten Zustand gerät, äußert sich das auf vielfältige Weise in sich endlos drehenden Inventarfenstern, fehlenden Gegenständen und verminderter Spielleistung. Wir haben uns für eine Standard-Datenbank entschieden, um Stabilität und Ausfallsicherheit zu gewährleisten, da es bereits eine Menge neuer Technologie in Star Citizen gibt – daher ist es frustrierend, dass die Software, die eigentlich felsenfest sein sollte, der größte Übeltäter ist, der das Star Citizen Erlebnis noch unzuverlässiger macht. Wir haben die Top-Ingenieure der Datenbank-Firma, die daran arbeiten, und wir prüfen auch andere Datenbanken, zu denen wir wechseln könnten, wenn die Unzuverlässigkeit der aktuellen Lösung anhält.

Roberts verspricht Besserung durch Squadron 42

Wie soll es weitergehen? Roberts kündigt an, dass sich die Qualität von Star Citizen enorm verbessern wird, wenn man die “großartige Technik und Features” von Squadron 42 zu Star Citizen bringt. Das würde viele Verbesserungsvorschläge im Bereich „Lesbarkeit“ und „Komfort“ verbessern.

Wann das Singleplayer-Game Squadron 42 erscheint, sagt Roberts zwar nicht, kündigt aber an, dass er sich sehr auf die Citizen Con freut. Die findet am 21. und 22.10.2023 statt.

Wie wird das diskutiert? Im Wesentlichen liest man die Erklärung von Chris Roberts als: “Wir haben einer großen Firma vertraut und auf ihr Produkt gesetzt und wurden enttäuscht.” Ein Nutzer sagt: Star Citizen bekomme schon genug Ärger und Kritik für ihre eigenen Fehler, müsse sich furchtbar anfühlen, jetzt noch für Fehler anderer verantwortlich gemacht zu werden.

Dem wird aber entgegengehalten, dass es immer noch der Fehler der Firma sei, sich fürs falsche Produkt entschieden zu haben.

Dem Versprechen von Roberts, dass die Spieler von Star Citizen bald von Squadron 42 profitieren werden, misstraut man auf reddit: Timelines seien bei Star Citizen immer mit Vorsicht zu genießen.

