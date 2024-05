Star Citizen veröffentlicht großes Update mit neuem Charakter-Editor und wilden Tieren

Podracer aus Star Wars, wie soll das aussehen? In Star Citizen gibt es jetzt kleine Gleiter, mit denen es sich schnell über die Oberfläche von Planeten fliegen lässt. Schon der erste Anblick im Trailer lässt sofort an das Podrennen aus Star Wars erinnern und so ähnlich funktionieren die Gleiter auch in Star Citizen, hier gibt es jedoch keine Tusken-Räuber.

Was steckt im neuen Update? Das neue Update von Star Citizen „Adventure Beckons“ bietet nicht nur ein einzelnes Feature, sondern gleich eine Vielzahl an neuen Inhalten:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to