Welche Neuigkeiten gab es in der Q&A noch? Der Entwickler bestätigte, dass der persönliche Hangar einen Schiffslift erhalten wird, der euer größtes flugfähiges Raumschiff aufnehmen kann. Außerdem soll es Spielern mit einer gewissen kriminellen Energie möglich sein, in fremde Hangar-Instanzen einzubrechen.

Was ist die lange Antwort? Die neuen Frachtfunktionen sind mit verschiedenen anderen Systemen von Star Citizen eng verknüpft. McKinney nennt als Beispiele die Instanziierung, das Inventar und das Herbeirufen von Raumschiffen. Noch nicht hundertprozentig stabile Funktionen mit all diesen Systemen zu verbinden, das hätte zu einer starken Beeinträchtigung der Spielerfahrung für alle sorgen können.

Bereits in der vergangenen Woche kündigten die Entwickler im offiziellen Forum an, dass diese Neuerungen den abschließenden Test nicht erfolgreich meistern konnten und daher auf ein späteres Update verschoben werden müssen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to