Ein neues Weltraum-Spiel auf Steam macht Star Citizen Konkurrenz – Sci-Fi-Fans spenden 350.000 € in nur 21 Tagen

Was will Starship Simulator bieten? Neben dem Realismus und den acht verschiedenen Rollen für die Crew im Multiplayer soll es eine vollständig zu erkundende Milch-Straße geben und das im Maßstab 1 zu 1. Die Galaxie soll dabei prozedural generiert werden und dabei verschiedene Sonnensysteme und die dazugehörigen Planeten generieren.

Im Gegensatz zur Konkurrenz wie Star Citizen legt Starship Simulator viel Wert auf Realismus oder zumindest „plausiblen Realismus“. Also ein Raumschiff, in dem die Knöpfe wirklich mit Kabeln zu den Modulen verbunden sind.

Je nach Rolle habt ihr und eure Freunde verschiedene Aufgaben an Bord des Schiffes. Als Sicherheits-Offizier seid ihr beispielsweise für das Kämpfen zuständig, während ihr als Techniker in die ewigen Kabeltunnel des Schiffes abtaucht. Und ja, diese gibt es wirklich.

Was ist das für ein Spiel? Der Starship Simulator ist eine Raumschiffs-Simulation, die viel Wert auf Realismus legt. Zusammen mit euren Freunden oder alleine sollt ihr in die Rolle eines Crew-Mitgliedes an Bord des ersten von Menschen erbauten Raumschiffes mit der Fähigkeit zu Überlicht-Geschwindigkeits-Reisen schlüpfen.

