Der Ultrawide-Monitor meiner Träume hat OLED, 240Hz, 49 Zoll und jetzt will ich HALO auf ihm spielen

Der Ultrawide-Monitor von Samsung zehrt euch ins Spiel hinein. Verpasst nicht das geniale Angebot bei Amazon.

Der große Bildschirm von Samsung besitzt viele tolle Eigenschaften, womit jede neue und auch alte Reise in ein Spiel unvergesslich wird. Findet ihr es nicht auch beflügelnd, jeden actionreichen Moment aus der gesamten Dark Souls Reihe oder Halo auf diesem Monitor zu erleben? Dann greift beim befristeten Amazon-Angebot zu und spart 350€.

Häufig gestellte Fragen Was ist Ghosting? Ghosting tritt auf, wenn die Reaktionszeit des Monitors nicht schnell genug ist, um die Pixel vollständig zu aktualisieren und somit ein flüssiges und scharfes Bild zu erzeugen. Dies kann dazu führen, dass sich Bewegungen auf dem Bildschirm verschwommen oder doppelt darstellen, was die Bildqualität beeinträchtigt und das Seherlebnis stört. Was ist Picture-in-Picture? Picture-in-Picture ist eine Funktion, die es euch ermöglicht, zwei verschiedene Videoquellen gleichzeitig auf einem Monitor anzuzeigen. Dabei wird ein kleineres Bild innerhalb des Hauptbildes dargestellt. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn ihr beispielsweise gleichzeitig mehrere Kanäle offen habt oder nebenbei an mehreren Projekten oder taktischen Spielumsetzungen arbeitet.

Ein farbenreicher Ultrawide-Monitor

Durch ein 49-Zoll-OLED-Panel und einer Auflösung von 5120 x 1440 Pixeln werdet ihr euch in tolle Abenteuer wie rund um die Halo-Reihe verlieren. Seid der Master Chief und erlebt jeden Augenblick hautnah mit, wenn ihr einen gefährlichen Gegner bekämpft. Durch die detailreiche OLED-Technologie sieht jeder Planet besonders schön aus. Halo Infinite ist momentan bei Amazon um 60% reduziert.

Das ist aber noch längst nicht alles. Er unterstützt Freesync Premium Pro, das euch eine flüssige und reibungslose Wiedergabe ohne Tearing oder Stottern ermöglicht. Außerdem könnt ihr dank einer unglaublichen Bildwiederholrate von 240Hz selbst die intensivsten Szenen ohne Verzögerungen genießen. Dies kommt euch auch bei FPS-Shooter-Spielen wie Valorant oder Counter-Strike 2 zugute.

Der Ultrawide-Monitor besitzt eine magische Farbenvielfalt

Die Reaktionszeit beträgt nur 0,03ms. Aufgrund dessen werden Bewegungen und Aktionen extrem präzise dargestellt. Ghostung und Unschärfe sind somit Geschichte.

Die Bildschirmkrümmung beträgt 1800R, was bedeutet, dass der Bildschirm sanft um euch herum gebogen ist und euch ein immersives Seherlebnis beschert. Diese Krümmung hilft auch dabei, euer Sichtfeld zu erweitern und eure Augen auf den Bildschirm zu fokussieren.

Wundervolle Tech-Angebote und vieles mehr

Hier findet ihr formidable Grafikkarten, allerlei Gaming-Zubehör, sauschnelle SSDs und robuste Mainboards. Wir halten ständig für euch nach Top-Angeboten Ausschau. Also riskiert regelmäßig einen Blick in unserer Deals-Seite, denn es könnte sich ein unwiderstehliches Angebot in unserer Liste befinden, das ihr nicht jeden Tag erblickt.