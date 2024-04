Science-Fiction und Dark Souls-Elemente! Neues PS5-Spiel Stellar Blade bereits reduziert

Stellar Blade ist ein neues PS5-Spiel, wobei ihr ein actionreiches Abenteuer erlebt. Schnappt euch das Spiel nun günstiger bei MediaMarkt.

Wenn ihr euch gewünscht habt, in einer neuen Science-Fiction-Welt einzutauchen, die einige Herausforderungen mit sich bringt, ist dieses Spiel genau das Richtige für euch. Greift jetzt bei MediaMarkt zu und genießt jede Sekunde mit diesem exklusiven PS5-Hit.

Das Angebot ist übrigens Teil der Frühlingsdeals bei MediaMarkt. Auf euch warten viel mehr Schnäppchen – von superstarken OLED-TVs bis hin zu Kaffeevollautomaten. Die Aktion geht nur bis zum 6. Mai um 9 Uhr morgens.

Stellar Blade ist ein düsteres Actionspiel

Hier könnt ihr euch in einer Welt verlieren, die kein rosiges Szenario aufweist. Die Welt wurde nämlich von grausigen Kreaturen überrannt. Allerdings schaffte es die Menschheit, sich auf einen anderen Planeten zu retten. Zugegeben, der Plot erinnert ein wenig an NieR: Automata.

Natürlich habt ihr die Chance als Teil eines Landungstrupps zur Erde zurückzukehren und die Feinde zurückzuschlagen. Die Geschichte bietet euch diverse Enden und ist grafisch stark inszeniert.

In Stellar Blade gibt es spektakuläre Bosskämpfe

Durch viele knackige Bosskämpfe erinnert Stellar Blade sogar ein wenig an die Dark Souls Spiele. Ihr müsst nämlich alle Register ziehen, um die kommenden Herausforderungen zu meistern. Keine Angst, es ist nicht ganz so schwer wie die berühmte Souls-Reihe, aber dennoch wird es nicht einfach, das Endspiel zu erreichen.

Bei metacritic konnte sich das Spiel bisher fulminant durchsetzen. Hier könnt ihr euch übrigens einen umfassenden Test zu Stellar Blade anschauen, um euch noch mehr zum Spiel zu informieren.

