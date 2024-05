King Charles hat ein neues Porträt und das ist so boshaft, dass Spieler es gerne in Elden Ring hätten

Der König des Vereinigten Königreichs Großbritannien, King Charles hat ein neues Porträt und das sieht aus als könnte es aus Elden Ring stammen.

Was ist das für ein Porträt? Am Dienstag, dem 14. Mai, hat König Charles ein neues Porträt von sich enthüllt. Das Gemälde des Künstlers Jonathan Yeo ist das erste Porträt des Monarchen seit seiner Krönung im letzten Jahr.

Das Gemälde löste nach der Enthüllung vor allem bei Fans von Videospielen Diskussionen aus, denn das Gemälde wird von vielen als boshaft und gruselig beschrieben. Grund dafür ist wohl die viele rote Farbe, die den Hintergrund des Königs bedeckt. Außerdem trägt er auf dem Porträt militärische Kleidung.

Bei Elden Ring geht es bald mit dem neuen DLC „Shadow of the Erdtree“ weiter, hier könnt ihr den Trailer sehen:

Das Gemälde könnte in einem Bossraum von Elden Ring hängen

Wie kommen die Spieler auf Elden Ring? Das Bild des Monarchen passt vom Stil her gut zu den Gemälden, die es in Elden Ring gibt. Gerade in Bossräumen hängen oft große Gemälde von Adeligen. In so einen Bilderrahmen würden die Spieler von Elden Ring das Gemälde des Königs von Großbritannien wohl auch hängen.

Auf X schreibt der Nutzer @DemonfireTanto: „das ist die Art von Scheiße, die man über dem Thron eines Typen im Elden Ring hängen sieht, und dann heißt der Typ ‘Morgorem, Bloodrot Baron’ und er lebt im ‘Sanguine Temple of Decay’“

Im Beitrag von Josh Scherr könnt ihr das Gemälde neben einem aus Elden Ring sehen:

Passt das Gemälde auch zu anderen Spielen? Das Internet wurde schnell kreativ, was das Porträt betrifft. Ein Spieler hat sich das Gemälde durch eine Mod bei Dishonored eingefügt und dort gestohlen. Dazu veröffentlichte er ein Video auf X:

Auch der Nutzer @itragamuffin sah die eine Anspielung auf Dishonored und gestaltete eine modifizierte Grafik, bei der König Charles Ziel eines Attentats in Dishonored wurde.

Wieder andere Spieler brachten das Porträt in ihre Spiele. Wie ein Lauffeuer war es dann auf X auch in Doom 1 oder wurde von den Ghostbusters umringt (via X).

Das Internet tobte sich richtig aus, was das neue Porträt des Königs angeht. Eins ist aber klar, bei dem Gemälde kam immerhin keine Künstliche Intelligenz zum Einsatz.