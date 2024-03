MMORPG Star Citizen bringt Features, die wissenschaftlich Quatsch, aber cool sind

Das MMORPG Star Citizen hatte als Vision eigentlich mal, eine gewaltige Science-Fiction-Welt darzustellen, in der Spieler in Crews Raumschiffe steuern und Missionen annehmen. Aber mit der Zeit wurde das Spiel immer größer und bekam auch einen First-Person-Shooter-Teil. Den will man jetzt weiter verbessern und langfristig auf den Standard von AAA-Spielen bringen. CIG stellt Verbesserungen für den Shooter-Teil in der Alpha 2.32 vor.

Was will Star Citizen nun verbessern? Die Entwickler haben in einem neuen Video verschiedene Verbesserungen am Shooter-Teil von Star Citizen vorgestellt.

So soll mit dem Alpha Update 2.32 etwa Rückstoß zu allen Waffen dazukommen. Zwar ist es wissenschaftlich nicht logisch, dass Laser-Waffen einen Rückstoß verursachen, aber man brauche das, um eine Balance ins Spiel zu bekommen und das Spiel für alle auch spaßig zu machen, heißt es.

Auch klassisches Nachladen werde ins Spiel kommen, obwohl Star Citizen 930 Jahre in der Zukunft spielt und man dort vielleicht Waffen mit unendlicher Munition nutzen könnte. Aber auch hier gilt: „Nachladen ist einfach cool und Teil der klassischen First-Person-Shooter-Erfahrung.“

Außerdem fühle sich das Nachladen einer Waffe immersiver und befriedigend an.

Unterschied zwischen Magazinen am Körper oder im Rucksack

Wie soll das mit dem Nachladen genau funktionieren? Die Entwickler haben sich da einige Gedanken gemacht. Das Ziel ist es, dass Spieler im Fluss bleiben und nicht umständlich das Inventar öffnen und da mit Menüs rumhantieren müssen. Es gibt aber einen Unterschied:

Wenn Magazine am Körper getragen werden, erfolgt das Nachladen relativ schnell

Wenn Magazine im Rucksack getragen werden, wird dem Spieler angezeigt, dass er einen Backpackreload durchführen muss, der etwas länger dauert

Vom Spieler wird erwartet, hier taktische Entscheidungen zu treffen, mit wie vielen Magazinen er in einen Kampf gehen will.

Es wird auch die Möglichkeit geben, halb verschossene Magazine auf bestehende Kugeln zu durchsuchen, die Kugeln zusammenzulegen und dann leere Magazine fallen zu lassen.

Das kommt noch: Mit dem Update 2.32 kommt zudem die Option, weiter in ein Ziel reinzuzoomen, und ein dynamisches Fadenkreuz, das mit dem Lauf mitgeht.

In weiteren Updates in der Zukunft sollen Waffen auch Abnutzungserscheinungen zeigen.

Hier könnt ihr das Video sehen, in dem die Entwickler die Änderungen vorstellen:

Was habt ihr mit dem alten Cloud Imperium Games gemacht?

Wie wird das diskutiert? Die Fans von Star Citizen sind generell bei den Videos immer gut gelaunt und euphorisch. So heißt es:

All diese neuen Features werden den First-Person-Shooter-Kampfviel dynamischer machen. Vielen Dank!

Ein anderer fragt: Wer seid ihr und was habt ihr mit dem alten CIG gemacht?

Auch auf reddit ist die Stimmung stark: Ich freu’ mich so auf die ganzen Änderungen. Die Fadenkreuze sehen toll aus, der Rückstoß sieht nach Spaß aus und das User-Interface sieht verdammt großartig aus. Als Merc/Kopfgeldjäger freue sich der Spieler jetzt noch mehr auf die Zukunft.

