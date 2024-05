Ihr könnt gerade einen der schnellsten Computer der Welt kaufen – Wiegt über 12.000 Kilo und kostet mehrere tausend Euro pro Tag

Derzeit wird einer der schnellsten Supercomputer der Welt versteigert. Bei seinem Start lag der Computer auf Platz 21, heute befindet er sich auf Platz 160.

Die U.S. General Services Administration hat sich dazu entschlossen, den 2016 in Betrieb genommenen Cheyenne-Supercomputer zu versteigern. In seiner Erklärung schreibt die Regierungsbehörde, dass es schon länger Reparatur- und Wartungsprobleme geben soll. Das spricht jetzt erst einmal nicht für den Kauf eines solchen Computer-Riesen.

Das derzeitige höchste Gebot liegt bei rund 100.000 US-Dollar (via gsaauctions.gov), die Auktion läuft noch bis zum 6. Mai 2024. Der Preis könnte daher noch steigen.

Der Computer steht derzeit im NCAR-Wyoming Supercomputing Center in Cheyenne, Wyoming.

Supercomputer verbraucht große Mengen Strom

Was ist das für ein System?

In dem Supercomputer sind 8.064 Intel E5-2697v4-CPUs verbaut.

313.344 GB DDR4-2400 ECC RAM.

Der Supercomputer braucht im laufenden Zustand etwa 1.727 Megawatt Strom am Tag.

Der Intel E5-2697v4 gehört zur Xeon-Reihe und damit zu den Highend- und Server-Prozessoren von Intel. Seit 2022 erhält der hier genannte Prozessor keine Sicherheits- und Wartungsupdates mehr.

Lohnt sich sowas? Für den durchschnittlichen User lohnt sich so eine hohe Investition ohnehin nicht. Solltet ihr euch dennoch die Investition von derzeit 100.000 US-Dollar überlegen, dann solltet euch im Klaren sein, dass die Bundesbehörde das System verkauft, weil er sich wegen hoher Kosten und Ausfallzeiten, „die mit der Behebung der aktuellen Kühlungsprobleme verbunden sind“, nicht mehr lohnen soll.

Obendrein ist die verbaute Hardware aus heutiger Sicht mittlerweile veraltet und nicht mehr aktuell. Aus heutiger Perspektive, erklären etwa die Kollegen von TomsHardware, gilt der Cayenne-Computer nach den Maßstäben des Jahres 2024 als träge. Und dieses Problem haben viele alte Supercomputer, die bereits ein paar Jahre auf dem Buckel haben.

Als Bonus dürftet ihr euch über die Stromrechnung freuen. 1.727 Megawatt Strom am Tag kosten je nach Strompreis und Anbieter mehrere tausend Euro am Tag. Und der Strompreis soll 2024 in Deutschland noch mal kräftig steigen. Ob ihr dann wirklich in so einen “Stromschlucker” investieren möchtet, solltet ihr euch ebenfalls stellen.

Supercomputer in Deutschland: Der Supercomputer JUPITER (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research) wurde vom europäischen Supercomputer-Konsortium EuroHPC JU im Oktober 2023 in Auftrag gegeben. Momentan ensteht der neue Supercomputer in Jülich. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO:

