MMORPG Star Citizen spricht über Release-Datum – Fans spotten und stöhnen

Das Science-Fiction-Epos Star Citizen ist bekannt für seinen laxen Umgang mit Release-Daten. Die wurden in der Vergangenheit immer wieder verschoben. Jetzt gibt es neue Aussichten, wann „Squadron 42“, die Singleplayer-Kampagne, erscheinen könnte. Innerhalb der nächsten 2 Jahre könnte ein Start drin sein. Fans reagieren darauf aber skeptisch.

Das ist die Situation bei Star Citizen:

Das SF-MMORPG „Star Citizen“ ist ein Indie-Projekt, das über Crowdfunding finanziert werden sollte. Das Crowdfunding war und ist aber derart erfolgreich, dass es alle Dimensionen eines normalen Spiels sprengt. Durch Verkäufe von virtuellen Schiffen und Spenden hat es mittlerweile fast 430 Millionen US-Dollar eingenommen. Zuletzt haben wir auf MeinMMO darüber berichtet, dass ein Schiffs-Paket über 35.000 € kosten soll.

Star Citizen ist in einer Alpha spielbar, die regelmäßig weiterentwickelt wird. Ein Release-Datum für das Spiel gibt es schon seit längerem nicht mehr, nachdem sich Meilensteine immer weiter nach hinten verschoben. Die Haltung ist seit 2020: „Es ist fertig, wenn’s fertig ist.“

Ein Meilenstein, der im Raum steht, ist das Erscheinen von „Star Squadron Episode 1“, dem Singleplayer-Modul von Star Citizen. Das können wir wohl bis 2024 erwarten, wie jetzt bekannt wurde.

Chef sagt zur langen Entwicklungszeit von Star Citizen: „Es ist kein Hirngespinst“

„Bis 2027 werden wir ein sehr großes MMORPG betreiben“

Das ist jetzt die Ansage: In der Print-Ausgabe einer britischen Gaming-Zeitung ist ein sechsseitiger Bericht über Star Citizen erschienen. Einer der Bosse des Spiels, COO Carl Jones, wird dort gefragt, wann Star Citizen erscheint (via mcv).

Die Logik der Frage ist: CIG hat sich ein großes Gebäude in Manchester gekauft und gesagt, man will den Betrieb dort innerhalb von 5 Jahren auf 1.000 Mitarbeiter aufstocken. Daher könne man also damit rechnen, dass Star Citizen so 2027 erscheinen wird, oder?

Carl Jones sagt:

Ich denke, bis dahin werden wir ein sehr großes MMORPG betreiben. Wir werden dann viel mehr Publishing-Ressourcen haben, viel mehr Game Master, mehr Support für die Spieler. Das mag erfordern, dass wir neue Standorte eröffnen. Im Moment haben wir noch keine große Präsenz im Bereich Asien-Pazifik und das wird wohl was sein, wo wir langfristig hinmüssen, weil unser Spiel dort explodiert, also müssen wir in der Lage sein, auch dort unseren Service anzubieten. Carl Jones, COO CIG

Jones stellt in Aussicht, im Jahr 2027 werde man das Sequel und weitere Sequels für Squadron 42 entwickeln, die Singleplayer-Kampagne von Star Citizen.

Was ist mit Squadron 42? Da hakt der Interviewer dann nach. Er will wissen, wie es mit der Star Squadron aussieht, die hatte ja mal als Datum ein Release für 2014 im Auge. Offenbar hänge viel dran, wann der „Star-Citzen-Mastermind“ Chris Roberts von Los Angeles, in den USA, nach Großbritannien zieht. Ob man denn da ein Release-Datum erfahren könne, fragt man.

Jones sagt:

Ich denke, wir müssen sehen, wie lange er [Chris Roberts] braucht, um rüberzukommen. Aber ja, es könnte noch ein oder zwei Jahre dauern. Er verbringt jetzt mehr Zeit hier mit dem Squadron 42-Team und unseren anderen Entwicklern, aber es wird noch dieses Jahr sein, wenn er für längere Zeitabschnitte hierher zieht. Hoffentlich bedeutet das, wir kommen bei Squadron 42 schneller voran und stellen es früher fertig. Wir möchten das Spiel fertig bekommen, aber es ist erst beendet, wenn es bereit ist. COO Carl Jones

“Es sind seit 2014 schon nur noch 2 Jahre”

Wie kommt das bei den Fans an? Die Zahlen, die jetzt im Raum stehen, sind:

2023/2024 als Zeitrahmen für „Release Episode 1 – Star Squadron”

2027 für „dann betreiben wir ein großes MMORPG“, was noch immer kein Release-Datum für Star Citizen ist, aber relativ nahe dran

Im Forum sagt ein Nutzer: “Klingt so, als wollen sie Episode One in 2 Jahren oder weniger draußen haben”. Das seien doch sehr gute Nachrichten.

Fans von Star Citizen reagieren auf diese Ankündigung aber eher mit Spot.

„Ja, ja, es sind immer noch 2 Jahre“

Ein anderer sagt: „Es seien schon seit 2014 noch zwei Jahre“

Die „Noch 2 Jahre“ bei Star Citizen seien so, wie man Kindern sagt: „Es dauert nur noch 5 Minuten!“ in Wahrheit seien es „Es sind noch 2 Jahre, Jungs. Und noch mal 2 Jahre und noch mal 2 Jahre.“

Es ist auch ein Meme erschienen, dass Squadron 42 schon immer „noch 2 Jahre entfernt war.“

Das steckt dahinter: Die Zeitspannen und Dimensionen, mit denen Star Citizen operiert, sind gewaltig.

Spannend ist der Gegensatz, dass man einerseits diese riesigen Dimensionen hat, andererseits aber offenbar viel davon abhängt, wann Chris Roberts in Manchester ist und wann nicht. Es hängt wohl sehr viel an seiner Anwesenheit und an seinen Entscheidungen. Dass ein derart großes Projekt sich so zentral um die Entscheidung einer Person dreht, könnte schon Probleme bringen.

Interessant ist zudem, dass Jones ganz offen über Star Citizen als „MMORPG“ spricht und man mit 2027 offenbar realistisch plant.

Wir haben uns auf MeinMMO mit der Situation von Crowdfunding-MMORPGs beschäftigt:

