Bei Star Citizen ist ein neues Video erschienen, mit einer Ankündigung, dass man im Format “Meet the Team” in den nächsten Wochen weniger die Arbeit der Entwickler vorstellen wird, sondern die Entwickler selbst. Dem Twitch-Streamer SaltEMike platzt der Kragen.

Was war das für eine Ankündigung? In einem neuen Video von Star Citizen vom 20.6. erklärte Jared Huckaby, der Creative Lead von CIG (via youtube):

Die Alpha 3.23 zu Star Citizen sei raus und man arbeite jetzt an weiteren Patches

Daher sei man jetzt in einer Phase, wo man Zeit für Experimente habe

Die nächsten drei Wochen werde man damit verbringen, zu erklären, wer die Entwickler eigentlich sind, statt sich damit zu befassen, woran sie arbeiten

Twitch-Streamer boxt vor Frust seinen Stuhl

So reagierte der Twitch-Streamer. Der Streamer SaltEMike bekam bei diesen Ausführungen vor lauter Frust einen Wutanfall live auf Twitch, stand auf und schlug auf seinen Gaming-Stuhl ein.

Erst fragte er nur ungläubig „Drei Wochen?“, dann fasste er sich an den Kopf, musste durchatmen, stand auf, boxte seinen Stuhl und fragte, was man seit Jahren in anderen Formaten gemacht habe, in denen das Team vorgestellt wurde.

Den Clip könnt ihr euch hier anschauen:

Kritiker lästern über versteckte Verschiebungen

So wird das diskutiert: Hinter der Reaktion des Streamers steckt Frustration darüber, dass Star Citizen nach einer Phase, wo das Spiel rasche Fortschritte machte und neue Features brachte, jetzt wieder „Dark“ geht und nichts Neues zu melden hat.

In einem kritischen Reddit zu Star Citizen kommentiert man, die technischen Innovationen wie das Server-Meshing offenbar deutlich mehr Zeit bräuchten, als veranschlagt war. Chris Roberts hätte das vor 11 Jahren alles so locker dargestellt. Erst jetzt würden die Entwickler merken, wie viel Zeit und welche Technik die Features wirklich erfordern.

Auch andere Nutzer sehen hier Verzögerungen des Entwicklungsprozesses und werten die „Wir stellen 3 Wochen lang Entwickler vor“-Aussage als ein Zeichen für versteckte Verschiebungen und Verspätungen im geplanten Ablauf der Entwicklung.

Ein Nutzer sagt. „Sie kündigen niemals Verzögerungen an, aber sie haben die Deadline bereits gerissen.“

Fans von Star Citizen lieben es, die Entwicklung des Spiels genau zu beobachten und jeden Schritt nachzuvollziehen. Aber Kritiker sehen Star Citizen skeptisch, weil das Spiel überambitioniert scheint und so viel Geld in der Entwicklung verdient, dass einige an der Motivation der Entwickler zweifeln, es fertig zu stellen: 12 Jahre und 700 Millionen Dollar später hat Star Citizen immer noch keinen Release – Spieler hoffen weiter