Chris Roberts, Chef von Cloud Imperium Games, hat sich zur Kritik an der langen Entwicklungszeit des Weltraum-Onlinespiels Star Citizen geäußert. Er erklärt, dass das Spiel wirklich erscheinen soll und seinen Lebenstraum darstellt.

Was ist die Situation rund um Star Citizen? Das Weltraum-Onlinespiel wurde 2012 sehr erfolgreich über eine Kickstarter-Kampagne finanziert. Das Spiel soll eine Mischung aus dem Klassiker Wing Commander und einer persistenten Onlinewelt werden, in der die Spieler wie in den Weltraumspielen Privateer oder Freelancer ihrem eigenen Weg folgen – allerdings online dabei miteinander interagieren.

Dieses Spielprinzip kam so gut an, dass per weiterem Crowdfunding – hauptsächlich über den Verkauf von Ingame-Raumschiffen – über 313 Millionen Dollar an Einnahmen erzielt werden konnten.

Allerdings zieht sich die Entwicklung des Spiels in die Länge. Während der Kickstarter-Kampagne hieß es, Star Citizen würde Ende 2014 erscheinen. Nun schreiben wir Herbst 2020 und der Titel befindet sich noch immer in der Alpha-Phase. Daher haftet dem Spiel schon der Ruf an, es würde nie erscheinen.

Die Entwicklung des Weltraum-Onlinespiels Star Citizen dauert sehr lange und das hat auch einen Grund.

Es soll keine Kompromisse bei Star Citizen geben

Was meint der Chef dazu? Chris Roberts, Gründer des Entwicklerstudios Cloud Imperium Games, hat sich nun zu dieser Kritik an der langen Entwicklungszeit geäußert.

Ich verstehe, dass manche frustriert sind. Ihr schaut aber von Außen auf das Projekt, ohne das komplette Verständnis dafür zu haben, was es braucht und welche Reihenfolge wir gewählt haben, um das Gameplay zu erschaffen, das Star Citizen über alles andere stellt. Chris Roberts, CEO Cloud Imperium Games

Roberts erklärt, dass es sich um sein absolutes Traumprojekt handelt:

Das ist das Spiel, von dem ich mein ganzes Leben geträumt habe. Jetzt bin ich endlich in einer Position, es umzusetzen. Ich bin nicht dazu bereit, Kompromisse einzugehen, die das Potenzial beeinträchtigen, nur, weil es länger dauert, als ursprünglich gedacht. Chris Roberts, CEO Cloud Imperium Games

Wann kommt das Spiel denn nun? Chris Roberts sprach sogar darüber, wann wir ungefähr mit dem Release rechnen können. Auch, wenn er hier wieder eine etwas schwammige Aussage trifft.

Ich verspreche euch, das Gameplay ist kein Hirngespinst und es wird auch keine 10 oder 20 Jahre dauern, es umzusetzen. Ich kann euch kein spezifisches Quartal nennen, zu dem alles zusammenkommt, aber mit der neuen Roadmap werdet ihr sehen, dass die Teams vorankommen, um das Ziel zu erreichen. Chris Roberts, CEO Cloud Imperium Games

Darum dauert es länger: Chris Roberts erklärt, dass er den Teams so viel Zeit geben will, wie es eben dauert, die einzelnen Teile des Spiels perfekt umzusetzen.

Das Management gibt keine Zeitangaben vor. Wir legen nur Prioritäten für die Teams fest. Es kommt eben immer viel mehr Arbeit zusammen als wir Mitarbeiter haben. Chris Roberts, CEO Cloud Imperium Games

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Auch der Single-Player-Ableger Squadron 42 ist von der langen Entwicklungszeit betroffen.

Was ist mit Squadron 42? Auch zum Single-Player-Ableger Squadron 42 hat sich Chris Roberts kurz geäußert, der sich ebenfalls schon sehr lange in Arbeit befindet.

Squadron 42 wird erst dann veröffentlicht, wenn wir unsere finale und optimierte kreative Vision erreicht haben. Chris Roberts, CEO Cloud Imperium Games

Das bedeutet, dass wir uns einfach gedulden müssen, denn Chris Roberts will seine Vision von Star Citizen – und Squadron 42 – so umsetzen, wie er sich das Spiel vorstellt und dabei keine Kompromisse eingehen – selbst, wenn die Entwicklung sehr lange dauert.

Habt ihr noch Geduld, was Star Citizen angeht? Könnt ihr die Argumente von Chris Roberts verstehen?

Warum warten Spieler nach all den Jahren geduldig auf Star Citizen? Wir haben 8 Fans nach ihren Gründen gefragt.