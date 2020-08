Das Weltraum-Onlinespiel Star Citizen hat ein Update auf die Version Alpha 3.10 erhalten. Mit „Flight & Fight“ bekommen die Raumkämpfe eine Generalüberholung und ein Video zeigt euch, wie sie jetzt aussehen.

Was ist neu in Alpha 3.10? Das neue Update Alpha 3.10, welches noch vor der heiß erwarteten Alpha 4.0 erschien, ist ziemlich umfangreich, kümmert sich aber hauptsächlich um einen besonders wichtigen Aspekt von Star Citizen – die Raumkämpfe.

Diese werden nun durch eine Überarbeitung noch intensiver und cooler umgesetzt. Die Entwickler sprechen sogar davon, dass die Kämpfe jetzt dem nahe kommen, was sie sich eigentlich für das Spiel ausgedacht haben.

Im Gameplay-Trailer seht ihr, wie die Kämpfe nun ablaufen.

Die Raumkämpfe von Star Citizen wurden überarbeitet.

Bessere Kämpfe und Flugmechaniken

Was genau wird verändert? Die größten Änderungen betreffen die dynamischen Flug-Mechaniken und die Schiffskämpfe an sich. Beides zusammen soll zu spektakuläreren und „kinoreifen“ Raumgefechten führen.

Dynamische Flugmechaniken: Das Flugverhalten der Raumschiffe wurde angepasst. Beispielsweise in Bezug auf die Effizienz der Düsen und auch Wind wird auf aerodynamischen Oberflächen simuliert. Es heißt, steuert ihr ein Schiff mit stromlinienförmigen Flügeln durch eine Atmosphäre, dann fühlt sich das anders an als in früheren Alphas. Jedes Schiff soll sich hier nun etwas anders und einzigartig anfühlen.

Verbesserungen an den Kämpfen: Um die Kämpfe noch intensiver zu gestalten, werden Piloten belohnt, welche mit niedriger Geschwindigkeit fliegen. Raketen schalten schneller aufs Ziel auf und generell habt ihr bei hohen Geschwindigkeiten mehr Nachteile. Das soll die Dogfights unter den Schiffen spannender gestalten, weil ihr langsamer fliegt und euch so intensiver bekämpfen könnt. Das gilt auch für die Gefechte zwischen Großkampf-Raumern.

Star-Citizen-Spieler TheNOOBIFIER1337 stellt euch die beiden Features in seinem Video vor.

Spieler zeigen schon die überarbeiteten Kämpfe in Videos.

Was bringt das Update noch mit sich? Mit den Elektron-Waffen findet eine neue Kategorie ihren Weg ins Spiel, mit der ihr euren Gegnern Elektroschocks verpassen dürft.

Außerdem ist es per App nun möglich, dass Spieler untereinander handeln. Den Anfang macht der Transfer von Geld. Das Feature soll in Zukunft weiter ausgebaut werden.

Mit dem ROC (Remote Ore Collector) kommt ein neues Fahrzeug ins Spiel und es gibt weitere Verbesserungen an Schiffen und weiteren Spielsystemen wie beispielsweise der Beleuchtung.

Star-Citizen-Fan Citko zeigt euch im Video, wie die Dogfights im Spiel jetzt ablaufen.

Laut Spielern ist das Flugmodell in Star Citizen nun besser.

Da gibt es noch einiges zu tun

Was meinen die Spieler zum neuen Update? Es gibt noch einige Probleme, weswegen in der Community etwas hitzige Diskussionen darüber geführt werden, was denn der Sinn des Testservers ist, wenn ein Update mit einer langen Liste an bekannten Problemen veröffentlicht wird.

Aber das neue Kampf- und Flugsystem kommt ganz gut an, wie beispielsweise der Spieler crazyrobban54 erklärt: „Das Fliegen ist besser, es hat Spaß gemacht, mit meiner Saber in der Atmosphäre herumzudüsen.“

Da das Update aber erst vor wenigen Stunden aufgespielt wurde, überwiegt momentan noch etwas der Aspekt, dass das Update nicht ganz rund läuft und die Entwickler hier erst noch einige Patches zu liefern haben, wie im Forum zu erkennen ist.

Neben Star Citizen arbeitet das Team noch am Single-Player-Ableger Squadron 42. Zu diesem Spiel gab es aber eine Zeit lang keine Updates mehr und eigentlich sollte die Beta im 3. Quartal 2020 starten. Daher kam es zu einiger Kritik von den Fans, welche die Entwickler dazu aufforderten, sich zu äußern. Wie es um dieses Spiel steht, das haben sich die Entwickler kürzlich erklärt.