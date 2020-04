Cloud Imperium Games hat die Roadmap für die Alpha 4.0 des Weltraum-MMOs Star Citizen aktualisiert und mit den Änderungen die Community ordentlich verärgert.

Welche Änderungen gibt es? Eigentlich sollte im Juni mit Alpha 4.0 das Stanton-Sonnensystem von Star Citizen finalisiert werden, indem der letzte Planet Crusader mit seiner Landezone Orison hinzukommen. Doch genau dieses heiß erwartete und große Feature schafft es jetzt nicht mehr in die kommende Version. Das ist aber noch nicht alles.

Ebenfalls geplant waren Verbesserungen an den PvP-Kopfgeldjagden. Doch auch diese mussten auf später verschoben werden. Zudem nicht in Alpha 4.0 enthalten, ist die Überarbeitung des sogenannten „Server to Client Actor Networking“. Dies kümmert sich darum, wie die Spieler über den Spielclient mit den Servern kommunizieren. Jede Aktion wird also vom Spielclient an den Server weitergeleitet, bevor Mitspieler diese Aktion sehen können. Und genau hier gibt es aktuell Probleme in Form von Verzögerungen. Mit diesen müssen Star-Citizen-Fans nun länger leben.

Das Stanton-Sonnensystem in Star Citizen muss länger auf seinen letzten Planeten warten.

Da ist aber jemand sauer

Wie reagieren die Spieler auf die Änderungen? Im offiziellen Forum von Star Citizen geht es heiß her. Selbst die Begründung, dass die Coronakrise die Arbeiten verzögert, stößt auf wenig Verständnis.

futurewazzup ist im offiziellen Forum ziemlich erbost: „Fantastisch! Mehr Verzögerungen! 4.0 ist noch nicht einmal erschienen und ihr habt bereits das wichtigste verschoben: Die Server-zu-Client-Actor-Netzwerk-Nacharbeit. Desync und Stottern ist momentan schrecklich, wenn man mit Freunden spielt und das wurde bereits von 3.9 auf 4.0 und jetzt auf 4.1 verschoben…“

Putze stimmt im Forum zu: „Du sprichst mir aus der Seele. Langsam bekommt das alles einen bitteren Beigeschmack. Dieses Projekt wird allmählich gegen die Wand gefahren.“

[ΩP-H] John Bradley meint im Forum: „Covid hin oder her. Das ist einfach nur schlecht, tut mir leid. Wenn ihr wenigstens einen Gameplay-Loop hinzufügen würdet, als Entschädigung… Einen!“

Peppercat420 erklärt den Unmut der Spieler im Forum: „Sieht so aus, als sind eure Backer nicht glücklich… Wären wir Investoren anstatt von Konsumenten, dann hättet ihr eure Finanzierung wohl schon vor langer Zeit verloren.“

Shockwave im Forum sieht es nicht so dramatisch: „Ich schlage mal vor, dass ihr euch die Konkurrenz anschaut, dann erkennt ihr, dass es sich noch immer um ein Spiel in Entwicklung handelt, welches Spieler selbst dann erfreut, wenn es kaputt ist.“

Schaut man sich die Meinungen im offiziellen Forum von Star Citizen an, dann hat es Cloud Imperium mit diesen Verschiebungen offenbar geschafft, eine ganze Reihe von sonst loyalen Backern gegen sich aufzubringen.

Was ist mit Squadron 42? Unklar ist, wie sich diese Verzögerungen auf den Single-Player-Ableger Squadron 42 auswirken, der letzten Informationen zufolge 2020 in die Beta starten sollte.

Ob sich die Verzögerungen auch auf Squadron 42 auswirken, ist unklar.

Cloud Imperium erklärt die Situation

Was sind die Gründe für die Verzögerungen? Cloud Imperium Games gibt im Forum gleich mehrere Erklärungen ab. Zum einen verzögern die durch die Corona-Pandemie notwendigen Arbeiten aus dem Home-Office die Entwicklung. Außerdem kam es schon früher zu Verschiebungen von Features, was sich jetzt auf die Entwicklung mancher Systeme auswirkt. Es ist also eine Art Kettenreaktion. Früher wurde etwas nicht fertig, was nun dazu führt, dass sich weitere Features verschieben.

Darüber hinaus geben die Entwickler an, dass sie sich aktuell auf das Server-Meshing konzentrieren. In Star Citizen besitzen beispielsweise alle Welten oder auch Stationen eigene Server, die nahtlos miteinander verbunden sind. Hier sind wichtige Optimierungsarbeiten nötig, die offenbar Priorität genießen.

Das Weltraum-MMO Star Citizen polarisiert und es gibt Spieler, die dieses Mammutprojekt vehement verteidigen, andere denken, das Spiel erscheint nie. Chris Roberts, Gründer des Entwicklerstudios Cloud Imperium Games hat eine ganz eigene Meinung zu den Kritikern an seinem Spiel.