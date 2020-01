Das sagt Chris Roberts zu den Kritikern an Star Citizen

Die BBC hat im Zuge einer Reportage mit Star Citizen Gründer Chris Roberts gesprochen. In dem Gespräch bezeichnet dieser Kritiker als Besserwisser und äußert sich zur langen Entwicklungszeit des MMOs.

Worum ging es in der Reportage? In dem 12 Minuten langen Video ging es um die Frage, ob Star Citizen ein zu ambitioniertes MMO sei. Dafür:

befragte BBC ehemalige Mitarbeiter an Star Citizen

besuchte an die CitizenCon, eine Messe spezifisch zum MMO

führte die BBC ein in kurzes Interview mit Chris Roberts selbst, dem Mastermind hinter Star Citizen

Es kamen dabei die Fragen auf, ob Star Citizen jemals fertig wird und woher der Hass einiger Spieler auf das MMO kommt.

Roberts bezeichnet Kritiker als „Armchair Developer“

Was sagt Roberts zu den Fragen? Auf die Frage zu der „großen Negativität, die online für Star Citizen herrscht“ erklärte Roberts, dass es einfach sei, sich ohne Kenntnisse über die Materie zu äußern und negativ über das Spiel zu sprechen.

Er bezeichnete dabei die Kritiker als „Armchair Developer“, also Leute, die Tipps geben, ohne selbst Ahnung von der Entwicklung eines Spiels zu haben.

Zu der langen Entwicklungs-Zeit hat Roberts einen passenden Vergleich zur Hand:

Red Dead Redemption 2 befand sich mehr als 7 Jahre in der Entwicklung und das mit einer viel kleineren Welt als bei uns. Und sie hatten tausende Leute dafür. Es kostet Zeit, Spiele mit einer hohen Kultiviertheit und einer so detailreichen Simulation zu erschaffen, wie die Spieler es heute erwarten.

Wie tief die Details gehen und wie die Welt von Star Citizen aufgebaut ist, beschreibt Roberts mit einer Anekdote:

Ich kann mit einer Kaffeetasse in ein Raumschiff steigen, zu einem fremden Planeten fliegen, dort in einem Wald herumlaufen und die Tasse abstellen und dann wieder wegfliegen. Wenn ich dann einen Monat später wiederkomme und kein anderer Spieler die Tasse weggeräumt hat, dann ist sie noch immer da.

Was wird an Star Citizen kritisiert? Star Citizen wird seit 2012 entwickelt, trotzdem ist ein Release noch nicht in Sicht. Das wird auch Roberts und einem vermeintlichen Hang zum Perfektionismus angekreidet

So soll Robert viele Ideen haben, doch nicht alle davon lassen sich umsetzen. Ihm fehle der Fokus, so wirft es ihm zumindest ein ehemaliger Mitarbeiter vor.

Die Webseite Forbes hat dazu im Mai eine exklusive Story veröffentlicht. In dem Bericht wird Robert Missmanagement vorgeworfen, weil er sich in jede Kleinigkeit einmische und dadurch den Fortschritt des Projekts behindere. Auch sein Hang zur PR und der Inszenierung von CGI-Trailern soll nicht immer förderlich sein.

Nach 6 Jahren kommt das Schiff, das für viele der Inbegriff von Star Citizen ist

Trotz Kritik war 2019 ein Erfolg für Star Citizen

Star Citizen erreicht Meilenstein: Auch wenn sich das MMO noch in einer Testphase befindet, lief es 2019 gut für Star Citizen. Das Spiel stellte einen neuen Meilenstein auf und erreichte 250 Millionen Dollar an Unterstützung.

Die Zeit zwischen Ende November und Ende Dezember stellt dabei einen neuen Rekord dar. In 39 Tagen nahm Star Citizen knapp 20 Millionen Dollar eingenommen und gewann fast 63.000 neue Unterstützer.

Geholfen haben dabei interessante Geschichten der Spieler und richtig teure Schiffe, die immer wieder künstlich verknappt werden.

Bild zur Entwicklung von Star Citizen (via reddit)

Wie lief es spielerisch für Star Citizen? 2019 wurden einige neue Gebiete, Schiffe und Inhalte veröffentlicht. Mit Patch 3.8 wurde erst im Dezember die Performance deutlich verbessert, was etwa MeinMMO-Leser Todesklinge sofort positiv aufgefallen ist.

Verzichten mussten die Fans 2019 jedoch auf die neue Kampagne Squadron 42, zu der es nur einen Teaser gab. Die erste Gameplay-Demo zur Kampagne konnte man bereits im Jahr 2017 sehen. Seitdem warten die Spieler gespannt auf die Erweiterung.