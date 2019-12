Das engagierte Weltraum-MMO Star Citizen veröffentlicht überraschend einen Visual-Teaser zu seiner geplanten Kampagne „Squadron 42“ und gibt den Fans ein wichtiges Signal: Es geht voran!

Star Citizen befindet sich schon seit Jahren in der Entwicklung: Ein Release ist noch nicht in Sicht. Doch die Spieler sind heiß auf das Weltraum-MMO und können kaum genug davon kriegen.

Das wissen auch die Entwickler, die jetzt mit der Veröffentlichung eines Videos zum Singleplayer-Modul „Squadron 42“ über die Feiertage den Fans eine wichtige Botschaft senden.

Welche Botschaft war das? Die Entwickler zeigen mit dem Video, dass es mit der Kampagne vorangeht und auch dieser Kampagnen-Teil von Star Citizen immer weiter voranschreitet.

Squadron 42 geht voran!

Entwickler arbeiten weiter fleißig an Squadron 42

Wieso war das so wichtig? Obwohl erst vor kurzem ein Update auf die Alpha-Server des Weltraum-MMOs aufgespielt wurde, war es um die Kampagne ziemlich still geworden.

Es gibt große Roadmaps zu Squadron 42. Für viele wirkte die Kampagne aber noch weit weg, zumal es in diesem Jahr etwas ruhiger darum wurde. Der neue Teaser soll dieses Gefühl etwas lindern und offenbar scheint das den Entwicklern auch gelungen zu sein.

Wie kommt das Video an? Die Ausschnitte aus der Kampagne „Squadron 42“ werden gern gesehen und selbst hier in Deutschland hat es der Teaser in die allgemeinen YouTube-Trends geschafft und belegte eine Zeit lang Platz 20.

Das Video konnte schon mehr als 12.000 Likes sammeln und ist mit knapp 240.000 Aufrufe das erfolgreichste Video dieses Jahr, auf dem offiziellen Star Citizen-Channel. Und das nicht einmal 24 Stunden nach der Veröffentlichung. (Aufruf: 26.12. gegen 15:00 Uhr)

Wie sieht der Teaser aus? Das veröffentlichte Video ist ein Visual-Teaser und zeigt euch einige Orte und Elemente der Kampagne, die 2019 von Entwicklern geschaffen wurden.

Visual Teaser zeigt die Arbeit von 2019

Was gibt es zu sehen? Der Teaser gibt unkommentierte Einblicke mit neuen Szenen von verschiedenen Handlungsorten der Kampagne. Es gibt aber auch technische Details zu sehen, wie die Ansicht eines neuen Triebwerks.

Das zeigt euch der Trailer:

Neue Orte Am Boden und im Weltall

neue Schiffe und Reworks auch Modifikationen von Vanduul-Schiffen

Eine bevölkerte Station kleiner Einblick in die soziale und wirtschaftliche Struktur Es gibt sogar Obdachlose auf der Station

Riesiger Vanduul-Träger Ein gigantisches Schiff, das offenbar zu den Vanduul gehört und Teil der Story ist



Für Fans sind viele dieser Einblicke wertvoll. Meist sind es kleine Details oder die unscheinbaren Bilder, die etwas mehr über den Hintergrund verraten und genau analysiert werden.

Die modifizierten Vanduul-Schiffe kommen besonders gut an.

Star Citizen-Fans freuen sich über Festtags-Geschenk

Wie kommt das bei den Fans an? Die Kommentare unter dem Video sind größtenteils positiv und die Spieler freuen sich über diese Festtags-Überraschung.

Brett Frazier: Mein Verstand explodierte geradezu… danke CIG.

Mein Verstand explodierte geradezu… danke CIG. Xavier Matews: Das ist ein hervorragendes Weihnachts-Geschenk!!! 😀

Das ist ein hervorragendes Weihnachts-Geschenk!!! 😀 Opreax Qweyzar: Das war unerwartet und absolut großartig.

Viele Comments beschreiben das Video als „großartig“ oder „wunderschön“. Die gute Stimmung ist fast greifbar und die Leute freuen sich, während der Feiertagen etwas Neues über die Kampagne zu hören.

Auf der Station wimmelt es von Bewohnern.

Gibt es auch kritische Stimmen? Doch nicht alle sind vollkommen zufrieden mit dem gezeigtem Material.

Es sieht großartig aus. Aber der Fakt, dass sie einen Visual-Teaser veröffentlichen statt eines tatsächlichen Trailers zeigt mir, dass die Designer das meiste von S42 erledigt haben und jetzt nur noch ca. 1 Millarde Gameplay-Blocker übrig sind. Ich hoffe, das große Roadmap-Update nach Januar zeigt, dass ich nicht recht hatte. SageWaterDragon auf reddit (übersetzt)

SageWaterDragon befürchtet, dass die Entwickler erst jetzt anfangen, die ganzen Gameplay-Elemente einzubauen, nachdem die Designer die Kampagne mehr oder weniger fertig gebaut haben.

So mancher Spieler hatte sich neue Gameplay-Aufnahmen gewünscht und wurde nun enttäuscht. Vor ziemlich genau zwei Jahren gab es ja sogar schon eine einstündige Gameplay-Demo.

Der Teaser endet mit einem Blick auf dieses riesige Konstrukt.

Kein Gameplay von Squadron 42, dafür Update 3.8 kurz vor Weihnachten

Und was sagen die Entwickler? Die Leute bei Cloud Imperium Gaming kennen den Wissensdurst ihrer Community und veröffentlichten zum Video ein kleines Statement.

Als ein spezielles Feiertags-Geschenk für euch alle, haben wir diesen visuellen Teaser zusammengebaut, um euch ein paar Highlights unserer Arbeit an Squadron 42 im Laufe von 2019 zu zeigen. Kommentar unter dem Video (übersetzt)

Alles, was ihr im Video demnach sehen könnt, sind Highlights der Arbeit an Squadron 42 dieses Jahr. Gameplay-Neuerungen waren dieses Jahr also offenbar nicht Teil der Highlights.

Was geht sonst bei SC? Das Spieler-finanzierte Mega-Projekt erreichte erst vor kurzem einen neuen Meilenstein und kann nun insgesamt über 250.000.000 Dollar eingenommene Mittel vorweisen, auch durch neue Schiffe mit teilweise irren Preisen.

Vor wenigen Tagen ging der Alpha-Build 3.8 bei Star Citizen an den Start und brachte den Spielern eine Menge grafischer Überarbeitungen und grundlegende Neuerungen. Doch die Entwickler arbeiten an noch mehr und haben sogar einen Battlefield-ähnlichen Multiplayer-Modus geplant.

Wie findet ihr den neuen Teaser? Was erwartet ihr von der Kampagne Squadron 42?