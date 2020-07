Wie steht es eigentlich um Squadron 42, dem Single-Player-Part des Weltraum-MMOs Star Citizen? Fans forderten ein Status-Update und die Entwickler haben dieses jetzt geliefert.

Was ist das Problem? Laut der aktuellen Roadmap von Squadron 42, dem Single-Player-Part des Weltraum-MMOs Star Citizen, soll die Beta im 3. Quartal 2020 starten. Wir befinden uns aktuell in diesem Quartal, doch es gab schon länger keine Aussage mehr der Entwickler bezüglich des Status des Spiels – abgesehen von kleineren Updates zu Schiffen oder der Kampf-AI.

Dies hat dazu geführt, dass einige Community-Mitglieder über reddit das Team dazu aufgefordert haben, sich endlich mal richtig zu Squadron 42 zu äußern. Die Spielepresse griff dies auf und berichtete über den Unmut der Fans.

Squadron 42 ist der Single-Player-Part des Weltraum-MMOs Star Citizen.

Die Entwickler sollen nicht abgelenkt werden

Wie reagierten die Entwickler? Nun gibt es ein offizielles Statement des Entwicklerteams hinter Squadron 42. Im offiziellen Forum wurde ein Post veröffentlicht, der über den Status des Spiels informieren soll.

Dort heißt es, dass die aktuelle Roadmap den tatsächlichen Entwicklungsprozess nicht gut darstellt. Es sei ein Video-Update zu Squadron 42 geplant gewesen. Doch die Qualität dieses Videos entsprach nicht dem Standard, welchen sich das Team gesetzt hatte, und nun müssen Teile davon neu aufgezeichnet werden. Das brauche Zeit. Zeit, die das Team aber eigentlich nicht hat.

Bei allen SQ42-Updates war es unser Ziel, ein Gleichgewicht bei der Weitergabe von SQ42-Inhalten zu finden und gleichzeitig die Auswirkungen auf das Entwicklungsteam so gering wie möglich zu halten, damit es sich auf das Wesentliche konzentrieren kann: das Spiel fertigzustellen. Zyloh im offiziellen Forum von Star Citizen

Das Video soll nun in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Was meinten die Entwickler noch? Da das Team mit der aktuellen Roadmap nicht zufrieden ist, soll eine neue erstellt werden.

Unser Ziel mit dieser neuen Roadmap ist es, euch einen besseren Einblick in das zu geben, woran die Teams arbeiten, den Fortschritt von mehreren Teams zu teilen und so weit zu gehen, die Größe der Projekte für unsere Technik-, Feature- und Content-Teams anzugeben. Diese neue Roadmap wird die Art und Weise, wie ihr den Entwicklungsfortschritt sowohl für Squadron 42 als auch für Star Citizen verfolgt, drastisch verändern. Die neue Roadmap wird sich mehr darauf konzentrieren, Teams und Funktionen aufzuschlüsseln, sodass ihr interaktiv sehen könnt, woran in allen Bereichen gearbeitet wird, im Gegensatz zu welche Features wann veröffentlicht werden. Zyloh im offiziellen Forum von Star Citizen

So soll Squadron 42 mal aussehen.

Was dürfen die Spieler in der nahen Zukunft erwarten? Bis die neue Roadmap fertig ist, will das Team die Kommunikation etwas verbessern. Das sind die nächsten Schritte:

Erläuterung der Ziele der neuen Roadmap und was von ihr zu erwarten ist

Ein grobes Mock-up der vorgeschlagenen neuen Roadmap wird gezeigt

Eine in Arbeit befindliche Version des Fahrplans für mindestens eines der Kernteams wird geteilt

Übergang zu dieser neuen Roadmap

Wie steht es jetzt um Squadron 42? Das ist nach wie vor die Frage, denn das Statement von Cloud Imperium Games hat sie nicht beantwortet. Wir müssen wohl auf das geplante Video-Update und die Roadmap warten, bevor wir endlich Näheres erfahren. Es heißt also weiter: Warten.

Das gesamte Projekt Star Citizen gerät immer wieder in die Kritik, weil die Entwicklung für manche zu lange dauert. Doch Designer und Studio-Gründer Chris Roberts hat sich zu dieser Kritik bereits geäußert.