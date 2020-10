Warum neue MMOs über Crowdfunding wie Star Citizen uns so frustrieren

Seit einigen Jahren gibt es den Trend, dass Entwickler-Teams große Pläne für MMOs und MMORPGs schmieden und sie über Crowdfunding finanzieren möchten. Das SciFi-Epos Star Citizen ist damit wahnsinnig erfolgreich. Das MMORPG Chronicles of Elyria ist gescheitert. Crowfall und Camelot Unchained stehen irgendwo dazwischen. Unser Autor Schuhmann schaut auf das Phänomen.

Das ist die Idee von Crowdfunding: Die Grundidee, wenn man ein MMO über Crowdfunding finanzieren möchte, ist ungefähr die:

Ich hab eine Idee für ein Spiel, von dem ich weiß, dass Leute es spielen wollen

Ich finde aber keinen Publisher, der an diese Idee oder an mich so sehr glaubt, dass er mir das finanziert ODER ich könnte einen Publisher finden, aber will nicht, weil ich meine eigene Vision umsetzen will, ohne dass mir ein Typ im Anzug reinquatscht. Von denen hab ich eh die Schnauze voll

Crowdfunding ist an sich eine gute Möglichkeit, um überschaubare Projekte, die eine klare Fanbase erreichen, zu finanzieren und zu entwickeln.

Aber für MMORPGs hat sich dieses Modell in den letzten 8 Jahren als problematisch erwiesen. Genau diese MMOs und MMOPRGs, die über Crowdfunding entwickelt werden, sorgen oft für Frustration und Ärger:

Ein MMORPG nahm über 8 Millionen $ über Crowdfunding ein und entließ dann alle seine Mitarbeiter.

Andere verschieben ihre Meilensteine immer weiter nach hinten. Das nimmt skurrile Ausmaße an. Die Singleplayer-Kampagne von Star Citizen sollte ursprünglich 2014 erscheinen. Sie ist auch 2020 noch weit entfernt.

Man hört von Games über Jahre kaum noch was, dabei sah es vor Jahren schon so aus, als würden sie in wenigen Monaten erscheinen.

Solche Nachrichten führen zu Frustration bei den Spielern, die Geld in die MMOs investiert haben und damit zu „Backern“ wurden.

Das ist Chris Roberts, der Mastermind von Star Citizen.

Wir betrachten 4 Fälle von Crowdfunding bei MMOS und MMORPGs:

Das MMORPG Chronicles of Elyria startete 2016 ins Crowdfunding auf Kickstarter und erzielte 1,36 Millionen $. Später nahm das Studio weitere 7,7 Millionen $ über die eigene Webseite ein

Das MMO Star Citizen startete 2012 seine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter, wechselte dann zur eigenen Seite. Das Crowdfunding unterstützte man in der Folge mit dem Verkauf von virtuellen Schiffen. Mittlerweile hat Star Citizen 314,809,243 $ eingenommen – ein riesiges Budget

Das MMORPG Crowfall startete seine Kickstarter-Kampagne 2015, man nahm 1.76 Millionen $ ein. Zusätzliches Geld kam über eine Kampagne auf der eigenen Seite

Camelot Unchaiend startete auf Kickstarter im Jahr 2013, dort kamen 2,2 Millionen $ zusammen. Eine Kampagne auf der eigenen Webseite ließ die Summe weiter wachsen

In allen 4 Fällen ist es so, dass die „ursprüngliche“ Kampagne auf Kickstarter nur ein Bruchteil dessen einspielte, was man später noch durch Spenden, Aktionen auf der eigenen Seite oder durch Investoren zusätzlich einnahm.

Chronicles of Elyria hatte riesige Ambitonen, sorgt aber seit Jahren nur für Kummer.

Chronicles of Elyria – Große Ambitionen, große Enttäuschung

Das passiert, wenn Crowdfunding scheitert: Das wahrscheinlich schlimmste Beispiel für ein gescheitertes Crowdfunding ist das MMORPG „Chronicles of Elyria.“

Das war ein ambitionierter Mix aus MMORPG und Simulation: Spieler sollten einen Charakter in einer virtuellen Welt spielen, der altert und stirbt.

Das Studio nahm 2016 über Crowdfunding 1,36 Millionen $ ein. Weitere 7,7 Millionen holte man sich über Crowdfunding auf der eigenen Seite.

In frühen Demos sah das Spiel ein bisschen wie „The Witchter“ aus.

Doch auch dieses Budget reichte nicht annähernd aus, um das Spiel fertig zu stellen. Die Entwickler sagten, eigentlich war geplant, einen Publisher ins Boot zu holen und dann das Spiel zu entwickeln. Das schlug aber fehl. Nun musste man die Pläne ändern. Das funktionierte offenbar nicht.

Die Entwicklung von Chronicles of Elyria wurde de facto eingestellt, als man alle Mitarbeiter entließ.

Dann kamen aber Backer und forderten wütend ihr Geld zurück. Der Begriff „Betrug“ hing im Raum, ein Rechtsstreit drohte. Der Entwickler sagte daraufhin, das Spiel sei gar nicht eingestellt, sondern werde ehrenamtlich weiterentwickelt, während man neue Geld-Quellen sucht.

Star Citizen ist ein Spiel der Superlative, sogar mit Hollywood-Schauspielern.

Star Citizen steht bei 314 Millionen und wächst weiter

Das passiert, wenn Crowdfunding gelingt: Das erfolgreichste Beispiel für Crowdfunding im MMO-Bereich ist Star Citizen. Das hat mittlerweile über 300 Millionen $ via Crowdfunding eingenommen. Die Begeisterung für das Spiel ist riesig.

Der visionäre Spiele-Entwickler Chris Roberts hat sich mit der Franchise „Wing Commander“ einen klangvollen Namen gemacht. Ab 2010 gelang es ihm, Fans von seiner Idee zu begeistern, ein Weltraum-Epos zu entwickeln.

Eigentlich sollte Star Citizen im November 2014 als relativ kleines Spiel erscheinen. Durch den riesigen Erfolg im Crowdfunding, der immer größer wurde, schwoll das Projekt aber immer weiter an. Zahlreiche zusätzliche Features wurden als Stretch-Goals versprochen.

Star Citizen erfüllt die Phantasie vieler: Endlich in einem SF-Universum leben.

Mittlerweile ist Cloud Imperium Games, die Firma hinter Star Citizen, ein riesiges Studio mit Niederlassungen in Kalifornien, Texas, in Manchester, Derby und in Frankfurt am Main.

Star Citizen ist in einer spielbaren Alpha, der Release der Singleplayer-Kampagne „Star Squadron“ wurde allerdings schon zig Mal verschoben. Und es mehrt sich Unmut, wann das Spiel endlich rauskommt.

Um das Spiel gibt es erbitterte Debatten. Leute fordern ihr Geld zurück, andere verteidigen Roberts und seine Vision mit Inbrunst.

Running Gag: Crowfall geht jetzt los.

Crowfall und Camelot Unchained – Beta startet jetzt aber wirklich bald

Was passiert, wenn Crowdfunding „so normal“ läuft: Es gibt zwei MMORPGs von erfahrenen Veteranen, die eine klare Nische von Fans ansprechen wollten:

Camelot Unchained von Marc Jacobs will ein Sandbox-PVP-Spielen werden – Jacobs ist für die MMORPGs „Dark Age of Camelot“ und „Warhammer Online“ bekannt

Crowfall von J. Todd Coleman zieht in eine ähnliche Richtung – Coleman stand hinter dem MMORPG „Shadowbane“

Es gibt mehrere Parallelen:

Beide Spiele hatten sehr frühe Release-Daten, die sie nicht halten konnten und die immer weiter nach hinten verschoben wurden. Das Hickhack um Release-Daten bei Crowfall und Camelot Unchained war und ist zum Haare raufen.

Beide Spiele absolvierten einen „ganz guten Crowdfunding“-Lauf auf Kickstarter, man stieg aber später auf das Geld von Investoren um.

Mit diesem Umstieg wurde es um beide Spiele deutlich stiller. Während man an Anfang die Werbetrommel rührte und versuchte die Games „den Leuten da draußen“ zu erklären, scheint man sich jetzt auf die Entwicklung zu konzentrieren und hat den Rummel um die Spiele stark runtergefahren.

Das führt zu der seltsamen Situation, dass beide Spiele vor knapp 5 Jahren so aussahen, als „kämen sie jeden Moment raus“, in der Realität aber auch 2020 noch in der Entwicklung stecken. Inzwischen bietet Crowfall zumindest eine umfangreiche Beta, die MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch angespielt hat.

Camelot Unchained soll seit Jahren das Ding werden.

Das sind Muster beim Crowdfunding von MMOs: Bei allen Spielen sehen wir mehrere gleiche Muster:

Es werden frühe Release-Daten genannt, die aber keine Substanz haben und die regelmäßig gebrochen und nach hinten verschoben werden. Es ist irrwitzig, wie Daten nach hindern wandern und wie oft bestimmte Meilensteine neu gesetzt werden

Die „Ziel-Summe“ bei Crowdfunding-Kampagnen spielt eigentlich keine Rolle. Das tatsächlich notwendige Budget für ein MMO ist viel höher als die etwa 2 Millionen $, die man über Kickstarter einnehmen kann. Die weiteren Millionen Dollar müssen anders besorgt werden, entweder über Investoren oder über weiteres Crowdfunding

die Community der Spiele werden zu „Eingeweihten“, die exklusive Informationen erhalten. Sie fühlen sich als „Mit-Entwickler“ und verteidigen ihr Spiel nach außen gegen Kritik der „Nicht-Eingeweihten“. Es entsteht eine Wagenburg-Mentalität

Bei Crowdfunding kann man als MMO einfach nicht ehrlich sein

Warum passen MMOs und Crowdfunding nicht zusammen? Das Grundproblem von MMOs und MMORPG ist, dass sie viel Geld verschlingen und eine so lange Entwicklungs-Zeit benötigen, dass sich seit 2014 kaum noch ein Publisher darauf einlässt. Es gibt aber eine große Nachfrage nach den Games. Daher liegt der Weg über Crowdfunding nahe.

Wenn man aber „ehrlich“ zu den Spielern wäre, würde keiner spenden:

man hätte riesige Zielsummen

und ewig weit entfernte Release-Daten. Sogar eine Beta wäre zum Start auf Kickstarter mindestens 5 Jahre entfernt

Auf „Wir brauchen 150 Millionen $ und der Release ist in 7 Jahren – hier kannst du 30$ spenden“ würde sich wahrscheinlich kaum wer einlassen. Daher sucht man 800.000$ und verspricht dem Kunden, der hat das Spiel dann in 18 Monaten in der Hand.

Das Ziel von Crowdfunding scheint es vor allem zu sein, eine finanzielle Basis für ein Projekt zu schaffen und „Kickstarter“ dazu zu benutzen, um Argumente für einen Investor zu finden.

Man kann mit dem ersten Geld

eine Struktur aufbauen

einem Investor zeigen, wie viel Interesse da ist

vielleicht von dem Geld einen Prototyp entwickeln, der es leichter macht, jemandem das MMO zu erklären

Zudem kann man im Idealfall aus den begeisterten Spielern seine eigenen Markenbotschafter machen, die dann kostenlos PR-Arbeit betreiben

Das ist Ashes of Creation – das finanziert der Chef auch selbst.

Das Grundproblem von einem MMO bleibt aber gleich, egal wie man es darstellt: Die Entwicklung dauert lange und kostet einen Haufen Geld. Das, was einen Publisher davon abschreckt, ein MMO zu finanzieren, ist das Gleiche, was auch einen Backer davon abhalten würde, es auf Kickstarter zu finanzieren, wenn der Spieler mit den Fakten konfrontiert wäre.

Deshalb scheinen Studios ihre Spiele von Beginn an sehr optimistisch. Das führt zu vielen Momenten der Ernüchterung und der Frustration.

Entwickler und Spieler sitzen in einem Boot

Es gibt aber ein seltsames Phänomen: Bei vielen „Backern“ von Crowdfunding-Spielen scheint sich mittlerweile die Idee festgesetzt zu haben: Das, was die Entwickler „nach außen“ sagen, muss ja irgendwie geschönt sein – das ist schon okay.

Man selbst ist ja eingeweiht und weiß, wie es wirklich ist. Da nimmt man „seinen Entwicklern“ es gar nicht mehr so übel, wenn der nächste Beta-Termin dann wieder um einige Monate oder gar Jahre gerissen wird.

Tatsächlich sind Backer und Core-Fans der MMORPGs frustresistent. Zu richtigem Ärger führen Verschiebungen nicht mehr. Nur die Quasi-Einstellung von Chronicles of Elyria hat tatsächlich einen Shitstorm erzeugt.

Man kann nur hoffen, dass eins der Spiele, die jetzt schon so lange in Entwicklung sind, die Erwartungen seiner Backer erfüllt und sich das Vertrauen der Spieler am Ende auszahlt. Das wäre auch für das Genre MMORPG wichtig.

Star Citizen ist das Prunkstück bei den Crowdfunding-MMOs..

Neben den 4 Beispielen, die wir hier genannt haben, gibt es noch weitere MMOs, die über Crowdfunding finanziert wurden und noch werden. Da sind tatsächlich welche dabei, die schon erschienen sind:

