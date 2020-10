Chronicles of Elyria (CoE) galt im März 2020 als ein totes MMORPG, nachdem alle Mitarbeiter entlassen wurden. Doch der CEO wehrt sich gegen die Vorwürfe und versucht es allein fertigzustellen. Ein Grund dafür könnte die laufende Klage der Spieler sein.

Was ist mit der Firma passiert? Am 25. März teilte der CEO von Soulbound Studios, der Firma hinter dem MMORPG, mit, dass alle Mitarbeiter entlassen und die Entwicklung von Chronicles of Elyria eingestellt wurde.

Jahrelang versuchte das Studio Publisher davon zu überzeugen, Geld zu investieren. Doch das gelang dem MMORPG nicht. Stattdessen wurden 1,3 Millionen Dollar über Kickstarter und insgesamt 8 Millionen Dollar von Spielern gesammelt. Dafür gab es verrückte Aktionen, wie einen „Ingame-Adventskalender“ im Wert von 95 $, obwohl das Spiel noch gar nicht erschienen war.

Trotzdem ist der Firma schlussendlich das Geld ausgegangen und es kam zu diesem radikalen Schritt, obwohl der CEO der Firma, Jeromy Walsh, beteuerte, dass alles Geld nur in die Entwicklung geflossen ist.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Das war das letzte Gameplay zu CoE, das kurz vor den Entlassungen veröffentlicht wurde.

Wie reagierten die Spieler? Im Anschluss an die Entlassungen begannen die Fans von Chronicles of Elyria das Studio zu verklagen. Sie hoffen auf eines der folgenden Szenarios:

Finanzielle Entschädigungen für die Unterstützer

Die IP von Chronicles of Elyria wird frei für alle zugänglich

Es gibt ein Verfahren gegen Jeromy Walsh

Doch Jeromy Walsh wehrte sich gegen die Vorwürfe.

In einem neuen Anwaltsschreiben heißt es nun, dass die Spieler die ursprüngliche Nachricht falsch interpretiert hätten. Tatsächlich soll Chronicles of Elyria noch erscheinen. Er selbst arbeite derzeit als einziger Mitarbeiter und unentgeltlich an der Entwicklung.

Das MMORPG erscheint, nur mit neuer Strategie und zeitversetzt

Was sagt Walsh genau? In dem Anwaltsschreiben, das auf einem Discord-Server rund um die Sammelklage veröffentlicht wurde, heißt es offiziell:

Die Ankündigung von Soulbound enthielt, wenn man sie im Kontext liest, nie eine Aussage, dass die Produktion dauerhaft eingestellt oder ausgesetzt wird. Darüber hinaus, als allgemeiner Vorschlag, seine Meinung oder die eigene Strategie zu ändern ist keine Fehlinterpretation. Menschen und Unternehmen tun dies jeden Tag. Dies war keine

„Falschdarstellung“, sondern eher eine Pause, während der der Geschäftsplan überdacht wurde.

Der neue Geschäftsplan sieht weiterhin einen Release des MMORPGs mit allen versprochenen Inhalten, wie etwas dem Altern von Charakteren, vor, so das Schreiben. Allerdings wird derzeit nur vom CEO selbst daran gearbeitet, aus finanziellen Gründen:

Während Soulbound aufgrund seiner derzeitigen finanziellen Situation gezwungen war, im Wesentlichen alle Mitarbeiter zu entlassen, hat der Gründer von Soulbound seit Ende März die Arbeit an CoE auf unbezahlter Basis als seine einzige Arbeit fortgesetzt und plant, die Arbeit am CoE fortzusetzen, bis Soulbound in der Lage ist, CoE mit den den Geldgebern versprochenen Elementen zu liefern.

Im weiteren Verlauf des Schreibens erklärt der Anwalt von Soulbound zudem, dass die Entwicklung eines Spiels von einem Indie-Studio mit viel Zeit und Aufwand verbunden ist. Darum gibt es keinen festen Rahmen, in dem Chronicles of Elyria erscheinen wird.

Chronicles of Elyria ist nicht das einzige Spiel, dass auf Kickstarter, nicht aber bei der Entwicklung überzeugen konnte. Auch um das Hardcore-MMORPG Oath steht es derzeit nicht gut

Was sagt Xsolla? Das Geld zum Crowdfunding rund um Chronicles of Elyria wurde über die Firma Xsolla eingesammelt. Dabei handelt es sich um einen Finanzdienstleister, der auch bei Twitch und anderen Plattformen eingesetzt wird.

Auch diese Firma hat einen Brief bezüglich der Klage bekommen. Doch auch hier wird auf die Weiterentwicklung des Spiels verwiesen. Zudem sei man nur Dienstleister und hätte keinen Einfluss auf Entscheidungen der Firma Soulbound.

Mit so schönen Screenshots wurde Chronicles of Elyria ursprünglich beworben.

Spieler vermuten Taktik, um sich vor der Klage zu schützen

Im Subreddit zu Chronicles of Elyria und dem Discord zur Sammelklage vermuten viele Spieler lediglich eine Hinhaltetaktik. Dadurch, dass die Entwicklung an dem MMORPG weitergeht, wurden beispielsweise die Kickstarter-AGBs nicht gebrochen. Die besagen nämlich, dass ein Entwicklerstudio seinen Teil der Vereinbarung erfüllen muss, andernfalls sind Rückerstattungen möglich.

Auch die Klage könnte sich als schwerer erweisen, solange das Spiel noch nicht aufgegeben wurde.

Es ist jedoch fraglich, ob ein einzelner Mensch, der gelernter Game Programmer ist, alle erforderlichen Kenntnisse hat, um ein MMORPG dieser Größe umzusetzen.

Doch nicht alle Crowdfunding-Spiele laufen in der Entwicklung so problematisch ab. In unserer Liste haben wir 7 große MMOs gesammelt, die ebenfalls von Spielern finanziert wurden und werden.