Neues MMORPG wurde 2020 noch vor dem Release beerdigt – Soll jetzt doch 2024 erscheinen

Chronicles of Elyria wollte ein besonderes MMORPG werden, in dem euer Charakter altern und dann sterben kann. Doch 2020 wurden fast alle Mitarbeiter entlassen und alles sah so aus, als wäre das Spiel gestorben. Doch in einem neuen Entwickler-Update wurde nun der Release des Spiels für 2024 angekündigt.

Was ist das für ein Spiel? Chronicles of Elyria war ein sehr ambitioniertes Sandbox-MMORPG, in dem ihr eine eigene Dynastie erschaffen solltet:

Die Spielwelt bestand aus vielen, teils riesigen Königreichen

Euer Charakter sollte über ein solches Königreich herrschen können

Irgendwann sollte der Alterungsprozess aber dazu führen, dass der Charakter stirbt. Ihr solltet dann quasi euren Sohn oder eure Tochter spielen können, die Eigenschaften vom vorherigen Charakter geerbt hat.

Es sollte viele Freiheiten geben. Abseits von Königreichen solltet ihr als Händler, Handwerker oder Abenteurer leben können

Rollenspiel galt als besonders wichtig

Housing, Crafting und PvP sollten ebenfalls mit dabei sein

Die Charaktere im MMORPG sollten altern. Ein Feature, mit dem Chronicles of Elyria viel Aufmerksamkeit erlangte.

Wie lief die Entwicklung? Chronicles of Elyria sammelte 2016 über Kickstarter 1,14 Millionen Euro. Die ersten gezeigten Inhalte von Chronicles of Elyria sahen in den Videos sogar richtig gut aus.

Doch die Entwicklung dauerte lange und erreichte einen Punkt, an dem die grundsätzlichen Systeme nur in einer sehr einfach gehaltenen Grafik präsentiert wurden. Diese Grafik stieß jedoch auf Kritik und Spieler beschwerten sich über die Rückschritte.

Außerdem gab es Kritik für viele Events, die mit Echtgeld zu tun hatten, sowie einen Adventskalender mit Ingame-Items, der stolze 95$ kostete. Alle diese Dinge gab es, bevor das MMORPG auch nur den Alpha-Status erreicht hatte.

Im März 2020 gab es dann den großen Rückschlag. Alle Mitarbeiter von Soulbound Studios, der Firma hinter Chronicles of Elyria, wurden entlassen und die Entwicklung sollte nicht fortgesetzt werden. Denn trotz der vielen Crowdfunding-Aktionen und der innovativen Ideen konnte kein großer Investor oder Publisher gefunden werden.

Alles sah danach aus, als wäre das MMORPG damit beerdigt.

Walsh wollte aus dem MMORPG ein Strategiespiel machen, soll jetzt doch 2024 erscheinen

Wie ging es weiter? Nach den Entlassungen forderten viele Spieler ihr Geld zurück, dass sie in Chronicles of Elyria investiert hatten. Sie drohten sogar mit einer Klage. Daraufhin gab der Chef von Soulbound Studios bekannt, dass er doch weiter an dem Spiel arbeiten würde und es mit der Hilfe von freiwilligen und unbezahlten Helfern fertigstellen wolle.

Wenig später gab er dann bekannt, dass vor dem Release von Chronicles of Elyria ein neues Spiel erscheinen solle: Kingdoms of Elyria.

Das wiederum wird ein Strategiespiel, in dem ihr eine Siedlung aufbaut und verwaltet. Walsh wollte dafür die Assets und bisher programmierten Inhalte von Chronicles of Elyria verwenden, denn dort war der Bau von Königreichen schon immer ein essentieller Inhalt.

Was passiert nun mit dem MMORPG? In einem neuen “State of Elyria” vom 1. Januar 2022 heißt es, dass auch an dem MMORPG weitergearbeitet wird (via ChroniclesOfElyria).

Chronicles of Elyria soll laut diesem Beitrag vom Strategiespiel profitieren und dann auch zeitnah umgesetzt werden. Der offizielle Plan von Walsh sieht wie folgt aus:

Kingdoms of Elyria (KoE) soll in einer Basic-Version bereits im späten Sommer 2022 erscheinen

Für 2023 sind dann eine Erweiterung und eine Online-Funktion für das Strategiespiel geplant

Außerdem soll Chronicles of Elyria bereits Ende 2024 seinen Release feiern

Unklar ist jedoch, wie viele Leute gerade an dem Spiel arbeiten und wie weit das MMORPG überhaupt entwickelt wurde. Das letzte Gameplay aus dem Jahr 2020 – als es noch viele Mitarbeiter gab – begeisterte nur sehr wenige Zuschauer:

Zudem gibt es viel Kritik dafür, dass sich nur selten mit Updates von Walsh gemeldet wird. Den letzten Blogeintrag vor der “Neujahrsansprache” gab es im Juni 2021, also vor knapp 7 Monaten.

Laut Walsh liege das aber daran, dass gerade Alpha-Tests zu Kingdoms of Elyria laufen und die Backer über Newsletter und Foreneinträge auf dem Laufenden gehalten werden. Mit Nutzern, die also vorab für das Spiel bezahlt haben, soll es einen intensiveren Austausch geben.

Was sagt ihr zu Chronicles of Elyria? Würdet ihr dem MMORPG nochmal eine Chance geben oder hat euch der ganze Prozess rund um die Entwicklung eher abgeschreckt? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Warum Crowdfunding-Games so viele Spieler faszinierend und auch frustrieren, haben wir hier zusammengefasst:

