Fans stecken über 9 Millionen $ in fantastisch klingendes, neues MMORPG – Das erschien nie, feuert nun letzten Mitarbeiter

Das Indie-MMORPG „Chronicles of Elyria” war für einige MMORPG-Fans im Jahr 2016 eine große Hoffnung: Für manche war es eine Art “Star Citizen” der Fantasy-MMORPGs. Unterstützer steckten über 9 Millionen $ in das Projekt. Doch die goldenen Zeiten sind lange vorbei. Der Gründer des Spiels ist 2023 wieder ein Einzelkämpfer, er musste den letzten Angestellten entlassen.

Was ist das für eine seltsame Situation?

Chronicles of Elyria war die Vision eines Mannes: Jeromy Walsh. Er startete das Projekt 2016, verkaufte dafür sein Hab und Gut. Über Crowdfunding kamen 1,3 Millionen $ rein, später konnte er mehr als 7,7 Millionen $ über die Webseite seines Spiels erzielen.

Walsh entwarf die fantastische Vision eines MMORPGs, in dem Helden altern und sterben konnten, versprach Unterstützern eine fantastische Erfahrung: eigentlich eine voll simulierte, hochkomplexe Fantasy-Welt.

Mit dem Geld der Fans baute Walsh nach und nach ein Studio auf. Doch sein eigentlicher Plan sah offenbar anders aus: Er wollte mit dem Geld der Fans einen Prototyp entwickeln, der so gut war, dass er einen richtigen Publisher dazu bringen konnte, viel mehr Geld ins Studio zu geben und seinen Traum wahr werden zu lassen.

Was ging schief? Walsh fand keinen Publisher, der genug an ihn und sein Projekt glaubte, um das Mammut-MMORPG zu finanzieren.

Am 20. März 2020 erschien eine Pre-Alpha des Spiels, die viele Fans erschreckte: Sie hatte nichts mit der geschilderten Vision eines tollen MMORPGs gemein.

Am 24. März 2020 gab der Entwickler die Schließung des Studios bekannt.

Als die Fans klagten, machte der CEO ohne Ressourcen weiter

So absurd ging es nach dem Ende weiter: Nach der Ankündigung das Spiel zu schließen, reagierten die Leute wütend, die Geld in das MMORPG investiert hatten. Sie fühlten sich betrogen und kündigten eine Klage an.

Seitdem kämpft Walsh offenbar darum, dieser Klage irgendwie zu entgehen. Er will jetzt augenscheinlich mit Gewalt das MMORPG „irgendwie fertigstellen“, damit er aus der Sache noch rauskommt.

Zwar hat er kein Geld, keine Mitarbeiter und keine Ressourcen mehr und die Klagen sitzen ihm im Nacken, aber er macht beharrlich weiter.

Das ist jetzt die Situation: In einem Blogpost vom 12. Januar kündigt Walsh nun an:

Man hat im 4. Quartal 2022 seinen letzten Vollzeit-Designer entlassen müssen, Snipehunter. Der sei über die Jahre ein guter Freund geworden – aber Walsh konnte sein Gehalt auch wegen der Klagen nicht mehr aufbringen

Das Studio hinter dem MMORPG sei jetzt wieder ein „Ein Mann“-Studio

2023 beginne er aber mit neuer Energie und verspricht „Kindgoms of Elyria: Settlement“ noch im Jahr 2023 zu veröffentlichen

Wie ist die Reaktion? Auf der Seite mmorpg.com, die über diesen Fall berichten, kann man nur noch den Kopf schütteln. Für viele ist der Traum von „Chronicles of Elyria“ seit mindestens 3 Jahren tot. Dass der Mann jetzt immer noch daran arbeitet, empfinden viele als Farce.

Ein Nutzer sagt: „Dieser Mann wird mit seinem Betrug sein ganzes Leben weitermachen, bis er stirbt.“

Lange Zeit sah es so aus, als wird es dem MMORPG “Camelot Unchained” ganz ähnlich ergehen, wie Chronicles of Elyria, doch die haben offenbar die Wende hinbekommen, die bei Chronicles of Elyria 2020 so furchtbar schiefging:

