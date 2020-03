Das vielversprechende MMORPG Chronicles of Elyria erscheint nicht mehr. Die Fans zeigen sich nun so enttäuscht über das Aus, dass sie sogar das Vertrauen ins Crowdfunding zu verlieren scheinen.

Was ist mit Chronicles of Elyria passiert? Die Entwickler gaben kurz nach Start der Pre-Alpha bekannt, dass sie kein Geld mehr für die weitere Entwicklung des MMORPGs haben. Daher kommt das Spiel nicht mehr heraus. Das gesamte Team wurde entlassen. Ob das MMORPG vielleicht irgendwann in anderer Form erscheint, ist nicht klar. Einige Entwickler wollen in ihrer Freizeit die bisherigen Alpha-Inhalte des MMORPGs weiterentwickeln. Was dann daraus wird, steht noch in den Sternen.

Die Welt des MMORPGs Chronicles of Elyria werden wir jetzt nie erforschen können.

Fans sind enttäuscht

Wie reagiert die Community? Es herrscht Entsetzen und Enttäuschung. Gerade diejenigen, die sehr viel Geld als Unterstützung der Entwicklung von Chronicles of Elyria ausgegeben haben, sind teilweise sogar erbost. Wer beispielsweise König werden wollte, der musste 10.000 Dollar bezahlen. All das Geld ist jetzt futsch.

Insgesamt konnten die Entwickler fast 8 Millionen Dollar per Crowdfunding einnehmen. Alleine die Kickstarter-Kampagne brachte 2016 beinahe 1,4 Millionen Dollar ein. Der Rest kam durch Verkäufe über Pledge-Pakete und auch ein weiteres Crowdfunding-Event zusammen.

Das Geld hat aber nicht gereicht, um ein MMORPG zu erschaffen, welches der Vision von Chronicles of Elyria entsprach. Diese Vision jedoch erweckte zudem nicht das Interesse von Publishern. Denn wie die Entwickler schon früher erklärten, konnte einfach kein Publisher gefunden werden, der das Projekt unterstützen wollte.

Was sagen die Fans? Es wird viel über das Aus des MMORPGs diskutiert.

TheGladex schreibt etwa auf Reddit: „Sie haben unser Geld ganz klar schlecht verwaltet, ihr Budget überzogen und jetzt hauen sie ab!“

Bishopnd3 stellt auf Reddit folgende provokante Frage: „Ich bin neugierig. An alle, die das Spiel unterstützt haben: Warum beteiligt ihr euch an einem Kickstarter für ein MMO?“

Ephemeralis ist wirklich wütend und meint auf Reddit: „Das Scheitern seines Unternehmens in so einem Bullshit-Post zusammenzufassen war schon eine Beleidigung.“

UranusProber schreibt auf Reddit: „Stell dir vor, du gibst Geld für ein Kickstarter-MMO aus…“

Generell lässt sich aus den Kommentaren herauslesen, dass das Vertrauen in das Crowdfunding von MMORPGs erschüttert wurde.

Bei Crowdfunding muss man einfach vorsichtig sein

MeinMMO-Autor Andreas meint: Bei Crowdfunding muss man sich einfach von Anfang an klar darüber sein, dass so etwas passieren kann. Es gibt keine Garantie, dass das Spiel wirklich erscheint. Gerade bei MMORPGs, die von kleinen Indie-Studios kommen sollen, muss man einfach vorsichtig sein. Ein MMORPG zu entwickeln, kostet enorm viel Geld. Deswegen stellt euch immer die Frage, ob ein kleines Studio dies überhaupt stemmen kann.

Das Aus des MMORPGs Chronicles of Elyria könnte sich wirklich negativ auf das Crowdfunding zukünftiger Online-Rollenspiele auswirken. Die Spieler werden jetzt sicher deutlich vorsichtiger mit ihrem Geld umgehen.

Werdet ihr nach der Situation rund um Chronicles of Elyria jetzt vorsichtig bei der Unterstützung von Crowdfunding-Projekten sein?