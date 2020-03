Das MMORPG Chronicles of Elyria ist spielbar! Wirklich! Allerdings nicht so, wie sich das die Fans wohl vorgestellt haben.

Was wurde veröffentlicht? Die Entwickler des MMORPGs Chronicles of Elyria haben die tatsächlich die Pre-Alpha gestartet. Naja, zumindest einen Teil davon. Unter der Bezeichnung „Pre-Alpha Testing Phase: Trial of the Tested!“ könnt ihr nun Parcours-Elemente in einem Dungeon ausprobieren.

Dieses Parcours-Gameplay stellt die erste Pre-Alpha-Phase des MMORPGs Chronicles of Elyria dar.

Was kann man ausprobieren? Ihr habt schon richtig gelesen. Die Entwickler zeigen euch Parcours-Elemente. Das, was ihr spielen könnt, erinnert an Action-Adventures wie Tomb Raider. Folgendes ist möglich:

Über Wände klettern

Über Plattformen oder Lücken hüpfen

Kletterstangen empor zu klettern und zwischen ihnen springen

Klettern und Schwingen an Seilen

Ziplining

Auf Balken balancieren und über Abgründe springen

Durch kleine Lücken gleiten

Unter Barrieren hindurchtauchen

An Wänden entlang rennen und wie in Star Wars: Jedi – Fallen Order zwischen ihnen hin und her springen

Gibt es keine MMORPG-Elemente zu sehen? Nein. Weitere Elemente von Chronicles of Elyria, dem MMORPG in dem euer Held alt wird und stirbt, sollen dann später spielbar sein. Dazu gehören dann Interaktionen mit NPCs, Kämpfe, euer Inventar, das Erkunden von Spielgebieten und vieles mehr. Die Entwickler erklären, dass sie an all diesen Dingen bereits arbeiten, jetzt aber eben die Parcours-Elemente zeigen.

So soll das MMORPG Chronicles of Elyria irgendwann mal aussehen.

Was meinen die Spieler dazu? Die Pre-Alpha unterliegt einem NDA. Wer als Backer also daran teilnimmt, der darf nicht darüber sprechen und auch nichts davon zeigen. Dennoch gibt es bereits ein paar Reaktionen, die aber größtenteils nicht besonders positiv ausfallen. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass manche nicht verstehen, was solche Parcours-Elemente mit einem MMORPG zu tun haben.

Andererseits die Pre-Alpha, so wenig auch gezeigt wird, dass hier etwas wirklich Spielbares entsteht und das MMORPG vielleicht doch irgendwann erscheint.

DontStandInStupid schreibt auf Reddit: „Ich kann euch aufgrund des NDA keine Details verraten, aber ich habe es für 15 Minuten gespielt und dann abgeschaltet.“

Raleigh-St-Clair ist sichtlich enttäuscht: „Stellt euch vor, ihr seid einer der Backer, der meinte, dass er mal ein König im Spiel sein könnte. Diese Leute haben ihr Geld zum Fenster hinausgeworfen.“

guardsbank meint sarksastisch: „Eine Tomb Raider Demo!“

Andere, wie Spenraw halten daran fest, dass aus Chronicles Elyria doch ein gutes MMORPG werden kann: „Ich habe noch Hoffnung…“

Was haltet ihr davon, dass die Entwickler von Chronicles of Elyria jetzt eine Parcours-Demo als erste Pre-Alpha veröffentlicht haben?