Chef erklärt, wie sein MMORPG 7 Millionen $ in drei Jahren verbrauchte, aber trotzdem nicht erschien

Darin erklärt er, wie sich die durchschnittlichen Kosten seines Studios in den Jahren 2017 bis 2019 zusammengesetzt haben. Die Jahre 2015 und 2016 habe er ausgeklammert, weil das Studio dort kaum Mitarbeiter hatte, und von 2020 an habe der die Mitarbeiterzahl sehr stark ausdünnen müssen und es kamen Gerichtskosten dazu, die er ebenfalls ausgelassen hat.

Walsh schreibt dazu regelmäßig Blogeinträge, in denen er über den Fortschritt berichtet. In der neusten Ausgabe geht es jedoch um das Thema Finanzierung. Er beginnt den Blogpost mit:

Wie steht es jetzt um das Studio? Im 4. Quartal 2022 wurde der letzte Vollzeit-Mitarbeiter entlassen. Jeromy Walsh arbeitet nun allein an den Projekten. Er möchte als erstes ein Strategiespiel mit dem Namen Kingdoms of Elyria veröffentlichen , das einen Teil des Inhalts von Chronicles of Elyria, nämlich den Bau einer eigenen Siedlung, enthalten soll.

Was ist Chronicles of Elyria – Pre-Alpha

Das Konzept kam gut an und so sammelte das Spiel 2016 über Kickstarter 1,3 Millionen Dollar. Bis zum Jahr 2019 sollen insgesamt 7,7 Millionen Dollar eingenommen worden sein, etwa über den Verkauf eines virtuellen Adventskalenders für 95 Dollar oder andere besondere Aktionen.

Wie verlief die Entwicklung des Spiels? Chronicles of Elyria wollte eine realistische Fantasy-Welt kreieren, in der eure Charaktere mit der Zeit altern. Sie bekamen etwa graue Haare, Falten und irgendwann folgte dann der endgültige Tod.

Das MMORPG Chronicles of Elyria hat eine bewegte Geschichte. Anfangs konnte es mit seinem besonderen Konzept viele Spieler begeistern und so Millionen über Crowdfunding verdienen. Dann ging das Studio jedoch Pleite. Nun erklärt der Chef Jeromy Walsh, wie hoch die Ausgaben wirklich waren und warnt andere Indie-Entwickler.

Insert

You are going to send email to