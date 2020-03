Die neuesten Gameplay-Video zum MMORPG Chronicles of Elyria rufen einiges an Kritik hervor. Wir schauen uns die Situation an.

Was ist Chronicles of Elyria? Das MMORPG befindet sich bereits seit 2016 in Entwicklung und wurde sehr erfolgreich über eine Kickstarter-Kampagne finanziert.

Eines der interessantesten Features des Sandbox-Spiels ist, dass ihr unweigerlich sterbt. Euer Charakter altert und muss irgendwann für Nachkommen sorgen, denen er seinen Besitz vererbt. Mit diesem Nachkommen spielt ihr dann weiter.

Chronicles of Elyria spricht viele MMORPG-Fans an, die auf eine Art neues Highlight im Genre warten. Doch die Entwicklung schreitet so langsam voran, dass manche schon glauben, das Spiel erscheint nie.

So sieht Chronicles of Elyria 2020 aus.

Gameplay-Videos in der Kritik

Wie sieht die Situation aktuell aus? Eigentlich hätte schon längst die Pre-Alpha für die Kickstarter-Backer beginnen sollen, doch die Version wurde immer wieder verschoben. Nun zeigten die Entwickler endlich wieder Gameplay, doch das stößt auf Kritik.

Was wurde gezeigt? Es ist eine Szene in einem Dungeon zu sehen, welche aber weniger an ein MMORPG als an ein Action-Adventure erinnert. Der Held muss Fallen überwinden und dabei schnell vorgehen, auf dem Boden schlittern und über Balken balancieren. Das jedoch ist nur einer der Kritikpunkte.

Viel mehr sieht das MMORPG nicht so aus, wie sich das so mancher Fan erhofft hat. Es gibt keine Texturen, alles wirkt eckig und kantig. Das soll ein MMORPG aus der heutigen Zeit sein? Was ist da los?

Wie regieren die Spieler? Die Kommentare unterhalb des aktuellen Gameplay-Videos von Chronicles of Elyria zeigen, wie enttäuscht einige aus der Community sind.

hamyncheese schreibt: „Ich dachte, das soll ein MMORPG sein? Es erinnert mich aber mehr an Donkey Kong 64 auf dem Nintendo 64.“

MrPercipience meint: „Das sieht aus wie aus dem Jahr 2000. Schauen wir uns etwa ein Tomb Raider an, das für die PlayStation 2 herauskommt?“

dim smol zeigt sich schwer enttäuscht: „Nach vier Jahren und acht Millionen Dollar habt ihr jede Deadline verpasst und das ist es, woran ihr arbeitet?“

Cinnamon Bun sieht die Situation nicht ganz so dramatisch: „Nett! Ich kann es kaum erwarten, bis Elyria endlich Wirklichkeit wird. Aber wenn ich mir das so ansehe, dann dauert es wohl noch einige Jahre.“

So sah Chronicles of Elyria im Jahr 2016 aus.

Das muss so aussehen!

Warum sieht das Gameplay schlechter aus als vor vier Jahren? Die Entwickler von Chronicles of Elyria haben erklärt, dass zunächst nicht wirklich an der Grafik des Spiels arbeiten. Deswegen sieht das Spiel aktuell untexturiert und kantig aus. Es kommen Platzhalter zum Einsatz, um die Spielsysteme testen zu können. Erst zu einem späteren Zeitpunkt soll dann die „richtige“ Grafik hinzukommen, die dann auch schön werden soll.

Dass Chronicles of Elyria aktuell so unfertig aussieht, ist also gewollt.

Dieses Parcours-Gameplay, das immer wieder gezeigt wird, soll demonstrieren, dass euch mehr als ein klassisches MMORPG erwartet. Es gibt viel mehr zu tun als nur Monster zu bekämpfen, durch Dungeons zu laufen, Beute einsacken und Crafting zu betreiben. Die Dungeons sollen eine echte Herausforderung darstellen, spannend sein, Fallen bieten und euch auch richtig fordern.