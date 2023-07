Palia: Nach einer Stunde Gameplay bin ich mir sicher – Es ist kein richtiges MMORPG, aber genau das, was ich gerade brauche

Palia haben wir als Mischung aus MMORPG und Animal Crossing beschrieben, ohne jedoch richtiges Gameplay gesehen zu haben. Das hat sich jetzt geändert, denn die Entwickler haben in einem Video rund eine Stunde lang ihr Spiel präsentiert. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch ist begeistert, auch wenn es am Ende wohl kein richtiges MMORPG ist.

Palia möchte die Nebenaspekte eines klassischen MMORPGs – etwa Kochen, Housing oder die Interaktion mit NPCs – zur Hauptaufgabe machen. Kämpfe im eigentlichen Sinne gibt es nicht, ihr könnt lediglich mit einem Bogen auf die Jagd nach Wild gehen. Auch auf PvP wird verzichtet.

Stattdessen könnt ihr jedoch nahezu alle Aktivitäten im Spiel im Koop erledigen. So lassen sich gemeinsam Bäume fällen oder schwierige Rezepte kochen.

Doch wie gut funktioniert das wirklich? Einige waren skeptisch und auch ich wusste bis gestern nicht, ob Palia wirklich überzeugen kann. Nach dem neusten Video bin ich jedoch sehr optimistisch und freue mich auf die offene Beta im August.

Hier könnt ihr euch die komplette Stunde anschauen:

Schicke Grafik, viel Quality of Life und ein Hauch von New World

Direkt zu Beginn des Videos fällt mir die Grafik ins Auge. Ich finde den Stil unglaublich hübsch, mag die bunte Welt und die teilweise mysteriösen Orte, wie die Höhle, in der wir als Charakter erwachen oder die Minen, die zum Ende in der Abenteuerzone gezeigt werden. Alles wirkt gemütlich und man hat zwar das Gefühl von Abenteuer, aber nie von Gefahr.

Der Charakter-Editor bietet eine ausreichende Zahl an Einstellungsmöglichkeiten, auch wenn ich mir etwas mehr Details gewünscht hätte, wie in Black Desert oder dem kommenden The Quinfall, das mehr als 150 Tattoos anbietet.

Der Start in die Spielwelt läuft dann eigentlich wie in einem typischen MMORPG ab. Ihr unterhaltet euch mit NPCs, bekommt erste Quests und könnt an einem ausgewählten Ort euer eigenes Haus errichten.

Diesen Ort müsst ihr zuerst von Steinen und Bäumen befreien und könnt danach das erste Gebäude, ein großes Zelt, aufstellen. Ihr habt dabei die Wahl aus der Third-Person-Sicht oder könnt von oben auf euren Bauplatz herabblicken.

Screenshot zum Housing aus dem Video.

Interessant ist, dass große Änderungen an eurem Gebäude echte Zeit kosten. Wer ein großes Haus errichtet, muss einige Stunden warten, bevor es tatsächlich steht. Auch spätere Anbauten wie neue Räume passieren nicht sofort, sondern kosten etwas Zeit.

Im Haus selbst könnt ihr die Wände, Fenster, Türen und Möbel bestimmen. Es soll mehr als 1.000 Dekorationen geben und ihr könnt auf eurem Baugebiet Beete zum Anbau von Nahrung errichten.

Schon in diesen ersten Bauminuten fallen die vielen “Quality of Life”-Aspekte ins Auge. So könnt ihr Crafting-Materialien direkt aus der Bank verwenden oder habt ein Rad, auf dem ihr immer das entsprechende Werkzeug auswählen könnt. Davon gibt es insgesamt 7:

Zum Fällen von Bäumen benötigt ihr eine Axt

Zum Abbau von Steinen eine Spitzhacke

Für die eigene Farm gibt es eine Harke und eine Gießkanne

Den Bogen benötigt ihr für die Jagd

Die Angel zum Fangen von Fisch

Die Rauchbombe zum Fangen von Insekten

Screenshot der Werkzeuge, Skills und des Inventars aus dem Video.

Ein wenig erinnert mich der Aufbau von Palia an New World. Zwar ist das Abbauen der Materialien nicht ganz so befriedigend wie bei dem MMORPG von Amazon, aber die Animationen und die Skill-Level sind sehr ähnlich.

Auch das instanziierte Housing, das Minispiel beim Angeln, das Zielen bei der Jagd oder der Kompass als Ersatz für eine Minimap haben die Assoziation hervorgerufen.

Etwas cooler als New World löst Palia jedoch die Herstellung von Holz. Ihr schiebt das rohe Stück in die Werkbank und links kommt die Holzplanke raus. Das sieht richtig cool aus!

Beim Koop und Kochen kann Palia punkten

Was Palia von Spielen wie Animal Crossing deutlich abhebt, ist der Koop. So könnt ihr gemeinsam mit anderen Spielern Bäume fällen, was dazu führt, dass ihr viel schneller damit fertig werdet. Die Belohnungen bleiben aber gleich, sodass ihr aktiv für die Zusammenarbeit belohnt werdet.

Im Spiel soll es zudem auch Bäume und Felsen geben, die nur in einer größeren Gruppe abgebaut werden können.

Diese Zusammenarbeit funktioniert bei allen Minispielen:

Bei der Jagd könnt ihr gemeinsam auf Wild schießen. Manche Tiere benötigen mehrere Treffer, während es bei Gegnern, die sofort erlegt werden, auch genügt, wenn euer Schuss leicht verspätet eintrifft.

Beim Fangen von Insekten lassen sich Lampen aufstellen, die dann viele Tiere auf einmal anlocken.

Beim Angeln könnt ihr einander anfeuern und so beim Einholen der Fische unterstützen.

Richtig spaßig wird es beim Kochen. Für die Rezepte müsst ihr verschiedene Aufgaben lösen, etwa das Schneiden von Zutaten oder das Wenden in der Pfanne. Diese Aktivitäten könnt ihr zusammen erledigen, sodass ihr das Rezept viel schneller abschließen könnt.

Die Nahrung spielt zudem eine wichtige Rolle, denn sie stärkt euren Fokus. Besserer Fokus bedeutet schnelleren Fortschritt bei den Skills.

Ein Spieler schneidet Wurst, während der andere in der Pfanne brät.

Beziehungen zu NPCs, Fashion und die Abenteuerzone als “Endgame”

Langfristig geht es in Palia darum, sein Haus zu verbessern, seinen Look anzupassen, die Skills zu leveln und mit den NPCs zu interagieren. Denn ihr könnt Freundschaften oder sogar Romanzen zu diesen knüpfen. Dafür müsst ihr euch regelmäßig unterhalten, aber auch die richtigen Geschenke besorgen.

Für manche NPCs müsst ihr zuerst eure Beziehung mit anderen stärken. Jina etwa weiß, was ihr bester Freund Hassian als Geschenk möchte.

Palia bietet euch außerdem eine Garderobe an, um dort euren Look ständig anzupassen. Hier stehen euch etliche Outfits zur Verfügung, die zudem nach euren Wünschen eingefärbt werden können.

Etwas unklar ist noch, was euch in den Abenteuerzonen erwartet. Die erste davon wurde am Ende des Streams gezeigt. Hier sollt ihr ebenfalls Rohstoffe sammeln, aber auch “andere Abenteuer” erleben können. Auch zu Events wie Wettkochen oder einem Angelwettbewerb wurde in der Preview nichts gesagt.

Kritik für Shop und kleine Spielerzahl

Im Video wurde auch über die Monetarisierung gesprochen. Palia wird Free2Play mit einem optionalen Shop. Dieser soll keine Pay2Win-Elemente enthalten, wohl aber Cosmetics. Da jedoch gerade die Optik eine wichtige Rolle in dem MMO spielt, fürchten einige, dass die coolsten Klamotten am Ende echtes Geld kosten und jeder mit den gleichen Outfits herumlaufen wird.

Ebenfalls Kritik gibt es für die Spielerzahl. So sollen sich zwar alle Spieler auf einem Server tummeln können, jedoch in unterschiedlichen Channeln. Pro Channel wird es nur 25 Spieler gleichzeitig geben, die sich dann im Dorf, im eigenen Haus und den umgrenzenden Gebieten verteilen.

Allerdings wird Palia Möglichkeiten bieten, um garantiert mit euren Freunden zusammenspielen zu können.

Palia macht einfach Bock im Koop