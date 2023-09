Palia Roadmap: Was können wir in Zukunft vom neuen MMO erwarten?

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in diesem kleinen Bericht: Palia: Nach einer Stunde Gameplay bin ich mir sicher – Es ist kein klassisches MMORPG, aber genau das, was ich gerade brauche .

Was sagt ihr zur Zukunft von Palia? Und wie findet ihr das MMO generell? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Wie ihr seht, in der Welt von Palia bleibt es auf jeden Fall spannend. Wenn ihr sichergehen wollt, dass ihr keine Neuigkeiten verpasst, solltet ihr in Erwägung ziehen, dem offiziellen Discord beizutreten oder Palia auf Twitter zu folgen. Gerade der Discord Server wird auch sehr aktiv von Singularity 6 genutzt und Patch Notes werden direkt dort geteilt.

Nachdem Palia nun seit einiger Zeit in der Beta ist und bereits neue Inhalte bekommen hat, stellt sich für uns die Frage, auf was wir uns in Zukunft freuen können. Auch wenn wir noch keine offizielle Roadmap von Singularity 6 haben, gibt es doch einiges, auf das wir uns (vermutlich) einstellen können.

