Neues MMORPG verzichtet komplett auf Kämpfe, verspricht das fairste Free2Play und erscheint überraschend schon 2023

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Alles, was ihr zu dem interessanten MMO “Palia” wissen müsst – in 2 Minuten

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Die Diskussion der Woche : In WoW gab es vorübergehend eine Quest auf dem Test-Server, bei dem die Spieler helfen sollten, die Drachin Alexstrasza gefangenzuhalten . In dieser Gefangenschaft wurde sie jedoch gefoltert und zur Ablage von Eiern gezwungen. Das führte zu Diskussionen und schlussendlich strich Blizzard die Quest. Zurecht?

