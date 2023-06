MMORPG-Spieler schafft einen Erfolg, der 25 Jahre lang als unmöglich galt

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Was haltet ihr davon? Spielt ihr selbst noch Tibia und habt ähnlich verrückte Erfolge aufgestellt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Warum galt der Erfolg als unmöglich? In Tibia hat sich über die Jahre und Jahrzehnte einiges getan. So ist es mittlerweile möglich, diverse Items zu kaufen, die das Leveln von Skills als auch die Mana-Regeneration beschleunigen. Das macht den Erfolg heutzutage nur noch extrem langwierig und teuer, aber nicht mehr unmöglich, wie der Spieler jüngst bewiesen hat.

In Zahlen heißt das, dass ein Magier Magic-Level 15 schon mit 50.835 Mana erreicht, ein Ritter jedoch erst mit unmöglichen 11.479.124.800 Mana. Dazu kommt, dass die Skills des Ritters auch noch kaum Mana verbrauchen (zwischen 200 und 340) und dazu lange Cooldowns haben. Eine wahre Mammut-Aufgabe also.

Um was für einen Erfolg geht es? Der Spieler Rafaelkiller hat es geschafft, als erster “Elite Knight” in Tibia einen Magic-Level von 15 zu erreichen. Was auf dem Papier, vor allem dann, wenn man Tibia nicht kennt, nach nichts Besonderem klingt, galt lange Zeit in dem Spiel für unmöglich.

