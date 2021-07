Das deutsche MMORPG Tibia bannt Accounts im Wert von mehreren tausend Euro – Was steckt dahinter?

Habt ihr Tibia schon einmal gespielt? Was haltet ihr von dem 24 Jahre alten Spiel? Und freut ihr euch über die Bannwelle? Lasst es uns gerne in den Kommentaren da.

Vor allem in Südamerika scheint das Interesse an Tibia stark zu sein. Die stärksten Communitys liegen in Brasilien, aber auch in Polen, wo auch der Tibia Basar, eine externe Handelscommunity des Spiels, immer mehr Beachtung findet.

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Tibia ist ein Old-School-MMORPG aus Regensburg. Das Spiel gibt es seit 1997 und hat bis heute eine aktive Spielerschaft. Ihr kämpft euch in der 2D-Ansicht durch diverse Bosskämpfe und Dungeons. Die Grafik sieht dabei dem 24 Jahre alten Spiel entsprechend gut aus.

Was sagt ihr zu der Bannwelle und den Gründen dafür? Die Community von Tibia sorgt immer wieder für spannende Geschichten, so gibt es seit neustem einen Boss im Spiel, der nur zwei Mal im Jahr auftaucht , und die Spieler lieben ihn.

Das 24 Jahre alte MMORPG Tibia hat in den vergangenen Tagen mehrere hundert Accounts gebannt. Darunter auch einzelne Accounts mit einem Wert von über 3.000 €. Wir von MeinMMO schauen uns die Situation an und fassen sie zusammen.

