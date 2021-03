Ich habe für das Sterben in MMOPRG-Raids Geld bekommen und es war großartig

Was brachte diese Aktion? Jede Menge Spaß…. und Geld! Meine Raidgruppe war zwar etwas genervt von unserem schwachen Progress, aber am Ende gab es einfach viele Lacher und kuriose Szenen, wie etwa ein Abo, das durch die Stream-Verzögerung etwa 2 Sekunden nach dem Bosskill reinkam.

Wie kam das bei der Raidgruppe an? Obwohl wir im Team mit vielen Wipes gerechnet hatten, waren wir doch davon überrascht, dass uns lange Zeit nicht mal der Kill des ersten Bosses gewährt wurde. Der war ja noch verhältnismäßig einfach. Wir hätten eher erwartet, dass sie uns an schwierigen Bossen scheitern lassen.

In den letzten Wochen haben wir auf MeinMMO über einen Twitch-Streamer mit langem Sub-Marathon und Spielern, die sich boosten lassen, berichtet. Dabei hat sich unser Redakteur Alexander Leitsch an eine kuriose Situation aus seiner Vergangenheit erinnert. Damals ließ er sich live bezahlen, um in Raids zu sterben, statt voranzukommen.

