Das Problem dürfte jeder Shooter-Spieler kennen: sobald ihr eine Kugel abgefeuert habt, müsst ihr das Magazin wechseln. Jeder Waffen-Experte würde sich dabei die Haare raufen, bei Gamern ist das gang und gäbe. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hat es geschafft, sich diese Macke abzugewöhnen – auch, wenn es schmerzhaft war.

Was hat es mit der Macke auf sich? In fast allen Shootern der letzten 20 Jahre hat es sich bewährt, bereits nach dem ersten Schuss das Magazin zu tauschen. Warum auch nicht? Der eine Schuss könnte den Kill ausmachen und einen Nachteil gibt es ja nicht wirklich.

Schließlich zählen die meisten modernen Shooter wie Call of Duty, Battlefield, Fortnite oder Rainbow Six standardmäßig nur die Kugeln, nicht die Magazine. Ihr verliert also nicht die vollen 30 Schuss aus einem Sturmgewehr, sondern – nun, nichts.

Im Laufe der Zeit hat sich etabliert, das Magazin schon nach einem Warnschuss zu wechseln. Bei mir und sicherlich vielen Spielern hat sich das so ins Muskelgedächtnis eingeprägt, dass der vorzeitige Magazinwechsel schon fast ein Reflex oder ein Instinkt geworden ist.

Und, ist das ein Problem? Gewissermaßen ja. Denn direkt nachladen ist nicht immer gut. Ihr braucht eine gewisse Zeit, um das Magazin zu wechseln und könnt währenddessen nicht feuern oder euch verteidigen.

In einigen Shootern ist es nicht möglich, das Nachladen abzubrechen. Höchstens der Wechsel zur Zweitwaffe funktioniert, wenn überhaupt. Erfahrene Spieler nutzen solche Situationen aus und merken sich, wann ihr gefeuert habt, um dann in den Angriff überzugehen.

Die Macke kennt vermutlich jeder: nach dem ersten Schuss wird direkt das ganze Magazin gewechselt.

Das hat mir früher viele Tode beschert. Heute nicht mehr, denn ich habe mir diese Angewohnheit erfolgreich abtrainiert! Wobei … eigentlich haben mich andere so oft geschlagen, bis ich es endlich besser gelernt habe.

Blöde Angewohnheiten abgewöhnen – auf die harte Tour

So habe ich mir die Macke abgewöhnt: Seit einigen Jahren spiele ich den Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege und genau dort habe ich verlernt, nach einem Schuss nachzuladen. Das liegt daran, wie Rainbow Six funktioniert:

als Taktik-Shooter ist es in Rainbow Six: Siege wichtig, Positionen zu halten und im richtigen Moment anzugreifen oder sich zurückzuziehen

die TTK ist äußerst gering – ein Kopfschuss aus den meisten Waffen reicht in der Regel für einen sofortigen Kill und auch auf den Körper halten die Charaktere (“Operators”) nur wenig aus

Geräusche sind ein enorm großer Faktor – hört ein Gegner, dass ihr gerade nachladet oder etwas tut, was eure Deckung öffnet, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr kurz darauf sterbt

Was bedeutet TTK? TTK ist die “Time to Kill”, oder übersetzt: die Zeit, die ihr benötigt, um einen gegnerischen Spieler mit maximalen Lebensunkten zu töten. Je niederiger die TTK, desto tödlicher ist eine Waffe.



In Rainbow Six sind Kopftreffer meist sofort tödlich – haben also eine TTK von 0. Das macht den Taktik-Shooter besonders gefährlich, wenn man unachtsam spielt.

Als ich mit Rainbow Six angefangen habe, spielte ich vor allem die Operator Zofia und Rook. Zofia nutzt unter anderem ein leichtes MG, das enorm lange zum Nachladen braucht, aber dafür ein großes Magazin besitzt. Mir ist es häufig passiert, dass ich beim „kurz mal nachladen“ direkt abgeknallt wurde, weil man das Öffnen vom Verschluss und das Rasseln des Patronengurtes sehr gut hören kann. Erfahrenere Spieler haben mich dafür gleich bestraft.

Mit Rook als Verteidiger und seiner MP5 lag ich oft in Stellung in der Verteidigung und wurde beim Nachladen überrannt – so habe ich etliche Runden als letzter Verteidiger verloren.

Da ich nun nicht gerne verliere, habe ich irgendwann damit angefangen, nicht mehr direkt nachzuladen. Stattdessen wird das Magazin erst gewechselt, wenn ich sicher bin, dass kein Gegner mich dabei überrascht oder ich in Deckung bin. In hitzigen Gefechten greife ich sogar häufiger zur Zweitwaffe, als im Schusswechsel nachzuladen – was ich vorher ebenfalls nie getan habe.

Die Polin Zofia ist bis heute einer meiner Mains.

Wie kann ich das lernen? Ich will niemanden zwingen, Rainbow Six zu spielen – auch wenn es ein grandioser Shooter ist, der sogar einen Platz bei unseren besten Shootern auf MeinMMO besetzt. Im Prinzip könnt ihr das aber mit jedem Shooter lernen, der ähnlich hart bestraft, etwa:

In älteren Teile der Rainbow-Six-Reihe und anderen Shootern werft ihr das Magazin wirklich weg, wenn ihr nach einem Schuss nachladet. Vor allem in Militär-Simulationen kommt so etwas vor, wie beispielsweise in ARMA.

Es dauert eine Weile, bis ihr euer altes Muskelgedächtnis überschreiben und euch angewöhnen könnt, nicht sofort nachzuladen. Es lohnt sich langfristig, zumindest nach meiner Erfahrung.

Rainbow Six half mir dabei, diese Macke abzulegen. Aber andere Shooter können das auch schaffen.

Bist du deswegen jetzt besser in Shootern?

Ich will meinen ja. Als ich vor einigen Tagen zur Season 8 wieder mit Apex Legends angefangen habe, ist mir aufgefallen, dass sich meine Gewohnheit auch auf andere Shooter überträgt – selbst auf solche mit viel höherer TTK.

Nicht sofort nachzuladen hilft dabei, den Gegner besser zu beobachten, zu antizipieren, was er vorhat und darauf zu reagieren, was passiert. Ich habe einen besseren Überblick über die Gesamtsituation und kann darauf basierend entscheiden, was ich als Nächstes tue.

Obwohl ich zuvor monatelang nicht gespielt habe, konnte ich zusammen mit MeinMMO-Kollege Florian Franck sogar fünf von sieben Spielen in den Top 3 abschließen, eines davon sogar gewinnen. Und das trotz der Tatsache, dass sich die Waffen und das gesamte Spiel völlig unterschiedlich spielen als Rainbow Six.

Seit ich nicht mehr nach einer Kugel nachlade, kam es selten vor, dass der „letzte Schuss“ tatsächlich auch ein Duell entschieden hätte. Selbst, wenn er das tun sollte und ich deswegen verliere, gilt: hätte ich besser gezielt, wäre das nicht passiert.

Also: ja, ich denke, ich bin ein besserer Shooter-Spieler geworden, seitdem ich nicht sofort ein Magazin nach einem Schuss nachlade. Und ich kann mich viel besser darauf konzentrieren, einfach besser zu zielen und zu spielen.

Wie haltet ihr das? Ladet ihr nach einem Schuss direkt nach oder verballert ihr euer Magazin, bis es klickt?