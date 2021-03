In FIFA 21 stellen Spieler ihr Team falsch auf und die Community hasst es

In FIFA 21 nimmt der Geschwindigkeits-Wert der Karten eine wichtige Rolle ein. Mittlerweile sorgt dies für wirre Aufstellungen – was viele Spieler ärgert.

Das ist das Problem: In FIFA 21 haben Spieler eine ganze Reihe an Stats, die ihre Fähigkeiten ausmachen. Zusammengefasst werden diese in den Kategorien “Geschwindigkeit”, “Dribbling”, “Schuss”, “Pass”, “Defensive” und “Physis”.

Schnelle Dribbler wie Mbappé bestimmen das Gameplay in FIFA 21

Diese Werte sind auch auf den Karten zu sehen und haben alle einen Einfluss darauf, wie ein Spieler performt. Allerdings nimmt die Geschwindigkeit hier aus Sicht vieler FIFA-Spieler eine Sonderrolle ein. Langsame Stürmer gelten schnell als unspielbar, schleichende Verteidiger als benachteiligt. Wenn man nicht hinterherkommt, nützen auch die schönsten Pass-, Positionsspiel- oder Schusswerte nur noch bedingt etwas. Daher gehören auch in erster Linie schnelle Spieler zu den Meta-Spielern in FIFA 21.

Dadurch, dass viele Spieler deswegen in erster Linie auf Sprinter im Angriff setzen, ist auch Geschwindigkeit in der Defensive gefordert. Und das sorgt gerade für ein Problem.

Spieler genervt von der “Fullback-Meta”

Das entwickelt sich gerade: In der FIFA-Community wird gerade viel über die sogenannte “Fullback-Meta” gesprochen. So berichten Spieler im FIFA-Subreddit seit einigen Wochen zunehmend von dem Phänomen, dass in großer Zahl Außenverteidiger in der Innenverteidigung aufgestellt werden. Die haben dann zwar einen schlechteren Chemie-Wert, weil sie da eigentlich nicht hingehören – dennoch entscheiden sich Spieler für diese Variante.

Wie kommt das? Außenverteidiger sind in der Regel schneller als Innenverteidiger. Sie haben dafür aber oft

schlechtere Physis- oder Defensiv-Werte

oder sind kleiner, was Schwächen bei Kopfbällen bedeutet.

Dieses Opfer gehen aber offenbar gerade viele gerne ein, wenn sie dafür die hohen Geschwindigkeitswerte nutzen können – selbst ohne Chemie-Boost.

Ist RV-Bender der bessere IV?

Ein Beispiel dafür waren gerade die End-of-an-Era-Karten für die Bender-Zwillinge, die am Wochenende erschienen. Hier gab es eine Außenverteidiger- (oder Englisch: “Fullback-“)Karte für Lars Bender, während es eine Innenverteidiger-Karte für Sven Bender gab.

Das Kuriose: Immer wieder las man Kommentare im Sinne von “Die Lars-Bender-Karte sieht wie ein richtig guter Innenverteidiger aus”. Dabei gab es ja eine im Grunde ähnlich starke IV-Karte für Sven Bender – die aber eben 11 Punkte weniger bei der Geschwindigkeit aufweist.

Das sagt die Community: Auf reddit wird das Thema “Außenverteidiger in der Innenverteidigung” rege besprochen. Ein User etwa verfasste einen Post, dass RV-Bender und Klaiber (ebenfalls ein RV) aktuell die besten Innenverteidiger im Spiel seien – was damit beantwortet wurde, dass man auch die What-If-Karte von Mbabu nicht vergessen sollte. Der ist allerdings selbst Außenverteidiger (via reddit).

Insgesamt gibt es viel Kritik, dass die Spielmechaniken, in denen Geschwindigkeit einen besonderen Stellenwert einnimmt, Spieler dazu zwingen, Außenverteidiger in die Innenverteidigung zu stellen. Damit entfernt sich Ultimate Team noch ein Stück weiter vom “realen Fußball”.

In einem Post erzählt ein Spieler: “Ich hab grade gegen jemanden gespielt der [Prime-Icon Rio Ferdinand] in der ersten Minute für Mbabu ausgewechselt hat, was ist falsch mit diesem Spiel?” (via reddit)

“Ein Problem ist, dass die Stärke beim Gewinnen von Zweikämpfen im Vergleich zu den Dribbling-Statis nicht wichtig genug ist und dass Flanken und Kopfbälle mit den richtigen Spielern keine konsequente Möglichkeit sind, ein Tor zu erzielen”, kommentiert ein User (via reddit).

“Ernsthaft, ich bin es leid, vier Außenverteidigern in der Defensive gegenüberzustehen”, ärgert sich ein User (via reddit).

Außenverteidiger wie Klaiber gelten mittlerweile als Top-Innenverteidiger

Ein weiterer User kritisierte (via reddit), dass es im Grunde keinen großen Nachteil gebe, diese Umstellung vorzunehmen.

Stellt euch vor, Manchester City würde morgen gegen Manchester United mit Zinchenko und Mendy in der Innenverteidigung gegen Cavani auflaufen. Das ist einfach nur bescheuert. Es muss einen Nachteil geben, dass Spieler, die das Tempo missbrauchen, einfach die schnellsten Außenverteidiger, die sie finden können, in die Innenverteidigung stellen.

Insgesamt ist Ultimate Team eher ein Fantasie-Modus als direkte Fußballsimulation. Schließlich kann man hier auch seltsam bunte Stadien basteln oder verrückte Teams zusammenstellen. Einige der besten Spieler dazu findet ihr hier.

Wie seht ihr das Thema? Findet ihr, die Spielmechaniken in Ultimate Team sollten eher dazu führen, dass realitätsnah gespielt wird? Oder seht ihr FUT eher als Fantasie-Modus, wo das nicht so wichtig ist? Erzählt es uns in den Kommentaren!