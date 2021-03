FIFA 21: Die 10 besten Spieler unter 150.000 Münzen

In FIFA 21 gibt es jede Menge Spieler, die man sich holen kann. Wir schauen uns einige starke Kandidaten für höchstens 150.000 Münzen an.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste findet ihr 10 Spieler, die höchstens 150.000 Münzen in Ultimate Team kosten. Das ist eine ganze Menge, allerdings kann man eine solche Anzahl an Münzen durch geschicktes Trading sowie mithilfe der Belohnungen von Division Rivals oder der Weekend League Rewards recht schnell zusammensparen. Karten für kleinere Budgets findet ihr hier:

Mittlerweile gibt es viele Spieler, die aus deutlich höheren Preisregionen in diesen Bereich gefallen sind – es handelt sich also um wirklich gute Karten. Dazu kamen jüngst einige Event-Karten, die ebenfalls einen Blick wert sind.

Natürlich kommt es immer darauf an, was für ein Team oder welche Formation ihr spielt und welche Spieler zur Mannschaft passen. Deshalb haben wir Spieler für unterschiedliche Positionen ausgewählt. Ihr werdet hier also nicht etwa die 10 besten Innenverteidiger finden, sondern eine bunte Mischung aus Spielern, die euer Team auf das nächste Level heben können.

Daniel Wass (What If)

Kosten: ca. 110.000 Münzen

Das macht Wass aus: Daniel Wass ist der Inbegriff eines vielseitigen Mittelfeldspielers. Der Däne hat Stats, die allesamt über 80 liegen und ist damit ein echtes Chamäleon. Er eignet sich ideal für La-Liga-Teams, die einen Abräumer im Mittelfeld brauchen, der auch mit dem Ball umgehen kann.

Spannend ist, dass die What-If-Karte des Mittelfeldmanns noch die Option auf ein Upgrade um 2 Punkte hat. Damit könnte er auf ganze 88 ansteigen, was ihn noch stärker machen würde.

Wie es aktuell um ein Upgrade steht, zeigt der What-If-Tracker.

Yuri Berchiche (What If)

Kosten: ca. 130.000 Münzen

Das macht Berchiche aus: Wir bleiben direkt in La Liga und bei den What-If-Karten, denn Yuri Berchiche gehört ebenfalls zu den spannenden Spielern aus dem Event die es für unter 150.000 Münzen zu kaufen gibt.

Der Linksverteidiger hat ein sehr hohes Tempo und gute Defensiv-Werte. Gleichzeitig sorgen die hohe offensive Arbeitsrate und gute Dribbel- und Pass-Skills für Gefahr im Angriff. Ein Upgrade kann der 89er-Linksverteidiger allerdings nicht mehr bekommen – das hat er nämlich schon gekriegt.

Virgil van Dijk (Gold)

Kosten: ca. 130.000 Münzen

Das mach van Dijk aus: Virgil van Dijk lag zu Anfang der FIFA-21-Saison mal bei über 500.000 Münzen und sank erst kürzlich unter die 150.000. Der Grund ist recht offensichtlich: Der Niederländer ist kein Geheimtipp, sondern einer der besten Innenverteidiger überhaupt im Spiel.

Mittlerweile dürfte er für viele Spieler eher eine Option sein, als zu Anfang, da er nun deutlich günstiger ist. Rüstet man ihn mit einem Shadow-Chemistry-Style aus, bietet er alles, was ihr in der Innenverteidigung braucht.

Mohamed Salah (Gold)

Kosten: Ca. 140.000 Münzen

Das macht Salah aus: Der Liverpooler besticht auf der rechten Außenbahn mit einer Menge Tempo sowie einem sehr guten Positionsspiel und einem starken Abschluss. In Sachen Dribbling ist Salah ebenfalls sehr gut aufgestellt, weswegen er sich auch gut in die Mitte ziehen lässt.

Auch er ist erst kürzlich unter die 150.000-Münzen-Grenze gefallen und dürfte ein spannender Spieler sein, wenn ihr eure Außenbahn upgraden wollt. Ihr braucht eher jemanden für die andere Seite? Dann ist der nächste Spieler eine gute Option.

Sadio Mané (Gold)

Kosten: ca. 115.000 Münzen

Das macht Mané aus: Sadio Mané komplettiert das Liverpooler Trio, das mittlerweile so weit im Preis gefallen ist, dass es für mehr Spieler interessant wird. Auch er ist mit einem 90er-Wert ausgerüstet, der sich unter anderem aus tollen Werten beim Tempo und beim Dribbling zusammensetzt. Sein Abschluss ist ebenfalls nicht zu unterschätzen.

Dazu kommen vier Sterne bei den Skills sowie auf dem schwachen Fuß.

Auf der nächsten Seite findet ihr 5 weitere Optionen aus der Premier League, der Serie A und der Bundesliga.