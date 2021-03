FIFA 21: Neymar hat ein Team, gegen das ihr echt nicht spielen wollt

Ein absolutes Top-Team in FIFA 21 Ultimate Team zusammenzustellen ist gar nicht mal so einfach. Einige Spieler trafen nun auf den realen Fußballstar Neymar. Und dessen Team ist ziemlich heftig.

Hier tauchte Neymars Team auf: User “bentnose” teilte im FIFA-Subreddit einen Screenshot und mehrere Videos, in dem das Team “Batmans Club” zu sehen ist. Auf Linksaußen stand dabei ein besonderer Spieler: Die Pro-Karte des Superstars Neymar. Die erkennt man an der Färbung und den durchgängig mit 99 bewerteten Stats.

Eine solche Pro-Karte von sich selbst bekommen ausschließlich die realen Fußballspieler – hierbei handelt es sich also um den Account des realen Neymar. Und der hat sich eine ziemlich schlagkräftige Truppe zusammengestellt.

Einige der besten Karten im Spiel

So sieht das Team aus: Viel bessere Spieler kann man in FIFA 21 kaum haben. Das Team ist aus einigen der besten Ikonen überhaupt zusammengestellt, inklusive den Brasilianern Ronaldo, Pélé, Ronaldinho, Roberto Carlos sowie Carlos Alberto. Dazu kommt die Top-Karte von Gullit sowie Icon-Moments Yashin und Innenverteidiger Maldini. Es handelt sich hierbei zwar nicht um die Icon-Moments-Versionen (außer bei Yashin), dennoch kommt das Team ziemlich nah an ein nahezu perfektes Traum-Team in FIFA 21 ran.

Dazu tragen auch Messis und Van Dijks TOTY-Karten bei – und natürlich Neymar selbst. Denn selbst dessen normale Karte gehört schon zu den besten im Spiel und ist extrem begehrt. Ein Beispiel dafür: Ein Streamer zog blind Karten in FIFA 21 und verpasste so seine Chance auf Neymar.

Die Beliebtheit dürfte auch an den 5 Sternen bei den Skills und dem schwachen Fuß, sowie Neymars individuellen Animationen liegt. Der Pro-Neymar, der auch noch extrem verbesserte Werte in allen Bereichen hat, dürfte zu den besten Karten gehören, die es jemals in der FIFA-Reihe gegeben hat.

Wo spielt Neymar? Auf reddit war “bentnose” nicht der erste, der Neymar gegenüber stand. Auch andere Spieler teilten Screenshots von Matches gegen den Superstar, der offenbar auf PC und nicht auf Konsole spielt.

Ein weiterer User teilte vor einiger Zeit eine andere Version des Teams, die Neymar mittlerweile offenbar leicht umgestellt hat. Hier sieht man beispielsweise Garrincha auf Messis Position, und Kaká anstatt Ronaldinho. Als Trainer hat Neymar übrigens in beiden Versionen Pep Guardiola aufgestellt.

Der Brasilianer ist auch als Gamer bekannt, der unter anderem stark CS:GO spielt und auch auf Twitch aktiv ist. Auch in Fortnite spielt er eine Rolle, wo er als Skin in Season 6 auftauchen wird.