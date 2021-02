Twitch-Streamer zieht blind Karten in FIFA 21 – Bereut es sofort

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Ihr wollt selbst mehr Siege in der Weekend League, um Player Picks mit FUT Champions Belohnungen zu öffnen? Dann findet ihr hier einige Tipps für mehr Siege in der Weekend League.

Schlimmer wird es aber, als er endlich in den Chat schaut und ihm schon dämmert, was er gerade getan hat. „Das war kein Neymar, oder? Ich schau mir jetzt den Clip an“, sagt er noch – kurz vor einem langgezogenen „Noooooo“ und einem gefrusteten Tritt gegen den Bürostuhl.

