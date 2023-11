7 Gründe, warum 2024 für MMORPG-Fans ein richtig gutes Jahr wird

2023 war aus Sicht der MMORPGs eher enttäuschend. Große Titel wurden verschoben, kleine Titel konnten nicht überzeugen und auch bei den Erweiterungen sah es dieses Jahr etwas mau aus. Doch 2024 geht es richtig rund. Neben zwei großen Releases sollen gleich fünf Erweiterungen erscheinen.

Was erwartet uns 2024? Im kommenden Jahr werden sowohl Fans der großen MMORPGs als auch Spieler, die verzweifelt auf der Suche nach neuen Titeln sind, auf ihre Kosten kommen – vorausgesetzt es kommt nicht wieder zu unerwarteten Verschiebungen.

Highlights sind die Releases von Blue Protocol und Throne and Liberty, aber auch die Erweiterungen Dawntrail für Final Fantasy XIV und The War Within für WoW.

Wir fassen euch alles zusammen.

Der Release von Blue Protocol

Was ist das für ein Spiel? Blue Protocol wird von Bandai Namco entwickelt und verspricht eine packende und voll vertonte Story. Darin reist ihr etwa 1.000 Jahre in die Vergangenheit, um eine große Katastrophe zu verhindern und die Welt zu retten.

Es bietet euch 5 (in Japan bereits 6) Klassen, mit denen ihr die Spielwelt erkunden könnt, die sich in viele instanziierte Gebiete unterteilt, ähnlich wie in Guild Wars 2. Dort könnt ihr Quests erledigen, Bosse besiegen, Materialien sammeln und findet regelmäßig Eingänge zu Instanzen. Wer möchte, kann im Laufe der Spielzeit seine Klasse wechseln, ähnlich wie in Final Fantasy XIV. Ihr könnt euch aber auch einfach mehrere Charaktere erstellen.

Das Kampfsystem ist sehr actionreich, wobei ihr nur 4 Waffenfähigkeiten, 2 Pet-Fähigkeiten, die 2 Maustasten und eine Ultimate besitzt. Dafür gibt es mit Sprüngen und Ausweichrollen viel Dynamik, selbst Angriffe aus der Luft heraus sind möglich.

Das Kampfsystem hat es mir persönlich sehr angetan, wie ihr in meinem Anspielbericht lesen könnt: Ich habe Blue Protocol gespielt und sage: Das wird das beste MMORPG der letzten 9 Jahre.

Im Endgame setzt Blue Protocol auf Dungeons, Raids und Grind nach der perfekten Ausrüstung. PvP gibt es im Spiel hingegen gar nicht.

Das MMORPG feierte im Sommer 2023 bereits seinen Release in Japan und wurde seitdem regelmäßig erweitert. Zuletzt wurden am 25. Oktober das Level-Cap auf 60 erhöht sowie ein neues Gebiet und neue Dungeons veröffentlicht.

Wie wahrscheinlich ist der Release 2024? 90 %. In einem Interview im Juli bestätigte uns der Franchise-Lead Mike Zadorojny, dass ein Release für 2024 fest geplant sei. Eigentlich sollte das Spiel sogar schon letztes Jahr erscheinen, doch Anpassungen in Japan und die Lokalisierung sorgten für eine Verzögerung.

Unklar ist jedoch, welche Version des Spiels wir zu Release bekommen. Daran arbeite man derzeit im Hintergrund. Das Ziel sei es, den Spielern möglichst viel der neuen Inhalte zu bieten. Ob aber schon die Inhalte der ersten Patches – etwa die neue Klasse Blitz Lancer – mit dabei sein werden, wird erst später bekannt gegeben.

Als Nächstes steht erstmal ein Netzwerk-Test an, der im November stattfinden soll.

Final Fantasy XIV: Dawntrail

Was ist das für eine Erweiterung? Final Fantasy XIV gehört zu den größten MMORPGs überhaupt, allerdings kämpft es derzeit ein wenig mit einer Content-Dürre. Die soll 2024 jedoch enden, wenn im Sommer die neue Erweiterung Dawntrail erscheint.

Die Erweiterung bringt:

Eine Erhöhung des Level-Caps von 90 auf 100

Den neuen Kontinent Tural, auch Die neue Welt genannt. Dort erwarten euch mindestens zwei neue Gebiete – Urqopacha und Yak T’el.

genannt. Dort erwarten euch mindestens zwei neue Gebiete – Urqopacha und Yak T’el. Zwei neue Jobs – ein Nahkampf-DPS mit dem Namen Viper und ein magischer Fernkampf-DPS, der später genauer vorgestellt werden soll.

Ein neuer Lifestyle-Inhalt, ähnlich der Insel aus Endwalker

Neue Dungeons und Raids, darunter der Allianz-Raid Echoes of Vana’diel

Neue Rüstungen und Rezepte

Ein Update am Trust-System

Ein großes Grafik-Update

Zuletzt gab es mit dem Fanfest in London im Oktober einige neue Einblicke in die Erweiterung. 2024 findet im Januar das letzte Fest in Tokio statt. Dort werden dann weitere Details verraten.

Wie wahrscheinlich ist der Release? Nahezu 100 %. Natürlich kann immer etwas dazwischenkommen, doch für Square Enix ist FFXIV das wichtigste Spiel überhaupt und der Chef Naoki Yoshida ist bekannt dafür, Qualität zu liefern. Größere Verschiebungen hat es seit dem Re-Release 2013 noch nicht gegeben.

Zwar wird die Zeit bis zum Release für die Fans eher etwas langweilig, denn der letzte große Patch von Endwalker – Update 6.5 – ist schon erschienen. Doch ab dem Sommer gibt es dann wieder jede Menge zu tun für die Fans.

WoW: Cataclysm Classic

Was ist das für eine Erweiterung? In WoW Classic könnt ihr die alten Inhalte von World of Warcraft nochmal neu erleben. So könnt ihr entweder auf einem Vanilla-Server, der an 2004/05 angelehnt ist, oder aktuell auf einem Server zu Wrath of the Lich King spielen.

Für 2024 ist jedoch der Release von Cataclysm Classic geplant. Dabei handelt es sich um das dritte Addon, das jedoch als sehr kontrovers gilt. Hier hatte sich Todesschwinge aus dem Meer erhoben und die Spielwelt Azeroth nachhaltig verändert.

Die meisten Gebiete wurden überarbeitet und es wurden allgemeine Änderungen vorgenommen, die laut einigen Fans dazu geführt haben, dass WoW zu einfach und zu langweilig wurde. Blizzard möchte auf das Feedback der Community hören und einige Änderungen vornehmen, auch wenn es hier keine konkreten Aussagen gab.

Die Classic-Version von Cataclysm soll noch in der ersten Jahreshälfte von 2024 erscheinen.

Wie wahrscheinlich ist der Release? Nahezu 100 %. Ähnlich wie bei Final Fantasy XIV gibt es auch hier keine Indizien dafür, dass es zu einer Verschiebung kommen sollte. Blizzard war gerade bei Classic sehr zuverlässig und hat die geplanten Termine eingehalten.

Spannender als Cataclysm könnte jedoch doch die kommende Season of Discovery. Sie soll die Level-Phase von Classic überarbeiten und sogar neue Bosse und neue Klassen-Fähigkeiten bringen. Alles dazu erfahrt ihr hier:

Die neue Erweiterung für ESO

Was ist das für eine Erweiterung? The Elder Scrolls Online ist ein MMORPG mit einem großen Fokus auf Gelegenheitsspieler und Story-Fans. So bietet das Spiel hunderte Stunden an vertonten Inhalten und Quests, denen ihr folgen könnt, um in die Welt des Spiels einzutauchen.

Hinzu kommt, dass euer Charakter in der gesamten Spielwelt skaliert, sodass ihr direkt in neue Erweiterungen und Endgame-Inhalte einsteigen könnt, auch wenn ihr nur wenige Stunden im MMORPG verbracht habt.

Ansonsten erwarten euch:

Abwechslungsreiche Dungeons und Raids

Server-gegen-Server-PvP im großen Gebiet Cyrodiil

Ein umfangreiches Housing-System

Regelmäßige Updates, jedes Quartal mindestens eins

Für den Sommer 2024 ist wieder eine Erweiterung geplant, auch wenn es dazu bisher keine Informationen gibt.

Wie wahrscheinlich ist der Release? Nahezu 100 %. ESO liefert seit 2018 jedes Jahr im Sommer eine neue Erweiterung ab. Damit gibt es gar keine Zweifel, dass es dieses Jahr genauso ablaufen wird.

Eine große Ankündigung wird im Januar erwartet. Noch im ersten Quartal kommt in der Regel ein Patch, der auf die Erweiterung einstimmt.

Zuletzt bekam ESO übrigens den neuen Endlosen Dungeon, der richtig viel Spaß macht.