Blue Protocol: Hier sind die 5 Klassen des neuen MMORPGs mit Gameplay

In dem neuen Anime-MMORPG Blue Protocol können die Spieler aus 5 verschiedenen Klassen wählen. Hier erfahrt ihr, welche es sind und was sie können.

Für das neue MMORPG Blue Protocol wurde nun zur Freude der Fans offiziell ein Release im Westen angekündigt. Das Spiel setzt auf Story und PvE, das sich durch ein Action-reiches Kampfsystem auszeichnet.

Insgesamt sind bis jetzt 5 Klassen bekannt, mit denen die Fans in Blue Protocol durchstarten werden. Einige davon waren auch bereits während der Beta-Tests spielbar. In diesem Artikel findet ihr eine Übersicht darüber, was die Klassen können sowie Gameplay-Videos, die die einzelnen Skills vorstellen.

Aegis Fighter

Was kann der Aegis Fighter? Diese Nahkämpfer-Klasse kann man am ehesten mit einem Paladin aus klassischen MMORPGs vergleichen. Der Aegis Fighter kämpft mit einem Schwert und Schild und hat zusätzlich Zugriff auf heilige Magie.

Obwohl Blue Protocol kein richtiges Holy-Trinity-System hat, kann der Aegis Fighter am ehesten die Rolle eines Tanks erfüllen. Er hat eine ganze Reihe defensiver Fähigkeiten, inklusive seiner ultimativen Fähigkeit, und kann die Aggro der Gegner auf sich ziehen.

Ultimate-Fähigkeit verleiht zusätzliche Verteidigung, Super-Armor und HP-Regeneration. Der Einsatz der Fähigkeit heilt den Charakter und füllt den Shield-Gauge. Während die Fähigkeit aktiv ist, kann der Aegis Fighter durch Angriffe eine weitere Leiste füllen, die beim Einsatz die HP der Gruppe regeneriert.

Die Klasse verfügt außerdem über eine eigene Ressource namens “Shield Gauge”, die für das Blocken mit dem Schild notwendig ist. Während man das Schild zum Blocken bereithält, kann man außerdem einen Gegenangriff vorbereiten, der direkt nach dem Block ausgeführt wird.

Bei Angriffs-Skills greift der Aegis Fighter auf die heilige Magie zurück, die er zum Beispiel gleichzeitig mit seinen Schwert-Kombos ausführt. Er kann aber auch eine AoE-Fläche auf den Boden platzieren, die fortlaufend Schaden anrichtet.

Blast Archer

Was kann der Blast Archer? Im Gegensatz zum Aegis Fighter bleibt diese Klasse lieber auf Distanz und mischt im Mid- bis Long-Range-Bereich mit.

Die Blast Archer sind Meister des Gruppenspiels. Sie können die Mitspieler unterstützen, indem sie Gegner mit ihren Schüssen wegschleudern und betäuben, sie einschläfern oder sogar die Debuffs anderer Spieler verstärken und auf mehrere Gegner verbreiten.

In ihrem Repertoire befinden sich aber auch Support-Skills wie Heilung, die mit einer AoE-Kugel auf den Boden platziert werden kann oder Fähigkeiten zur Reduktion von Cooldowns der Gruppenmitglieder.

Viele Fähigkeiten des Blast Archers können zusätzlich aufgeladen werden. Wenn man die jeweilige Taste gedrückt hält und dann loslässt, wird der Angriff mehr Schaden verursachen. Das gilt für sowohl normale Angriffe als auch für Skills.

Die Ultimate-Fähigkeit des Blast Archers erschafft eine Gravitationssphäre, die die Gegner einsaugt und sie so besser für Flächenangriffe gruppiert.

Heavy Smasher

Was kann der Heavy Smasher? Das ist die zweite Nahkampf-Klasse von Blue Protocol. Der Smasher nutzt im Kampf einen großen Hammer, mit dem er wuchtige Angriffe ausführen, Gegner näher ranziehen und sogar schießen kann.

Eine weitere Ähnlichkeit mit dem Fighter liegt darin, dass der Heavy Smasher über defensive Skills verfügt, die er nutzen kann, um seine Verteidigung zu erhöhen. Das macht die Klasse “tank-ier” und hilft beim Überleben an der vordersten Front.

Die schweren Angriffe der Heavy Smasher sind zwar langsamer, dafür können sie einzelne Gegner auf den Boden werfen oder sie betäuben.

Um ihre Fähigkeiten ausführen zu können, benötigen die Heavy Smasher die Ressource “Cartridge”. Diese Ressource muss im Kampf mit Bedacht verwendet werden, weil ohne sie ein Teil der Skills nicht mehr eingesetzt werden kann.

Man kann die Cartridges mit Skills wieder aufladen. Wenn man dies bei einem völlig leeren Cartridge-Clip tut, können verschiedene positive Effekte auftreten wie zusätzliche Bonus-Ladungen oder Buffs.

Die Ultimate-Fähigkeit vom Heavy Smasher ist noch nicht bekannt.

Spell Caster

Was kann der Spell Caster? Der Spell Caster ist die traditionelle Magier-Klasse, ohne die kaum ein MMORPG auskommt. Der Caster verbringt seine Zeit am liebsten im Hintergrund, im größeren Abstand zum Gegner, um von dort aus in Ruhe seine Zauber wirken zu können.

Für den Einsatz der Magie wird die Ressource EP benötigt, die der Spell Caster mit einem Skill wieder auffüllen kann, sollte sie im Kampf komplett verbraucht werden. Zum Fähigkeiten-Repertoire gehören die üblichen Elementar-Zauber wie Feuerball oder Eissturm.

Ähnlich wie beim Blast Archer kann auch der Caster seine Fähigkeiten aufladen, die dadurch einen Boost erhalten. Es kann sich dabei einfach nur um einen Schadensbonus handeln oder aber auch um vergrößerte Flächen bei AoE-Angriffen oder längere DoT-Dauer.

Die Spell Caster profitieren stark vom Gruppenspiel mit Nahkämpfern wie Aegis Fighter oder Heavy Smasher. Diese können die Aggro des Gegners auf sich ziehen, während der Magier hinten steht und in Ruhe massiven Schaden raushauen kann.

Die Ultimate-Fähigkeit des Spell Casters beschwört einen riesigen Meteor, der starken Flächenschaden anrichtet.

Twin Striker

Was kann der Twin Striker? Die dritte Nahkämpfer-Klasse von Blue Protocol ist ein starker DD. Die Twin Striker nutzen im Kampf zwei Äxte, mit denen sie ihre Gegner fachgerecht in kleine Stückchen zerlegen.

Ihre Klassen-Mechanik dreht sich um Kombos. Normale Angriffe füllen stetig die Kombo-Leiste, welche die Angriffskraft des Strikers um bis zu 130 % erhöhen kann. Gleichzeitig können die gesammelten Punkte aber auch ausgegeben werden, um bestimmte Fähigkeiten einzusetzen.

Um an vorderster Front überleben zu können, kann der Twin Striker seine Verteidigung buffen oder die HP seiner Gegner aussaugen. Der grundlegende Kampfverlauf des Twin Strikers basiert darauf, dass man den gegnerischen Angriffen ausweicht und die entstehenden Angriffschancen dafür nutzt, um selbst massiven Schaden anzurichten. Es ist also ein “Raus und wieder rein”-Kampffluss.

Das Aufleveln der taktischen Striker-Fähigkeiten beeinflusst, wie oft oder lang sie eingesetzt werden können. Axtangriffe bekommen weitere Hiebe und Sprünge können mehrmals direkt hintereinander ausgeführt werden.

Die Ultimate-Fähigkeit des Strikers wirft den Gegner in die Luft. Der Charakter stürzt sich daraufhin auf den Gegner und verursacht schweren Schaden und absorbiert dessen HP.

Wisst ihr schon, welche Klasse ihr in Blue Protocol spielen werdet? Verratet es uns in den Kommentaren.

