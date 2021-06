MMORPG-Hoffnung Blue Protocol zeigt Gameplay aus der Beta und eine neue Klasse

In einem Live-Stream zur japanischen MMORPG-Hoffnung Blue Protocol zeigte Bandai Namco endlich neue Gameplay-Szenen aus der Closed Beta. Dabei wurde auch eine neue Klasse vorgestellt: Der “Heavy Smasher”. MeinMMO fasst die wichtigsten Infos für euch zusammen.

Was ist Blue Protocol überhaupt? Das MMORPG erinnert dank der Anime-Grafik zunächst Genshin Impact. Allerdings handelt es sich bei Blue Protocol offiziell um ein MMORPG und der Fokus liegt auf dem PvE-Aspekt. Zumindest zum Launch soll Blue Protocol kein klassisches PvP bieten.

Blue Protocol legt großen Wert auf das Erzählen einer Story, in deren Verlauf ihr auf NPCs trefft, welche euch dabei helfen, die Welt zu retten. Denn ihr seid ein Zeitreisender, der 1.000 Jahre in die Vergangenheit flieht, um eine Katastrophe zu verhindern.

Was ist neu? In einem Livestream haben die Entwickler von Bandai Namco neues Gameplay gezeigt, in dem man einige Kampfszenen zu sehen bekommt. Außerdem wurde eine neue Klasse vorgestellt.

Gameplay zeigt Kämpfe und neue Klasse, deren Waffe an Monster Hunter erinnert

Was ist das für eine Klasse? Übersetzt heißt diese Klasse “Heavy Smasher”. Sie kämpft mit einer Art Hammer, der aber auch gleichzeitig als Schusswaffe genutzt werden kann.

Im Gameplay sieht man, wie der Spielcharakter Feinde sowohl verkloppt, als auch mit Energieschüssen umpusten kann. Das erinnert teilweise an die Gewehrlanze aus Monster Hunter, die eine Mischung aus physischer Nahkampfwaffe und einer Art Schusswaffe ist.

Im Gameplay sieht man, dass die Klasse Schüsse aufladen, mit Schwingern Schaden austeilen und zu mächtigen Sprungangriffen ansetzen kann.

Hier könnt ihr euch das Gameplay im Zusammenschnitt anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Die neue Klasse “Heavy Smasher” ist in den letzten Sekunden (ab 3:10) zu sehen.

Das restliche Video zeigt einige der anderen Klassen des MMORPGs in Aktion:

So sieht man einen Krieger, der mit Schwert und Schild

einen Charakter mit Doppeläxten

eine Fernkämpferin mit Bogen

eine Magierin mit Elementarangriffen

Den vollständigen Live-Stream findet ihr auch auf YouTube:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Änderungen nach Feedback aus der Beta

Was gibt noch neues? Die Entwickler sprachen auch darüber, wie sie auf das Feedback der Beta-Tester reagieren. Dabei kündigen sie bereits ein paar Änderungen an:

Das Reiten auf einem Reittier entzieht keine Ausdauer mehr (bisher wurden Spieler vom Reittier geworfen, wenn die Ausdauer ausging)

Materialien können nun endlich gestapelt werden

Es gibt eine neue Wunschlistenfunktion für das Herstellen von Gegenständen und deren benötigten Materialien

Solo-Spieler sollen offenbar in Zukunft einen Begleiter zur Hilfe nehmen können, der Gegner mit betäubenden Gegenständen bewirft und sie ablenkt

Spieler können zudem bald wohl Schere-Stein-Papier spielen, oder sogar Händchen halten

Blue Protocol sieht aus wie ein Anime in Form eines MMORPGs.

Blue Protocol gilt als MMORPG-Hoffnung

Warum ist Blue Protocol so wichtig? Blue Protool gilt für manchen MMORPG-Fan als große Hoffnung für das Jahr 2021. Das Spiel konzentriert sich auf Quests und Story. Der große Ansturm auf die Closed-Beta deutete bereits an, dass das viele anspricht. Das Interesse an Blue Protocol ist jedenfalls sehr hoch.

Für wen ist Blue Protocol interessant? Das Online-RPG richtet sich an alle, die Genshin Impact mögen, das Spiel aber lieber als MMORPG erleben möchten. Blue Protocol bietet Gruppenspiel, Raids, Dungeons, Quests und actionreiche Kämpfe in einer wunderschönen Anime-Welt. Spricht euch das an, dann solltet ihr den Titel im Auge behalten.

Darum geht es in Blue Protocol: Das MMORPG erzählt seine Geschichte anhand von vielen Quests und interessanten NPCs, auf die ihr trefft. Die Rahmenhandlung schickt euch als Zeitreisende rund 1.000 Jahre in die Vergangenheit, um eine Katastrophe zu verhindern.

Neben der Story kämpft ihr in Dungeons gemeinsam in der Gruppe gegen Bossgegner oder nehmt an Raids teil. So kommt ihr an wertvolle Rohstoffe. Diese braucht ihr, um euer Equipment zu verbessern und neue Ausrüstung herzustellen.

Gibt es PvP? Nein, es existiert kein PvP. Ihr könnt nur indirekt, in Herausforderungen gegen andere Spieler antreten. Kämpfe gegen andere Spieler gibt es nicht.

Wann erscheint Blue Protocol? Das MMORPG befindet sich in Japan derzeit in der Beta-Phase. Der Release in Japan ist für 2021 geplant, ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Wird es einen weltweiten Launch geben? Voraussichtlich ja, immerhin gibt es schon Hinweise auf eine Lokalisierung. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch aus.